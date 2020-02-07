Финансы
Наша версияБанк России в шестой раз подряд понизил ключевую ставку
В пятницу, 7 февраля, члены совета директоров Банка России в рамках первого в этом году заседания приняли решение о снижении ключевой ставки на 0,25 процентных пункта до 6 процентов. Таким образом, Центробанк понизил ключевую ставку уже в шестой раз подряд.
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с чего всё началось
Это явно ниже графика — глава Банка России в своем заявлении признала снижение инфляции ниже прогнозной траектории, в пресс-релизе ЦБ низкий спрос указывается основным дезинфляционным фактором.Коммерсантъ07 февраля в 14:58
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