Финансы
ИнфоросБанк России шестой раз подряд снизил ключевую ставку
Решение ЦБ снизить ключевую ставку и снижение доходностей облигаций федерального займа формируют условия для снижения ставок по кредитам и депозитам, что способствует росту корпоративного и ипотечного кредитования, указывается в сообщении.
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с чего всё началось
Это явно ниже графика — глава Банка России в своем заявлении признала снижение инфляции ниже прогнозной траектории, в пресс-релизе ЦБ низкий спрос указывается основным дезинфляционным фактором.Коммерсантъвчера в 14:58
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Шоу-бизнес
Юлий Гусман назвал размер своей пенсии
Размер пенсии режиссера Юлия Гусмана оказался ниже, чем у телеведущей Елены Ханги.
Хоккей
Швеция разгромила Россию в матче Евротура
Ранее сообщалось, что сборная Швеции увеличила преимущество над командой России в матче Евротура.
Авто
Mazda запатентовала рядную «шестерку» и 8-скоростной «автомат»
Японскому фан-сообществу Mazda удалось разведать заявки компании на оформление патентов на рядный 6-цилиндровый бензиновый двигатель и 8-диапазонную автоматическую гидромеханическую коробку передач.
Политика
«Потеряете, как Украину». Ищенко о том, как Белоруссия пугает россиян
Белорусская пропаганда рассказывает, привел пример эксперт, что Москва не любит президента Лукашенко якобы потому, что он борется за восстановление СССР и против российских олигархов, которые хотят отобрать у белорусского народа его достояние.
Общество
Около сотни пассажиров Diamond Princess пожаловались на жар
Около сотни пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит в порту японского города Иокогама на карантине, пожаловались на жар и плохое самочувствие.
Происшествия
В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке
Погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Политика
В Анкаре прошли переговоры России и Турции по Идлибу
В Анкаре завершились переговоры между Россией и Турцией по ситуации в Идлибе, сообщили в турецком дипломатическом ведомстве.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак послала Ивана Урганта
Из-за запуска своего нового шоу на Первом канале, Ксюша пиарится, как может, устраивя разборки даже с теперь уже бывшими лучшими подругами, в числе которых были Ксения Бородина, Оксана Лаврентьева и даже проехалась по подруге Филиппа Киркорова.
Культура
Российская певица выступит на «Оскаре»
Спорт
Большунов финишировал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне
В шведском Фалуне проходит девятый этап Кубка мира по лыжным гонкам.
Экономика
Росстат сообщил о росте среднего размера пенсий в 2019 году на 6%
Средний размер назначенных в 2019 году пенсий вырос в России на 6% и составил 14 163 рубля, следует из обнародованного доклада Росстата о социально-экономическом положении страны.
Фигурное катание
Загитова упала во время шоу в Цюрихе
Происшествия
На Магнитогорском металлургическом комбинате произошел пожар
Пожар произошел в одном из цехов Магнитогорского металлургического комбината в Челябинской области, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ.
Политика
Украина разочарована новой санкционной процедурой Совета Европы
В МИД Украины заявили, что разочарованы принятой Советом Европы (СЕ) процедурой реагирования на нарушение устава членами организации.
Шоу-бизнес
Пригожин показал Валерию в домашнем халате и без макияжа
Продюсер Иосиф Пригожин на своей странице в соцсети опубликовал видео, на котором его супруга Валерия в домашнем халате и без макияжа играет на фортепиано.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
Политика
В Азербайджане проходят парламентские выборы
В Азербайджане проходят внеочередные выборы в Мили меджлис (парламент), в которых примут участие 1315 кандидатов.
Происшествия
Под Петербургом погибли провалившиеся под лед лыжники
Двое лыжников погибли, провалившись под лед в карьере в Тосненском районе Ленинградской области.
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Футбол
«Монако» Головина обыграл «Амьен» в матче Лиги 1
Происшествия
В Норильске произошёл пожар на шахте
Политика
Зеленский призвал Конте закрыть офисы ЛНР и ДНР в Италии
Зеленский отметил, что призвал Конте закрыть открывшиеся в нескольких итальянских городах офисы ДНР и ЛНР.
Шоу-бизнес
Порноактриса Райли Рид поделилась последствиями своей работы
На своем YouTube-канале американская порнозвезда Райли Рид рассказала своим подписчикам о неприятных последствиях своей профессии.
Наука
Отредактированные иммунные клетки выжили и размножились в опухолях
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома
Российский футболист Дмитрий Тарасов встретил свою супругу Анастасию Костенко с новорожденной дочерью из родильного дома.
Технологии
Microsoft выпустила незапланированное обновление для Windows 7
Незапланированное обновление Microsoft для устаревшей Windows 7 призвано устранить «темную тему» на ПК пользователей.
Экономика