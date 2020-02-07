с чего всё началось

В 2019 году Центробанк опускал ставку пять раз. В октябре прошлого года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, указывая на снижение ожиданий по инфляции, отмечала, что ключевая ставка может падать «более решительно». С тех пор она стала ниже на один процентный пункт.

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Происшествия СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика В ведомстве сообщают, что в день нападения на Иванькова (28 июля) Шадания вместе с другими соучастниками преступления возле одного из столичных ресторанов вел наблюдение за прилегающей территорией, таким образом «обеспечивая безопасность участников организованной группы при совершении убийства».

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Энергетика Ляшко заявил о газовом обмане украинцев Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.

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