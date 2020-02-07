Финансы
Lenta.ruЦентробанк России понизил ключевую ставку
В 2019 году Центробанк опускал ставку пять раз. В октябре прошлого года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, указывая на снижение ожиданий по инфляции, отмечала, что ключевая ставка может падать «более решительно». С тех пор она стала ниже на один процентный пункт.
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с чего всё началось
Это явно ниже графика — глава Банка России в своем заявлении признала снижение инфляции ниже прогнозной траектории, в пресс-релизе ЦБ низкий спрос указывается основным дезинфляционным фактором.Коммерсантъ14:58
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, где он находит мотивацию для дальнейшей работы в 72 года.
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Общество
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Общество
Аномально высокая погода зафиксирована в Антарктиде
В Антарктиде была зафиксирована аномально высокая для данного региона температура.
Футбол
Президент «Баварии» назвал Роналду старым
Президент немецкой «Баварии» Херберт Хайнер в категоричной манере заявил, что его клуб не нуждается в португальском нападающем Криштиану Роналду.
Политика
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Культура
Новое шоу Ксении Собчак обвинили в плагиате
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Певец Михаил Муромов в интервью изданию «Собеседник» рассказал о том, народная артистка СССР Алла Пугачева сделала все, чтобы его не показывали по телевидению и загубила его карьеру.
Политика
В Праге площадь перед посольством России назовут в честь Немцова
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Общество
Учительница из Приморья матом объяснила детям правила русского языка
В Уссурийске учительница школы №14 объяснила детям правила русского языка на примере нецензурной фразы.
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Впервые за шесть лет «Барселона» не сыграет в финале Кубка Испании
С 2014-го года каталонцы всегда принимали участие в финале Кубка Испании. Они становились его обладателем с 2015-го по 2018-й.
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии
В январе в идлибской зоне деэскалации в Сирии трагически погибли российские и турецкие военные специалисты, сообщило Министерство иностранных дел России.
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На территории посольства США в Индии изнасиловали пятилетнего ребенка
В индийском Нью-Дели задержали 25-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании пятилетней девочки на территории посольства США.
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний нового боевого модуля АУ-220М
Разработчик новейшего боевого модуля АУ-220М опубликовал видео его испытаний.
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Политика
Российский посол пообещал Латвии ответ за преследование журналистов
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Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию перед боем
3 апреля на московской "ВТБ Арене" в ходе турнира Absolute Championship Akhmat АСА 107 встретятся Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов.
Спорт
Российские конькобежцы заняли весь пьедестал на этапе Кубка мира
Шоу-бизнес
Размер своей пенсии раскрыл Юлий Гусман
О своей пенсии высказался режиссер театра и кино Юлий Гусман. Она меньше, чем у телеведущей Елены Ханги.
Политика
США ввели санкции против венесуэльской авиакомпании
Министерство финансов США ввело санкции против венесуэльской авиакомпании Conviasa и ряда её самолётов.