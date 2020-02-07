Финансы

Lenta.ruLenta.ruЦентробанк России понизил ключевую ставку

В 2019 году Центробанк опускал ставку пять раз. В октябре прошлого года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, указывая на снижение ожиданий по инфляции, отмечала, что ключевая ставка может падать «более решительно». С тех пор она стала ниже на один процентный пункт.
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с чего всё началось
Это явно ниже графика — глава Банка России в своем заявлении
 признала снижение инфляции ниже прогнозной траектории, в пресс-релизе ЦБ низкий спрос указывается основным дезинфляционным фактором.
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SIA.ruвчера в 13:03
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Названы вакансии с зарплатой в 800 тысяч рублей

Среди других вакансий с высокой зарплатой значатся такие должности, как старший quant-исследователь в столице (от 350 тысяч рублей до вычета налогов), IT-директор в Санкт-Петербурге и директор департамента судебной работы в Москве (по 300 тысяч рублей).
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В Шерегеше два человека пострадали при падении глыбы снега с крыши

Снег сошел с крыши кафе на двоих человек на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кузбассе, они доставлены в медучреждение, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
РИА Новости 02:39
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Французский тренер Арсен Венгер является претендентом на пост президента "Ренна".
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Россиянин изнасиловал 16-летнюю студентку на кладбище

В Тамбовской области 35-летний местный житель изнасиловал 16-летнюю студентку колледжа на кладбище.
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Двое детей провалились под лед в Тосненском районе, один погиб

Сегодня утром, на карьере под поселком Шапки Тосненского района под лед провалились двое детей. При этом одного удалось вытащить.
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Месси зарабатывает вдвое больше Роналду

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Командующий объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата обвинил Россию в преследовании американских спутников.
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Подготовленный Минфином правительственный законопроект о дальнейшей либерализации ОСАГО был снят с рассмотрения перед первым чтением в октябре 2019 г. – депутаты опасались, что его принятие вызовет рост тарифов.
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Студентка Оксфорда и модель: как живет внучка Кобзона

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Инвесторы «Северного потока-2» проигнорировали угрозы санкций США

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Гражданин США умер от коронавируса в китайском Ухане

В китайском Ухане, откуда распространился новый тип пневмонии, названный коронавирусом, умер гражданин США.
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В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино

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