с чего всё началось

В пятницу, 7 февраля, члены совета директоров Банка России в рамках первого в этом году заседания приняли решение о снижении ключевой ставки на 0,25 процентных пункта до 6 процентов. Таким образом, Центробанк понизил ключевую ставку уже в шестой раз подряд.

Банк России в шестой раз подряд понизил ключевую ставку

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