с чего всё началось

В 2019 году Центробанк опускал ставку пять раз. В октябре прошлого года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, указывая на снижение ожиданий по инфляции, отмечала, что ключевая ставка может падать «более решительно». С тех пор она стала ниже на один процентный пункт.

Происшествия Замначальника Генштаба заявил о заманивании в СК перед задержанием Всего Арсланова обвиняют в двух эпизодах мошенничества на сумму почти 6,7 млрд руб. В январе с замначальника Генштаба взяли подписку о невыезде.

Общество Эксперты рекомендуют пожилым россиянам снимать всю пенсию с карт Юристы и специалисты в области финансов рассказали о том, что может произойти, если пенсионер оставляет всю или часть полученной пенсионной выплаты на банковской карте.

Гаджеты Новый Honor получил свежий дизайн На официальной страничке Playfuldroid в социальной сети Twitter опубликовали первое изображение нового смартфона Honor 9X Lite.

Общество Власти Китая дали новому коронавирусу временное название NCP ВОЗ рекомендовала присвоить новому коронавирусу временное название "острое респираторное заболевание 2019-nCoV", цифры означают год, когда заболевание выявили, а буквы — сокращение от "новый тип коронавируса".

Фигурное катание Ханю впервые в карьере выиграл чемпионат четырёх континентов Двукратный олимпийский чемпион японский фигурист Юдзуру Ханю выиграл произвольную программу на чемпионате четырёх континентов в Сеуле (Южная Корея) и стал победителем соревнований.

Шоу-бизнес Ксения Собчак послала Ивана Урганта Из-за запуска своего нового шоу на Первом канале, Ксюша пиарится, как может, устраивя разборки даже с теперь уже бывшими лучшими подругами, в числе которых были Ксения Бородина, Оксана Лаврентьева и даже проехалась по подруге Филиппа Киркорова.

Общество Зоозащитники предложили ограничить разведение кошек и собак в РФ Зоозащитники выступили с предложением ввести в России квоты на разведение породистых собак и кошек, чтобы в будущем сократить численность бездомных животных.