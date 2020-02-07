Финансы

Lenta.ruLenta.ruЦентробанк России понизил ключевую ставку

В 2019 году Центробанк опускал ставку пять раз. В октябре прошлого года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, указывая на снижение ожиданий по инфляции, отмечала, что ключевая ставка может падать «более решительно». С тех пор она стала ниже на один процентный пункт.
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с чего всё началось
Это явно ниже графика — глава Банка России в своем заявлении
 признала снижение инфляции ниже прогнозной траектории, в пресс-релизе ЦБ низкий спрос указывается основным дезинфляционным фактором.
Коммерсантъ07 февраля в 14:58

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Газета.Ru07 февраля в 07:21
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