Экономика

Lenta.ruLenta.ruЦентробанк России попросил помощи у американских банков

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Банк России попросил помощи у 12 консультантов, среди которых несколько американских банков, чтобы разработать стратегию продажи после санации банка «Открытие». Об этом со ссылкой на два источника сообщает Bloomberg.
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ЦБ попросил помощи у американских банков

Piter.tv13:14

Центробанк России попросил помощи у американских банков

Lenta.ru12:33
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Один из крупнейших международных финансовых конгломератов. Основой конгломерата является Citibank, основанный в 1812 году. Компания образовалась 7 апреля 1998 года в результате слияния Citicorp и Travelers Group. Входит в «большую четвёрку» банков США, наряду с Bank of America, JPMorgan Chase и Wells Fargo. Банк управляет активами общей стоимостью свыше $1,8 триллиона долларов. Citigroup - первичный дилер ценных бумаг казначейства США.
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