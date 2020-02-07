Финансы

Lenta.ruLenta.ruЦентробанк России понизил ключевую ставку

В 2019 году Центробанк опускал ставку пять раз. В октябре прошлого года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, указывая на снижение ожиданий по инфляции, отмечала, что ключевая ставка может падать «более решительно». С тех пор она стала ниже на один процентный пункт.
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с чего всё началось
Это явно ниже графика — глава Банка России в своем заявлении
 признала снижение инфляции ниже прогнозной траектории, в пресс-релизе ЦБ низкий спрос указывается основным дезинфляционным фактором.
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Эксперты оценили решение ЦБ снизить ключевую ставку

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В Совфеде спрогнозировали дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ

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Эксперты считают, что ЦБ весной может продолжить снижение ключевой ставки

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Новая газета 17:55
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Коммерсантъ 10:48
Армия и оружие

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Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
ТАСС 07:48
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 722

Число жертв нового типа коронавируса в Китае возросло до 722 человек.
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Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии увеличилось до 61

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Аномально высокая погода зафиксирована в Антарктиде

В Антарктиде была зафиксирована аномально высокая для данного региона температура.
Газета.Ru 20:31
Футбол

Президент «Баварии» назвал Роналду старым

Президент немецкой «Баварии» Херберт Хайнер в категоричной манере заявил, что его клуб не нуждается в португальском нападающем Криштиану Роналду.
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Сенат США полностью оправдал президента Дональда Трампа по обеим статьям импичмента.
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РИА Новости 18:01
Общество

Учительница из Приморья матом объяснила детям правила русского языка

В Уссурийске учительница школы №14 объяснила детям правила русского языка на примере нецензурной фразы.
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Армия и оружие

МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии

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Опубликовано видео испытаний нового боевого модуля АУ-220М

Разработчик новейшего боевого модуля АУ-220М опубликовал видео его испытаний.
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Энергетика

Ляшко заявил о газовом обмане украинцев

Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
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Российский посол пообещал Латвии ответ за преследование журналистов

Посол России в Латвии Евгений Лукьянов заявил, что российская сторона не обойдёт вниманием преследование журналистов в Латвии и Эстонии.
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Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию перед боем

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Российские конькобежцы заняли весь пьедестал на этапе Кубка мира

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Размер своей пенсии раскрыл Юлий Гусман

О своей пенсии высказался режиссер театра и кино Юлий Гусман. Она меньше, чем у телеведущей Елены Ханги.
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США ввели санкции против венесуэльской авиакомпании

Министерство финансов США ввело санкции против венесуэльской авиакомпании Conviasa и ряда её самолётов.
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