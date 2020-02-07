Финансы
Lenta.ruЦентробанк России понизил ключевую ставку
В 2019 году Центробанк опускал ставку пять раз. В октябре прошлого года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, указывая на снижение ожиданий по инфляции, отмечала, что ключевая ставка может падать «более решительно». С тех пор она стала ниже на один процентный пункт.
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с чего всё началось
Это явно ниже графика — глава Банка России в своем заявлении признала снижение инфляции ниже прогнозной траектории, в пресс-релизе ЦБ низкий спрос указывается основным дезинфляционным фактором.Коммерсантъвчера в 14:58
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Депутаты Госдумы простились с Айратом Хайруллиным
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Среди других вакансий с высокой зарплатой значатся такие должности, как старший quant-исследователь в столице (от 350 тысяч рублей до вычета налогов), IT-директор в Санкт-Петербурге и директор департамента судебной работы в Москве (по 300 тысяч рублей).
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Общество
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Сегодня утром, на карьере под поселком Шапки Тосненского района под лед провалились двое детей. При этом одного удалось вытащить.
Футбол
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Общество
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Последствия, которые окажет коронавирус на мировую экономику, могут быть значительными.
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Мишустин назвал новые штрафы непосильными для автомобилистов
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В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет оттепель
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