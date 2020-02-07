Финансы

Lenta.ruLenta.ruЦентробанк России понизил ключевую ставку

В 2019 году Центробанк опускал ставку пять раз. В октябре прошлого года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, указывая на снижение ожиданий по инфляции, отмечала, что ключевая ставка может падать «более решительно». С тех пор она стала ниже на один процентный пункт.
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с чего всё началось
Это явно ниже графика — глава Банка России в своем заявлении
 признала снижение инфляции ниже прогнозной траектории, в пресс-релизе ЦБ низкий спрос указывается основным дезинфляционным фактором.
Коммерсантъ07 февраля в 14:58

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В Совфеде ожидают дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ

РИА Новости07 февраля в 06:19

Китайский «черный лебедь» не сбил голубиного настроя Банка России

ПРАЙМ07 февраля в 12:45

Центробанк РФ впервые в 2020 году понижает ключевую ставку

Единый банк07 февраля в 09:16

Банк России снизил ключевую ставку до 6% годовых

Эхо Москвы07 февраля в 10:24

В ДОМ.РФ заявили, что средний уровень ипотечных ставок опустится до 8,7% до июля

ТАСС07 февраля в 08:53

Райффайзенбанк меняет ставки по накопительным счетам с 18 февраля 2020 года

SIA.ru07 февраля в 13:03

В Совфеде спрогнозировали дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ

Газета.Ru07 февраля в 07:30
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Швед Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом

Известия вчера в 20:58
Происшествия

В массовой драке в Казахстане погибли 8 человек

В ходе столкновений и массовой драки на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 — пострадали, среди них есть полицейские.
НТВ вчера в 03:25
Происшествия

В Таиланде ликвидировали солдата, устроившего стрельбу

РИА Новости вчера в 21:20
Политика

Посольство России обвинило Норвегию в нарушении договора о Шпицбергене

Российское посольство в Норвегии заявило, что Осло нарушает свои обязательства по договору о Шпицбергене.
РИА Новости вчера в 16:59
Политика

Основные свидетели по делу об импичменте Трампу уволены

Президент США Дональд Трамп уволил двух ключевых свидетелей по делу об импичменте — главного эксперта по Украине в Совете национальной безопасности (СНБ) подполковника Александра Виндмана, а также посла США в Европейском союзе Гордона Сондленда.
REGNUM вчера в 04:34
Политика

Экс-президент Валенса высмеял требования Польши о репарациях от России

Бывший президент Польши Лех Валенса поиронизировал над идеей властей Польши добиться репараций от России за советские годы.
Российская газета 01:25
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае превысило 800 человек

Число подтвержденных случаев заражения – 37 тыс. 198, более 6 тыс. человек находятся в тяжелом состоянии, более 2,6 тыс. пациентов выписаны из больниц.
Взгляд.ру вчера в 19:56
Общество

Эксперты рекомендуют пожилым россиянам снимать всю пенсию с карт

Юристы и специалисты в области финансов рассказали о том, что может произойти, если пенсионер оставляет всю или часть полученной пенсионной выплаты на банковской карте.
News.ru вчера в 10:08
Единоборства

Валентина Шевченко победила Чукагян техническим нокаутом

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе из Киргизии Валентина Шевченко (19-3) победила американку Кэтлин Чукагян (13-3) техническим нокаутом в третьем раунде и в третий раз защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.
News.ru 00:12
Общество

Названа причины увольнения российских пилотов из авиакомпаний Китая

Бывший пилот гражданской авиации, специалист по безопасности полетов Александр Романов объяснил, почему китайские авиакомпании начали увольнение российских пилотов.
REGNUM 01:16
Политика

Немецкий политик: Меркель похоронила германскую демократию

После грозного окрика со стороны Меркель и давления системных СМИ - Кеммерих (который даже ни разу не правый, а классический либерал) был вынужден подать в отставку через сутки после избрания.
Комсомольская правда вчера в 11:15
Наука

Панголинов заподозрили в переноске коронавируса

Как сообщаетToday News Ufa, специалисты исследовали тысячу образцов генетического материала и смогли установить, что геномная последовательность коронавируса, которым были заражены панголины, на 99 % идентична геному вируса у людей.
ToDay News Ufa 07 февраля в 11:12
Общество

Джеки Чан пообещал 1 млн юаней за создание лекарства от коронавируса

Известия 00:49
Армия и оружие

Двое американских военнослужащих погибли при обстреле в Афганистане

Двое американских военнослужащих погибли в результате обстрела в восточной провинции Афганистана Нангархар.
Известия 00:11
Политика

Зеленский рассказал, что Папа Римский назвал его «президентом мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Европе, по словам Папы Римского, его считают «президентом мира».
BFM.ru вчера в 09:35
Экономика

Дерипаска назвал снижение ставки ЦБ до 6% подножкой Мишустину

Российский бизнесмен Олег Дерипаска раскритиковал решение Центрального банка России о снижении ключевой ставки только на 0,25 процентных пункта — до 6%. Ранее он призывал ЦБ снизить ставку до 4%.
Коммерсантъ 07 февраля в 09:39
Происшествия

Двое детей провалились под лед в Ленобласти

В Ленинградской области двое детей провалились под лед, один ребенок погиб, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 07:47
Фигурное катание

Загитова лишилась первого места в рейтинге лучших фигуристок мира

РИА Новости вчера в 12:56
Футбол

Полузащитник ЦСКА Бийол оценил прогресс молодых одноклубников

Полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол оценил прогресс молодых одноклубников на тренировочном сборе в испанском Кампоаморе.
Газета.Ru вчера в 16:55
Авто

В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник

Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники, в мае нынешнего года компания Toyota покажет серийный вариант концепт-кара TJ Cruiser.
Тарантас Ньюс вчера в 01:45
Спорт

Большунов завоевал бронзу в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне

Чемпионат вчера в 10:02
Хоккей

Сборная России по хоккею потерпела второе поражение на Шведских играх

Матч третьего этапа Евротура, Шведских хоккейных игр, между сборной России и хозяевами льда завершился поражением команды Алексея Кудашова со счетом 2:5. Встреча прошла в ледовом дворце «Эрикссон Глоб-Арена» в Стокгольме.
РБК вчера в 13:03
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем

Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
Известия 07 февраля в 19:55
Политика

Поклонская сравнила Украину с сомалийскими пиратами

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская сравнила Украину с сомалийскими пиратами из-за ситуации с языковым вопросом в стране.
Lenta.ru вчера в 23:36
Политика

Путин назвал полезным день переговоров с Лукашенко

Президент России Владимир Путин сообщил, что практически за час-полтора встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко они затронули много вопросов, представляющих взаимный интерес.
РБК 07 февраля в 08:25
Культура

Новое шоу Собчак обвинили в плагиате

В релизе говорилось, что подобных передач на телевидении нет, но в RTVI с этим не согласны – на их канале такая программа выходит с сентября 2019 года.
Gazeta.SPb 07 февраля в 13:28
Кино

Сегодня ночью туляки узнают обладателей «Оскара»

Молодой коммунар 01:59
Общество

Экс-чиновница Хужина представила свое видение скандала с блокадниками

Вечерняя Москва вчера в 12:44
Космос

Женщина-астронавт NASA побила рекорд длительности пребывания на МКС

Красная весна 07 февраля в 06:52
Наука

Исследователи из Санкт-Петербурга разработали новую технологию создания солнечных батарей

Научная Россия 06 февраля в 16:00
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