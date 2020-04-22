Финансы

OAnewsOAnewsЦентробанк России потратил рекордную сумму валюты на поддержку рубля

Центробанк России отчитался в том, что 20 апреля потратил рекордную сумму валюты на поддержку рубля. Как стало известно, принятые меры не имели большого эффекта, поскольку они совпали с обвалом расценок на нефть.
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ЦБ отчитался о рекордных тратах валюты на спасение рубля

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ЦБ продал рекордную сумму валюты для поддержки рубля

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Центробанк отчитался о рекордном расходе валюты на поддержку рубля

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Экономика

Минфин России внес проект по льготным ипотечным кредитам под 6,5%

Министерство финансов России внесло в правительство проект постановления по льготным ипотечным кредитам на новостройки под 6,5%. Об этом «Известиям» в среду, 22 апреля, сообщили в пресс-службе министерства.
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Студия Disney начала работу над третьим сезоном сериала "Мандалорец" до выхода первого, передает Variety со ссылкой на собственный источник.
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Сотрудники петербургской клиники массово заразились коронавирусом

Все сотрудники нейроортопедического отделения НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена в Санкт-Петербурге заразились коронавирусом.
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Врач московского госпиталя ветеранов войн скончался от коронавируса

Врач госпиталя для ветеранов войн №3, заразившийся коронавирусом, скончался в Москве, сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения в среду.
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Общество

Платформа выдачи цифровых пропусков появится в 21 регионе России

«По итогам проведения 21 апреля 2020 года в Минкомсвязи России совещания с руководителями региональных органов цифровой трансформации министерство получило заявки от 21 субъекта РФ на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков», — говорится в сообщении министерства.
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Тимати в прямом эфире с Настей Ивлеевой проколол губу

Ивлеевой пришлось несколько дней уговаривать Тимати составить ей компанию в прямом эфире, она даже подключила своих подписчиков, которые атаковали рэпера в комментариях с просьбой принять предложение Насти.
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В России хотят расширить применение оружия полицейскими

Предлагается дать полицейскому такое право при совершении преследуемым иных действий, которые дают основания «расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».
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Если нынешние темпы распространения коронавируса сохранятся, лимит коечного фонда в 80 тыс. заполнится в течение 3–4 недель.
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В Петербурге названы районы-лидеры по нарушению режима самоизоляции

Санкт-Петербург, 22 апреля 2020, 16:48 — REGNUM Жители пяти районов Петербурга чаще остальных нарушают режим самоизоляции в период пандемии.
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Экономика

Стрелюхин ожидает продления режима самоизоляции после апреля

Сегодня, 22 апреля, на заседании Саратовской областной думы глава регионального правительства Александр Стрелюхин озвучил цифры прогноза потерь экономики страны и области от «коронакризиса» и ответил на вопрос о том, произойдет ли, по его мнению, продление режима самоизоляции на май.
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Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше

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Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что распорядился открывать огонь по иранским патрульным катерам, если те будут устраивать провокации против американских кораблей.
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Зеленский пообещал закончить конфликт в Донбассе за срок президентства

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Мишустин призвал не забывать из-за коронавируса о других больных

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал в процессе борьбы с пандемией коронавируса помнить о людях, страдающих другими заболеваниями и нуждающихся в помощи врачей.
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Сильный ветер в Москве повалил 132 дерева

На Москву сегодня налетел сильный ветер. По прогнозам синоптиков, ураганные порывы могут достигать 23 метров в секунду.
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Разведка США сообщила об ухудшении здоровья Ким Чен Ына после операции

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Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом

Вирусологи из Германии назвали вероятный путь заражения коронавирусом. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой RLT Today.
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Армия и оружие

Появление федеральных войск в Чечне объяснили

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Lelis: Ninjas in Pyjamas распустили состав по Dota 2

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Песков считает, что Зеленский может завершить конфликт в Донбассе

Ранее Зеленский заявил, что уверен в том, что сможет завершить конфликт в Донбассе до конца президентского срока.
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Доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии коронавируса

Российский доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии китайского коронавируса.
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Малышева посчитала Москву готовой к отмене карантина

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Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу

Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Чиновник забыл выключить камеру и показал горожанам, какой он в реальной жизни.
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Ирина Алферова возмущена социальной помощью матери-ветерану

Знаменитая актриса Ирина Алферова пожаловаться на работников социальной службы, которые поддержали её маму, ветерана-фронтовика Ксению Архиповну, в преддверии 9 мая.
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Песков назвал дату возможного пика коронавируса в России

Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая.
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