с чего всё началось

В 2019 году Центробанк опускал ставку пять раз. В октябре прошлого года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, указывая на снижение ожиданий по инфляции, отмечала, что ключевая ставка может падать «более решительно». С тех пор она стала ниже на один процентный пункт.

Экономика Козак сообщил об условиях поставок нефти Белоруссии Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию на прежних коммерческих условиях.

Политика Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.

Политика Посол России пообещал Латвии ответ Москвы за травлю журналистов Москва не оставит без ответа травлю журналистов и бизнеса в Латвии и Эстонии, заявил посол России в Риге Евгений Лукьянов.

Экономика Минпромторг заявил о способности России утроить выпуск медмасок Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что российские производители способны нарастить производство защитных масок почти втрое — до 900 млн штук в год.

Культура Российская певица выступит на «Оскаре» Российская джазовая певица Анна Бутурлина, которая является официальным русским голосом Эльзы из мультфильма "Холодное сердце", споет на церемонии "Оскара" композицию Into the Unknown ("Вновь за горизонт") из этой анимационной ленты.

Культура Американский актер Кирк Дуглас скончался Выдающийся голливудский актер Кирк Дуглас умер в 103 года. Об этом в ночь с 5 на 6 февраля сообщил его сын Майкл в своем Instagram.

Единоборства Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию перед боем 3 апреля на московской "ВТБ Арене" в ходе турнира Absolute Championship Akhmat АСА 107 встретятся Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов.

Происшествия В Китае скончался врач, первым предупредивший о коронавирусе Врач из китайского города Ухань Ли Вэньлян, одним из первых предупредивший о вспышке коронавируса, скончался от осложнений, вызванных тем самым 2019-nCoV.

Шоу-бизнес Размер своей пенсии раскрыл Юлий Гусман О своей пенсии высказался режиссер театра и кино Юлий Гусман. Она меньше, чем у телеведущей Елены Ханги.

Общество Путин подписал закон о расширении применения патентной системы налогов Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий расширение применения патентной системы налогообложения за счет растениеводства и животноводства, а также ряда других видов деятельности.

Футбол Гол Мхитаряна не спас «Рому» от поражения в матче с «Болоньей» В рамках 23-го тура чемпионата Италии "Рома" на поле домашнего стадиона "Олимпико" проиграла команде "Болонья" со счетом 2:3. Римляне довели безвыигрышную серию до трех матчей – два поражения и одна ничья.

Футбол Месси назван самым высокооплачиваемым футболистом мира Нападающий и капитан испанского клуба «Барселона» аргентинец Лионель Месси возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира по версии французской спортивной газеты L’Équipe.

Авто АвтоВАЗ приостановит производство на два дня Отечественный автопроизводитель приостановит производство на одной из сборочных линий 7 и 8 февраля.

Происшествия В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы В пятницу вечером в Татарстане при попытке совершить вынужденную посадку разбился вертолет Bell 407, которым пользовался депутат Госдумы от «Единой России» и крупный в прошлом бизнесмен Айрат Хайруллин.

Футбол Роналду показал праздничный торт со своего 35-летия Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал фото праздничного торта, который ему подарили на день рождения.