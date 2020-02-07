с чего всё началось

В 2019 году Центробанк опускал ставку пять раз. В октябре прошлого года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, указывая на снижение ожиданий по инфляции, отмечала, что ключевая ставка может падать «более решительно». С тех пор она стала ниже на один процентный пункт.

Здоровье В Хабаровске введут масочный режим из-за коронавируса и гриппа "Вынужденные меры связаны с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ в Хабаровске, а также в целях недопущения заражения коронавирусом в случае проникновения его на территорию города", - прокомментировала решение замначальника муниципального управления по физкультуре, спорту и здравоохранению Татьяна Скорик.

Политика Эксперт по Украине уволен из Белого дома Эксперт по Украине из Совета национальной безопасности США Александр Виндман, выступивший с показаниями против американского лидера Дональда Трампа, был уволен.

Общество Польша откажется от угля из России По словам Сасина, уголь поставляется в Польшу в основном из России, но также и из Южной Америки, США, Мозамбика и Колумбии.

Общество Счетная палата раскритиковала правительство Медведева Счетная палата оценила систему стратегического планирования в правительстве и сочла ее неэффективной.

Политика Игоря Ливанова не пустили на Украину Актера Игоря Ливанова задержали на границе Молдавии с Украиной, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление артиста.

Политика США выделят Китаю $100 млн на борьбу с коронавирусом США намерены выделить $100 млн Китаю и другим пострадавшим странам на борьбу с коронавирусом нового типа, сообщил в пятницу глава Госдепа США Майк Помпео.

Финансы Курс доллара на Мосбирже вырос до 63,16 рубля Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5 копеек и составил 63,16 рубля.

Авто Пикап Hummer EV получит три электромотора В компании не уточнили, о динамике какой конкретно модификации идёт речь, но, возможно, что сообщается о «топовой» версии с тремя электрическими силовыми установками.