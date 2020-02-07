Финансы
Lenta.ruЦентробанк России понизил ключевую ставку
В 2019 году Центробанк опускал ставку пять раз. В октябре прошлого года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, указывая на снижение ожиданий по инфляции, отмечала, что ключевая ставка может падать «более решительно». С тех пор она стала ниже на один процентный пункт.
Читать в источнике
Оценить911
с чего всё началось
Это явно ниже графика — глава Банка России в своем заявлении признала снижение инфляции ниже прогнозной траектории, в пресс-релизе ЦБ низкий спрос указывается основным дезинфляционным фактором.Коммерсантъ07 февраля в 14:58
Подробнее о событии
Показать все источники
В ДОМ.РФ заявили, что средний уровень ипотечных ставок опустится до 8,7% до июля
ТАСС07 февраля в 08:53
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 02:08, Ашберн
Спорт
Швед Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
Происшествия
В массовой драке в Казахстане погибли 8 человек
В ходе столкновений и массовой драки на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 — пострадали, среди них есть полицейские.
Происшествия
В Таиланде ликвидировали солдата, устроившего стрельбу
Политика
Посольство России обвинило Норвегию в нарушении договора о Шпицбергене
Российское посольство в Норвегии заявило, что Осло нарушает свои обязательства по договору о Шпицбергене.
Политика
Основные свидетели по делу об импичменте Трампу уволены
Президент США Дональд Трамп уволил двух ключевых свидетелей по делу об импичменте — главного эксперта по Украине в Совете национальной безопасности (СНБ) подполковника Александра Виндмана, а также посла США в Европейском союзе Гордона Сондленда.
Политика
Экс-президент Валенса высмеял требования Польши о репарациях от России
Бывший президент Польши Лех Валенса поиронизировал над идеей властей Польши добиться репараций от России за советские годы.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае превысило 800 человек
Число подтвержденных случаев заражения – 37 тыс. 198, более 6 тыс. человек находятся в тяжелом состоянии, более 2,6 тыс. пациентов выписаны из больниц.
Общество
Эксперты рекомендуют пожилым россиянам снимать всю пенсию с карт
Юристы и специалисты в области финансов рассказали о том, что может произойти, если пенсионер оставляет всю или часть полученной пенсионной выплаты на банковской карте.
Единоборства
Валентина Шевченко победила Чукагян техническим нокаутом
Чемпионка UFC в наилегчайшем весе из Киргизии Валентина Шевченко (19-3) победила американку Кэтлин Чукагян (13-3) техническим нокаутом в третьем раунде и в третий раз защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.
Общество
Названа причины увольнения российских пилотов из авиакомпаний Китая
Бывший пилот гражданской авиации, специалист по безопасности полетов Александр Романов объяснил, почему китайские авиакомпании начали увольнение российских пилотов.
Политика
Немецкий политик: Меркель похоронила германскую демократию
После грозного окрика со стороны Меркель и давления системных СМИ - Кеммерих (который даже ни разу не правый, а классический либерал) был вынужден подать в отставку через сутки после избрания.
Наука
Панголинов заподозрили в переноске коронавируса
Как сообщаетToday News Ufa, специалисты исследовали тысячу образцов генетического материала и смогли установить, что геномная последовательность коронавируса, которым были заражены панголины, на 99 % идентична геному вируса у людей.
Армия и оружие
Двое американских военнослужащих погибли при обстреле в Афганистане
Двое американских военнослужащих погибли в результате обстрела в восточной провинции Афганистана Нангархар.
Политика
Зеленский рассказал, что Папа Римский назвал его «президентом мира»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Европе, по словам Папы Римского, его считают «президентом мира».
Экономика
Дерипаска назвал снижение ставки ЦБ до 6% подножкой Мишустину
Российский бизнесмен Олег Дерипаска раскритиковал решение Центрального банка России о снижении ключевой ставки только на 0,25 процентных пункта — до 6%. Ранее он призывал ЦБ снизить ставку до 4%.
Происшествия
Двое детей провалились под лед в Ленобласти
В Ленинградской области двое детей провалились под лед, один ребенок погиб, сообщает РИА "Новости".
Фигурное катание
Загитова лишилась первого места в рейтинге лучших фигуристок мира
Футбол
Полузащитник ЦСКА Бийол оценил прогресс молодых одноклубников
Полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол оценил прогресс молодых одноклубников на тренировочном сборе в испанском Кампоаморе.
Авто
В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник
Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники, в мае нынешнего года компания Toyota покажет серийный вариант концепт-кара TJ Cruiser.
Спорт
Большунов завоевал бронзу в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне
Хоккей
Сборная России по хоккею потерпела второе поражение на Шведских играх
Матч третьего этапа Евротура, Шведских хоккейных игр, между сборной России и хозяевами льда завершился поражением команды Алексея Кудашова со счетом 2:5. Встреча прошла в ледовом дворце «Эрикссон Глоб-Арена» в Стокгольме.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
Политика
Поклонская сравнила Украину с сомалийскими пиратами
Депутат Государственной думы Наталья Поклонская сравнила Украину с сомалийскими пиратами из-за ситуации с языковым вопросом в стране.
Политика
Путин назвал полезным день переговоров с Лукашенко
Президент России Владимир Путин сообщил, что практически за час-полтора встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко они затронули много вопросов, представляющих взаимный интерес.
Культура
Новое шоу Собчак обвинили в плагиате
В релизе говорилось, что подобных передач на телевидении нет, но в RTVI с этим не согласны – на их канале такая программа выходит с сентября 2019 года.
Кино
Сегодня ночью туляки узнают обладателей «Оскара»
Общество
Экс-чиновница Хужина представила свое видение скандала с блокадниками
Космос
Женщина-астронавт NASA побила рекорд длительности пребывания на МКС
Наука