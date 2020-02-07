с чего всё началось

В 2019 году Центробанк опускал ставку пять раз. В октябре прошлого года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, указывая на снижение ожиданий по инфляции, отмечала, что ключевая ставка может падать «более решительно». С тех пор она стала ниже на один процентный пункт.

Хоккей Кудашов: детские ошибки вылились в поражение от шведов Хоккеисты сборной России допускали детские ошибки в матче Евротура со шведами, что и привело к поражению, заявил главный тренер национальной команды Алексей Кудашов.

Происшествия СКР назвал основные версии крушения вертолета Хайруллина Следственный комитет России назвал основные версии крушения вертолета в Татарстане, в результате которого погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин.

Происшествия На Магнитогорском металлургическом комбинате произошёл пожар В Магнитогорске на металлургическом комбинате 8 февраля произошёл пожар. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на представителей МЧС.

Общество Принц Гарри не хочет, чтобы сын Арчи повторил его судьбу По словам Гарри, решение о сложении полномочий старших членов королевской семьи было очень трудным для него и Меган, однако он не сожалеет о нем, так как хочет защитить свою семью.

Здоровье Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".

Политика Зеленский встретился с Папой Римским Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Ватикане с Папой Римским Франциском и попросил его помочь с освобождением украинцев, пленённых в Донбассе.

Политика В Крыму попытки привлечь Турцию к «деоккупации» назвали клоунадой Ранее депутат Рады и лидер организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена в РФ) Мустафа Джемилев заявил, что представители меджлиса обсуждали с турецким лидером Реджепом Эрдоганом создание платформы для возвращения Крыма Украине.

Футбол Слуцкий спел перед игроками «Рубина» Новый главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий блеснул перед своими подопечными певческими данными.

Общество На Украине жену футболиста обвинили в оскорблении государственного гимна Юрист Юрий Юрченко подчеркнул, что Морозюк совершила надругательство над государственным символом, что по Уголовному кодексу Украины карается крупным штрафом, арестом на срок до шести месяцев или тюремным сроком до трех лет.

Политика «Потеряете, как Украину». Ищенко о том, как Белоруссия пугает россиян Белорусская пропаганда рассказывает, привел пример эксперт, что Москва не любит президента Лукашенко якобы потому, что он борется за восстановление СССР и против российских олигархов, которые хотят отобрать у белорусского народа его достояние.

Шоу-бизнес Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным Российская певица Пелагея опубликовала видео у себя в Instagram, в котором высказалась по поводу своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.