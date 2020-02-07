Финансы
Lenta.ruЦентробанк России понизил ключевую ставку
В 2019 году Центробанк опускал ставку пять раз. В октябре прошлого года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, указывая на снижение ожиданий по инфляции, отмечала, что ключевая ставка может падать «более решительно». С тех пор она стала ниже на один процентный пункт.
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с чего всё началось
Это явно ниже графика — глава Банка России в своем заявлении признала снижение инфляции ниже прогнозной траектории, в пресс-релизе ЦБ низкий спрос указывается основным дезинфляционным фактором.Коммерсантъвчера в 14:58
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Армия и оружие
В НАТО обвинили Россию в преследовании спутников США
Командующий объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата обвинил Россию в преследовании американских спутников.
Армия и оружие
Турция перебросила в Сирию десятки танков и бронемашин
Шоу-бизнес
Юлий Гусман назвал размер своей пенсии
Размер пенсии режиссера Юлия Гусмана оказался ниже, чем у телеведущей Елены Ханги.
Наука
Найден промежуточный хозяин китайского коронавируса
Китайские ученые нашли вероятного промежуточного хозяина коронавируса 2019-nCoV, им является млекопитающее панголин.
Общество
Обвиненного в убийствах ветеранов медбрата проверили на детекторе лжи
Медбрата Кировского областного госпиталя, которого обвиняли в убийстве ветеранов, проверили на детекторе лжи.
Политика
Зеленский встретился с Папой Римским
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Ватикане с Папой Римским Франциском и попросил его помочь с освобождением украинцев, пленённых в Донбассе.
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от коронавируса
Роспотребнадзор опубликовал советы по защите от нового штамма коронавируса.
Происшествия
Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Айрат Хайруллин
Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Госдумы (член партии «Единая Россия»), зампредседателя думского комитета по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, сообщают «РИА Новости», ТАСС и РБК со ссылкой на источники.
Происшествия
В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек
В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Происшествия
В Шерегеше два человека пострадали при падении глыбы снега с крыши
Снег сошел с крыши кафе на двоих человек на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кузбассе, они доставлены в медучреждение, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
Политика
Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях двух стран
Посол США в России Джон Салливан заявил в интервью РБК, что отношения Москвы и Вашингтона достигли низшей точки после окончания холодной войны.
Кино
Netflix назвал запрещенные для показа по требованию властей фильмы
Уточняется, что это связано с требованием властей. По информации издания, 5 запретов связаны с требованиями властей Сингапура.
Здоровье
Пять новых случаев заражения коронавирусом подтверждены во Франции
Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен утром в субботу, 8 февраля, сообщила о пяти новых случаях заражения в стране пневмонией, вызванной вспышкой коронавируса нового типа из Китая.
Происшествия
ДТП в Воронежской области: три человека погибли, шесть пострадали
В Воронежской области на трассе "Дон" три человека погибли и шесть получили травмы в дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутки.
Происшествия
Обвиняемый в издевательствах над срочником Шамсутдиновым просит рассмотреть дело без потерпевших
Обвиняемый в издевательствах над срочником Рамилем Шамсутдиновым и другими солдатами Руслан Мухатов попросил суд о рассмотрении дела без присутствия пострадавших.
Происшествия
Эксперты не выявили повреждений двигателя вертолета Брайанта
Хоккей
Ковальчук может перейти в «Бостон», «Эдмонтон» или «Калгари»
Особенно выделяют трех покупателей: авторитетный канадский телеканал Sportsnet сообщил, что вингера очень хотят заполучить "Бостон", "Эдмонтон" и "Калгари".
Экономика
В Кузбассе ответили на отказ Польши покупать российский уголь
Добываемый в Кузбассе уголь, от которого собирается отказаться Польша, может быть перенаправлен в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Шоу-бизнес
Дарья Мороз рассказала о разводе с Богомоловым
Российская актриса Дарья Мороз рассказала о причинах развода с режиссером Константином Богомоловым.
Культура
Голливудский актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет
Общество
Жена футболиста из Украины спела гимн в белье и оказалась под угрозой тюрьмы
Ирина Морозюк, жена украинского футболиста Николая Морозюка, оказалась под угрозой тюрьмы из-за ролика, который она выложила в соцсетях.
Фигурное катание
Загитова упала во время исполнения прыжка на шоу в Цюрихе
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова упала во время своего выступления в ледовом шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»
В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
Единоборства
Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию перед боем
Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов встретились на пресс-конференции перед боем.
Политика
Россия направила Франции ноту протеста из-за дела Винника
Посольство РФ в Париже направило французскому МИДу ноты протеста из-за дела экстрадированного из Греции основателя криптовалютной биржи BTC-е россиянина Александра Винника, сообщил глава дипломатического представительства Алексей Мешков.
Здоровье
Росстат назвал регионы с наибольшим дефицитом врачей
На конец 2018 года в России были незакрытыми около 50 тыс. вакансий врачей и еще около 50 тыс. вакансий среднего медицинского персонала, свидетельствуют данные исследования Росстата, которые служба предоставила по запросу РБК (исследование проводилось в октябре 2018 года).
Шоу-бизнес
Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой
Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.