с чего всё началось

В 2019 году Центробанк опускал ставку пять раз. В октябре прошлого года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, указывая на снижение ожиданий по инфляции, отмечала, что ключевая ставка может падать «более решительно». С тех пор она стала ниже на один процентный пункт.

Общество Кабмин одобрил повышение возраста ректоров до 70 лет Правительство РФ одобрило проект федерального закона о повышении предельного возраста для руководителей и заместителей руководителей вузов с 65 до 70 лет.

Армия и оружие Турция перебросила танки в Сирию «Танки переброшены в район наблюдательных пунктов ВС Турции в Идлибе с целью увеличения их обороноспособности»,— утверждает агентство.

Происшествия Названы основные версии крушения вертолета депутата Хайруллина Основными версиями крушения вертолета депутата Госдумы Айрата Хайруллина являются ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия.

Общество Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей Есть среди предложений и вакансии с зарплатой 400, 500 и даже 800 тысяч рублей в месяц.

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