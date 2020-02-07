с чего всё началось

В 2019 году Центробанк опускал ставку пять раз. В октябре прошлого года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, указывая на снижение ожиданий по инфляции, отмечала, что ключевая ставка может падать «более решительно». С тех пор она стала ниже на один процентный пункт.

Политика Саакашвили откроет в Грузии штаб по борьбе с Иванишвили Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили откроет в Грузии свой личный штаб для мобилизации сторонников на борьбу с режимом олигарха Иванишвили и использует для этого открытую им же президентскую библиотеку его имени.

Здоровье Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком Для снижения риска заболевания раком необходимо показываться врачу, заявил заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев в интервью "Российской газете".

Общество Ляшко обвинил власти Украины в газовом обмане людей Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко рассказал о газовом обмане украинцев, заявив, что власти страны вводят людей в заблуждение насчет причин изменения цен на газ.

Общество Названы вакансии с зарплатой в 800 тысяч рублей Среди других вакансий с высокой зарплатой значатся такие должности, как старший quant-исследователь в столице (от 350 тысяч рублей до вычета налогов), IT-директор в Санкт-Петербурге и директор департамента судебной работы в Москве (по 300 тысяч рублей).

Происшествия В Шерегеше два человека пострадали при падении глыбы снега с крыши Снег сошел с крыши кафе на двоих человек на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кузбассе, они доставлены в медучреждение, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.

Экономика Правительство согласилось реформировать ОСАГО без увеличения выплат Подготовленный Минфином правительственный законопроект о дальнейшей либерализации ОСАГО был снят с рассмотрения перед первым чтением в октябре 2019 г. – депутаты опасались, что его принятие вызовет рост тарифов.

Общество Кабмин одобрил законопроект о повышении предельного возраста ректоров Правительство одобрило законопроект, который повышает предельный возраст руководителей вузов и научных организаций, а также их заместителей с 65 до 70 лет.

Политика Инвесторы «Северного потока-2» проигнорировали угрозы санкций США Инвесторы проекта "Северный поток-2", компании Shell и Wintershall Dea, не стали предпринимать никаких действий в связи с угрозами США ввести новые ограничительные меры, передает ФАН.