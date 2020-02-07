с чего всё началось

В 2019 году Центробанк опускал ставку пять раз. В октябре прошлого года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, указывая на снижение ожиданий по инфляции, отмечала, что ключевая ставка может падать «более решительно». С тех пор она стала ниже на один процентный пункт.

Наука Найден промежуточный хозяин китайского коронавируса Китайские ученые нашли вероятного промежуточного хозяина коронавируса 2019-nCoV, им является млекопитающее панголин.

Политика Зеленский встретился с Папой Римским Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Ватикане с Папой Римским Франциском и попросил его помочь с освобождением украинцев, пленённых в Донбассе.

Происшествия Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Айрат Хайруллин Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Госдумы (член партии «Единая Россия»), зампредседателя думского комитета по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, сообщают «РИА Новости», ТАСС и РБК со ссылкой на источники.

Происшествия В Шерегеше два человека пострадали при падении глыбы снега с крыши Снег сошел с крыши кафе на двоих человек на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кузбассе, они доставлены в медучреждение, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.

Здоровье Пять новых случаев заражения коронавирусом подтверждены во Франции Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен утром в субботу, 8 февраля, сообщила о пяти новых случаях заражения в стране пневмонией, вызванной вспышкой коронавируса нового типа из Китая.

Политика Россия направила Франции ноту протеста из-за дела Винника Посольство РФ в Париже направило французскому МИДу ноты протеста из-за дела экстрадированного из Греции основателя криптовалютной биржи BTC-е россиянина Александра Винника, сообщил глава дипломатического представительства Алексей Мешков.