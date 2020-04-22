Финансы
OAnewsЦентробанк России потратил рекордную сумму валюты на поддержку рубля
Центробанк России отчитался в том, что 20 апреля потратил рекордную сумму валюты на поддержку рубля. Как стало известно, принятые меры не имели большого эффекта, поскольку они совпали с обвалом расценок на нефть.
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Комментарии
Экономика
Минфин России внес проект по льготным ипотечным кредитам под 6,5%
Министерство финансов России внесло в правительство проект постановления по льготным ипотечным кредитам на новостройки под 6,5%. Об этом «Известиям» в среду, 22 апреля, сообщили в пресс-службе министерства.
Известия 11:00
Игры
Издатель игры Cyberpunk 2077 обанкротился из-за ее переноса
Польская компания CDP обанкротилась из-за переноса официального выхода Cyberpunk 2077.
Актуальные Новости 12:04
Общество
В России резко вырос спрос на пищевую соль
В России в апреле на 20% вырос спрос на пищевую соль.
Ведомости вчера в 22:18
Кино
Disney снимает третий сезон «Мандалорца»
Студия Disney начала работу над третьим сезоном сериала "Мандалорец" до выхода первого, передает Variety со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 04:26
Здоровье
Сотрудники петербургской клиники массово заразились коронавирусом
Все сотрудники нейроортопедического отделения НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена в Санкт-Петербурге заразились коронавирусом.
Lenta.ru 12:25
Здоровье
В Ростовской области выявлено еще 54 случая заболевания коронавирусом
Всего в России на утро 21 апреля зафиксировано 52 763 случая заболевания, в том числе 5 642 — за последние сутки, выздоровело — 3 873, 453 – умерло.
Пульс Дона вчера в 04:36
Общество
Врач московского госпиталя ветеранов войн скончался от коронавируса
Врач госпиталя для ветеранов войн №3, заразившийся коронавирусом, скончался в Москве, сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения в среду.
Интерфакс 13:21
Общество
Платформа выдачи цифровых пропусков появится в 21 регионе России
«По итогам проведения 21 апреля 2020 года в Минкомсвязи России совещания с руководителями региональных органов цифровой трансформации министерство получило заявки от 21 субъекта РФ на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков», — говорится в сообщении министерства.
РБК 13:26
Шоу-бизнес
Тимати в прямом эфире с Настей Ивлеевой проколол губу
Ивлеевой пришлось несколько дней уговаривать Тимати составить ей компанию в прямом эфире, она даже подключила своих подписчиков, которые атаковали рэпера в комментариях с просьбой принять предложение Насти.
Uznayvse.ru 05:54
Происшествия
В России хотят расширить применение оружия полицейскими
Предлагается дать полицейскому такое право при совершении преследуемым иных действий, которые дают основания «расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».
REGNUM 07:30
Общество
Собянин спрогнозировал заполнение коечного лимита за месяц
Если нынешние темпы распространения коронавируса сохранятся, лимит коечного фонда в 80 тыс. заполнится в течение 3–4 недель.
Известия 11:38
Происшествия
В Петербурге названы районы-лидеры по нарушению режима самоизоляции
Санкт-Петербург, 22 апреля 2020, 16:48 — REGNUM Жители пяти районов Петербурга чаще остальных нарушают режим самоизоляции в период пандемии.
REGNUM 09:48
Экономика
Стрелюхин ожидает продления режима самоизоляции после апреля
Сегодня, 22 апреля, на заседании Саратовской областной думы глава регионального правительства Александр Стрелюхин озвучил цифры прогноза потерь экономики страны и области от «коронакризиса» и ответил на вопрос о том, произойдет ли, по его мнению, продление режима самоизоляции на май.
FreeNews-Volga 12:47
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше
Вести.Ru 19 апреля в 13:45
Армия и оружие
Трамп приказал открывать огонь по иранским кораблям в случае конфликта
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что распорядился открывать огонь по иранским патрульным катерам, если те будут устраивать провокации против американских кораблей.
РБК 11:14
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
Политика
Зеленский пообещал закончить конфликт в Донбассе за срок президентства
RT на русском 11:16
Здоровье
Мишустин призвал не забывать из-за коронавируса о других больных
Премьер-министр Михаил Мишустин призвал в процессе борьбы с пандемией коронавируса помнить о людях, страдающих другими заболеваниями и нуждающихся в помощи врачей.
Ведомости 12:07
Общество
Сильный ветер в Москве повалил 132 дерева
На Москву сегодня налетел сильный ветер. По прогнозам синоптиков, ураганные порывы могут достигать 23 метров в секунду.
Комсомольская правда 10:05
Политика
Разведка США сообщила об ухудшении здоровья Ким Чен Ына после операции
Новый Век вчера в 05:50
Наука
Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом
Вирусологи из Германии назвали вероятный путь заражения коронавирусом. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой RLT Today.
Моя Москва.онлайн 04:55
Киберспорт
Lelis: Ninjas in Pyjamas распустили состав по Dota 2
CyberSport.ru 20 апреля в 15:27
Политика
Песков считает, что Зеленский может завершить конфликт в Донбассе
Ранее Зеленский заявил, что уверен в том, что сможет завершить конфликт в Донбассе до конца президентского срока.
РИА Новости 12:52
Общество
Доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии коронавируса
Российский доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии китайского коронавируса.
Evo-rus.com 08:59
Общество
Малышева посчитала Москву готовой к отмене карантина
Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева посчитала, что Москва готова к отмене карантинных мер, введенных из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 05:25
Общество
Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу
Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Чиновник забыл выключить камеру и показал горожанам, какой он в реальной жизни.
Экспресс газета вчера в 10:55
Шоу-бизнес
Ирина Алферова возмущена социальной помощью матери-ветерану
Знаменитая актриса Ирина Алферова пожаловаться на работников социальной службы, которые поддержали её маму, ветерана-фронтовика Ксению Архиповну, в преддверии 9 мая.
Bimru.ru 08:09
Технологии
Mail.ru начала продажу умных колонок «Капсула»
Mail.ru Group объявила о старте продаж умной колонки «Капсула» со встроенным голосовым ассистентом «Маруся».
Компания 05:32
Политика
Песков назвал дату возможного пика коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая.
Российская газета 13:10