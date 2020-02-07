Финансы

Lenta.ruLenta.ruЦентробанк России понизил ключевую ставку

В 2019 году Центробанк опускал ставку пять раз. В октябре прошлого года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, указывая на снижение ожиданий по инфляции, отмечала, что ключевая ставка может падать «более решительно». С тех пор она стала ниже на один процентный пункт.
Читать в источнике
Комментировать861
с чего всё началось
Это явно ниже графика — глава Банка России в своем заявлении
 признала снижение инфляции ниже прогнозной траектории, в пресс-релизе ЦБ низкий спрос указывается основным дезинфляционным фактором.
Коммерсантъ14:58

Подробнее о событии

Сергей Хестанов (Москва): Каких-то заметных аргументов не снижать ставку у ЦБ не осталось

Давыдов.Индекс17:56

Эксперты считают, что ЦБ весной может продолжить снижение ключевой ставки

ТАСС12:56

Эксперты: ЦБ в очередной раз снизит ключевую ставку

Накануне.Ru04 февраля в 19:04

Набиуллина сообщила о высокой вероятности снижения ключевой ставки весной

Ведомости08:11

Набиулина разъяснила смысл выражения «на ближайших заседаниях» ЦБ

Интерфакс08:42

ЦБ снизил ключевую ставку до 6%

РИА Новости05:34

Банк России снизил ключевую ставку до 6% годовых

Эхо Москвы10:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 20:01, Ашберн
Политика

Путин порекомендовал Лукашенко «кашку» на воде

Известия 07:30
Экономика

Россия и Белоруссия договорились об условиях поставок нефти и газа

Поставки Белоруссии нефти будут осуществляться на прежней коммерческой основе, экспорт газа сохранится на условиях прошлого года, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
РИА Новости 18:31
Происшествия

Российский траулер затонул у берегов Эстонии

Российский рыболовный траулер затонул у берегов Эстонии в ночь на пятницу, семеро членов экипажа были спасены.
ТАСС 01:55
Политика

Меркель призвала отменить результаты выборов премьера в Тюрингии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель подвергла критике ход и результаты выборов премьер-министра федеральной земли Тюрингия, которые обернулись политическим скандалом из-за правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и призвала отменить результаты голосования.
ТАСС вчера в 09:35
Армия и оружие

В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер

РИА Новости вчера в 22:59
Экономика

Дерипаска раскритиковал ЦБ за медленное снижение ключевой ставки

Основатель компании «Русал» Олег Дерипаска раскритиковал решение Центробанка о снижении ключевой ставки на «позорные 0,25%».
Известия 10:47
Футбол

Роуз: Моуринью не дал мне шанса, как другим защитникам

Арендное соглашение Роуза с «Ньюкаслом» рассчитано до конца нынешнего сезона. Роуз является игроком «Тоттенхэма» с лета 2007 года.
Чемпионат 18:54
Гаджеты

AMD удалось занять 18,3% рынка процессоров для настольных ПК

В последний раз AMD удавалось занять такую долю на рынке x86-совместимых серверных процессоров в третьем квартале 2013 года.
iXBT.com вчера в 07:09
Политика

Игоря Ливанова не пустили на Украину

Актера Игоря Ливанова задержали на границе Молдавии с Украиной, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление артиста.
Газета.Ru 10:37
Наука

Завершена масштабная генетическая перепись раковых опухолей

Как сообщает ToDay News Ufa, консорциум генетиков Pan-Cancer, объединивший более 1,3 тыс. ученых из разных стран, завершил расшифровку и изучение геномов 2,6 тыс. опухолей, которые относятся к 38 видам рака.
ToDay News Ufa вчера в 06:56
Культура

Читинские кавээнщики вышли в полуфинал шоу Comedy Баттл на ТНТ

Чита.Ру 09:16
Авто

Volkswagen Passat заменят электрокаром

ГЛАС.RU 13:13
Политика

Вашингтон задержал поставки оружия Украине на $30 млн

Администрация президента США Дональда Трампа задерживает как минимум шесть заказов на поставку оружия и боеприпасов для Украины.
Известия 12:44
Происшествия

Суд оштрафовал на 150 тысяч рублей любовницу полковника Захарченко

РИА Новости 05:43
Происшествия

В Кузбассе попал в аварию микроавтобус с детской спортивной командой

Российская газета 09:55
Авто

Новую Hyundai Creta представили официально

Как и ожидалось, на выставке Auto Expo в Нью-Дели показана Hyundai Creta второго поколения.
FormaCar 05:30
Политика

Белый дом уволил эксперта по Украине после его показаний против Трампа

Белый дом уволил эксперта по Украине из Совета национальной безопасности Александра Виндмана, который в ходе процесса импичмента выступил с показаниями против президента США Дональда Трампа, передает CNN.
РИА Новости 16:32
Общество

Путин подписал закон о расширении применения патентной системы налогов

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий расширение применения патентной системы налогообложения за счет растениеводства и животноводства, а также ряда других видов деятельности.
ТАСС вчера в 10:23
Единоборства

Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию перед боем

Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов встретились на пресс-конференции перед боем.
Газета.Ru 13:30
Общество

Защита израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ

Адвокаты гражданки Израиль Наамы Иссахар, осужденной за контрабанду наркотиков и помилованной президентом России, намеревается подать кассационную жалобу на приговор, а также обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
REGNUM 05:04
Футбол

Стали известны все полуфиналисты Кубка Испании

Определились все участники полуфинала Кубка Испании. На этой стадии турнира сыграют «Гранада», «Мирандес», «Реал Сосьедад» и «Атлетик».
Чемпионат вчера в 21:03
Здоровье

Число жертв нового коронавируса в Китае увеличилось до 490 человек

Общее число жертв пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, на материковой части КНР увеличилось до 490 человек.
Политика Сегодня 04 февраля в 20:03
Наука

Нарушение биологических часов может провоцировать развитие диабета

ToDay News Ufa вчера в 10:36
Экономика

Fitch сохранило рейтинг России на уровне «BBB»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило прогноз на долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне "ВВВ".
Газета.Ru 18:12
Политика

Зеленский попросил Италию закрыть представительства ДНР и ЛНР

Президент Украины Владимир Зеленский попросил премьер-министра Италии Джузеппе Конте закрыть представительства самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщила пресс-служба украинского лидера.
Известия 15:18
Теннис

Румынские теннисистки сравняли счет в матче Кубка Федерации с Россией

РБК 13:24
Общество

Москва планирует пятилетний эксперимент с искусственным интеллектом

В столице в ближайшие пять лет могут провести эксперимент по тестированию искусственного интеллекта.
Вести.Ru 04:08
Политика

В Праге площадь перед посольством России назовут в честь Немцова

Власти Праги намерены переименовать площадь Pod kaštany (Под каштанами), на которой расположено посольство России в Чехии, в площадь Бориса Немцова, сообщил в пятницу журналистам приматор (глава) столицы Зденек Гржиб.
РИА Новости 18:01
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости 12:04
Происшествия

На западе Украины два человека ранены в ходе перестрелки

Как сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола, раненные — помощник бывшего депутата Верховной рады Украины Михаила Ланьо Артур Пашкуляк и его телохранитель.
REGNUM 06:29
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное