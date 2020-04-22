Центробанк России отчитался в том, что 20 апреля потратил рекордную сумму валюты на поддержку рубля. Как стало известно, принятые меры не имели большого эффекта, поскольку они совпали с обвалом расценок на нефть.

Экономика Минфин России внес проект по льготным ипотечным кредитам под 6,5% Министерство финансов России внесло в правительство проект постановления по льготным ипотечным кредитам на новостройки под 6,5%. Об этом «Известиям» в среду, 22 апреля, сообщили в пресс-службе министерства. 1

Кино Disney снимает третий сезон «Мандалорца» Студия Disney начала работу над третьим сезоном сериала "Мандалорец" до выхода первого, передает Variety со ссылкой на собственный источник. 4

Здоровье Сотрудники петербургской клиники массово заразились коронавирусом Все сотрудники нейроортопедического отделения НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена в Санкт-Петербурге заразились коронавирусом. 7

Здоровье В Ростовской области выявлено еще 54 случая заболевания коронавирусом Всего в России на утро 21 апреля зафиксировано 52 763 случая заболевания, в том числе 5 642 — за последние сутки, выздоровело — 3 873, 453 – умерло. 302

Общество Платформа выдачи цифровых пропусков появится в 21 регионе России «По итогам проведения 21 апреля 2020 года в Минкомсвязи России совещания с руководителями региональных органов цифровой трансформации министерство получило заявки от 21 субъекта РФ на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков», — говорится в сообщении министерства.

Шоу-бизнес Тимати в прямом эфире с Настей Ивлеевой проколол губу Ивлеевой пришлось несколько дней уговаривать Тимати составить ей компанию в прямом эфире, она даже подключила своих подписчиков, которые атаковали рэпера в комментариях с просьбой принять предложение Насти. 7

Происшествия В России хотят расширить применение оружия полицейскими Предлагается дать полицейскому такое право при совершении преследуемым иных действий, которые дают основания «расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции». 11K

Общество Собянин спрогнозировал заполнение коечного лимита за месяц Если нынешние темпы распространения коронавируса сохранятся, лимит коечного фонда в 80 тыс. заполнится в течение 3–4 недель. 26

Происшествия В Петербурге названы районы-лидеры по нарушению режима самоизоляции Санкт-Петербург, 22 апреля 2020, 16:48 — REGNUM Жители пяти районов Петербурга чаще остальных нарушают режим самоизоляции в период пандемии.

Экономика Стрелюхин ожидает продления режима самоизоляции после апреля Сегодня, 22 апреля, на заседании Саратовской областной думы глава регионального правительства Александр Стрелюхин озвучил цифры прогноза потерь экономики страны и области от «коронакризиса» и ответил на вопрос о том, произойдет ли, по его мнению, продление режима самоизоляции на май. 9

Политика Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии. 688

Здоровье Мишустин призвал не забывать из-за коронавируса о других больных Премьер-министр Михаил Мишустин призвал в процессе борьбы с пандемией коронавируса помнить о людях, страдающих другими заболеваниями и нуждающихся в помощи врачей. 8

Общество Сильный ветер в Москве повалил 132 дерева На Москву сегодня налетел сильный ветер. По прогнозам синоптиков, ураганные порывы могут достигать 23 метров в секунду. 15

Наука Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом Вирусологи из Германии назвали вероятный путь заражения коронавирусом. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой RLT Today. 853

Общество Малышева посчитала Москву готовой к отмене карантина Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева посчитала, что Москва готова к отмене карантинных мер, введенных из-за распространения коронавируса. 38

Общество Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Чиновник забыл выключить камеру и показал горожанам, какой он в реальной жизни. 143