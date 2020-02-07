Финансы
Lenta.ruЦентробанк России понизил ключевую ставку
В 2019 году Центробанк опускал ставку пять раз. В октябре прошлого года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, указывая на снижение ожиданий по инфляции, отмечала, что ключевая ставка может падать «более решительно». С тех пор она стала ниже на один процентный пункт.
Читать в источнике
Оценить892
с чего всё началось
Это явно ниже графика — глава Банка России в своем заявлении признала снижение инфляции ниже прогнозной траектории, в пресс-релизе ЦБ низкий спрос указывается основным дезинфляционным фактором.Коммерсантъвчера в 14:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 04:54, Ашберн
Гаджеты
Билайн отдает смартфоны Samsung за полцены
Билайн представляет специальное предложение для тех, кто в поиске подарков для родных и близких – скидки 50% на смартфоны Samsung.
Фигурное катание
Загитова упала во время исполнения прыжка на шоу в Цюрихе
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова упала во время своего выступления в ледовом шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе.
Общество
Экс-боец UFC обвинил Александра Емельяненко в насилии
Бывший боец UFC Дмитрий Смоляков жестко раскритиковал Александра Емельяненко, передает Sport24.
Общество
Названы вакансии с зарплатой в 800 тысяч рублей
Среди других вакансий с высокой зарплатой значатся такие должности, как старший quant-исследователь в столице (от 350 тысяч рублей до вычета налогов), IT-директор в Санкт-Петербурге и директор департамента судебной работы в Москве (по 300 тысяч рублей).
Происшествия
В Екатеринбурге СК проверит данные об избиении школьницы сверстниками
Следователи проверяют информацию об избиении 10-летней девочки одноклассниками в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Свердловской области.
Здоровье
Во Франции выявили пять новых случаев заражения коронавирусом
Во Франции новый тип коронавируса выявлен еще у пяти человек, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на министра здравоохранения Аньез Бузин.
Происшествия
В Шерегеше два человека пострадали при падении глыбы снега с крыши
Снег сошел с крыши кафе на двоих человек на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кузбассе, они доставлены в медучреждение, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
Общество
Экстрадированный во Францию Винник начал выходить из голодовки
Посол России в Париже Алексей Мешков сообщил, что экстрадированный из Греции во Францию россиянин Александр Винник начал выходить из голодовки.
Культура
Украинский телеканал «1+1» снял сериалы на русском языке
Спорт
Гимнастка Солдатова попала в больницу после попытки суицида
Единоборства
Как Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию
В Москве в кинотеатре «Октябрь» состоялась пресс-конференция с участием Александра Емельяненко и Магомеда Исмалова, которые менее чем через два месяца сразятся на турнире ACA 107.
Армия и оружие
В НАТО обвинили Россию в преследовании спутников США
Командующий объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата обвинил Россию в преследовании американских спутников.
Здоровье
Эндокринолог рассказала, как отказ от сахара влияет на здоровье
"Если отказаться от рафинированного сахара, уже через два дня можно заметить улучшения самочувствия", — сообщила врач-эндокринолог Татьяна Бочарова.
Кино
«Хищные птицы» выходят в российский прокат
Фильм режиссера Кэти Янь «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» появится на экранах российских кинотеатров 6 февраля.
Кино
Названы претенденты на антипремию «Золотая малина»
Стали известны претенденты на антипремию "Золотая малина", которая дается за худшие актерские работы, сценарий, кинопесню и фильм года.
Энергетика
РФ и Белоруссия договорились по поставкам нефти и газа
Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров в Сочи пришли к соглашению сохранить условия поставок российских нефти и газа.
Общество
Мишустин назвал новые штрафы непосильными для автомобилистов
Непосильными для автомобилистов назвал штрафы, предлагаемые новым проектом КоАП, председатель правительства Михаил Мишустин.
Политика
Трамп уволил нескольких человек за показания против него
Президент США Дональд Трамп уволил нескольких представителей администрации, которые выступили со свидетельствами против него в рамках процесса импичмента, сообщает в субботу агентство Associated Press.
Армия и оружие
Глава ЛНР возложил на Зеленского ответственность за обстрел Золотого-5
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что украинские военные накануне обстреляли из артиллерии населенный пункт Золотое-5 по приказу президента Владимира Зеленского.
Армия и оружие
Украина строит две военные базы в Донбассе по стандартам НАТО
Киев построит две военные базы по стандартам НАТО в Северодонецке – областном центре Луганской области, и в Мариуполе Донецкой области, об этом рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Общество
Агроном Тихонова опровергла вред кофе при умеренном потреблении
Агроном, эксперт по чаю и кофе Елизавета Тихонова в эфире радио Sputnik рассказала о влиянии кофе на человеческий организм, а также о том, следует ли давать напиток детям.
Происшествия
Суд в Петрозаводске на 2 месяца арестовал замдиректора аэропорта по делу о получении взятки
Суд в Петрозаводске на 2 месяца арестовал замдиректора аэропорта по делу о получении взятки. Игоря Волчека взяли под стражу до 5 апреля.
Политика
Трамп считает, что Пелоси нарушила закон, разорвав текст его речи
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси преступила закон, разорвав текст ежегодного обращения американского президента Дональда Трампа "О положении страны".
Политика
Саакашвили откроет в Грузии штаб по борьбе с Иванишвили
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили откроет в Грузии свой личный штаб для мобилизации сторонников на борьбу с режимом олигарха Иванишвили и использует для этого открытую им же президентскую библиотеку его имени.
Общество
Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
Общество
Ляшко заявил о газовом обмане украинцев
Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
Авто
АвтоВАЗ приостановит производство на два дня
Отечественный автопроизводитель приостановит производство на одной из сборочных линий 7 и 8 февраля.