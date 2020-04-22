Финансы
OAnewsЦентробанк России потратил рекордную сумму валюты на поддержку рубля
Центробанк России отчитался в том, что 20 апреля потратил рекордную сумму валюты на поддержку рубля. Как стало известно, принятые меры не имели большого эффекта, поскольку они совпали с обвалом расценок на нефть.
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Комментарии
Общество
Цифровые пропуска внедрят в 21 регионе России
В России начали внедрять цифровые пропуска Система цифровых пропусков вслед за Москвой и Московской областью заработает в 21 регионе России.
Lenta.ru 13:58
Общество
Проценко рассказал о динамике числа госпитализаций с COVID-19
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал на странице в Facebook, что снова наблюдается отрицательная динамика числа госпитализаций с коронавирусом.
Газета.Ru 13:26
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
Общество
Назван главный способ распространения коронавируса
Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Бутенко назвал наиболее вероятные способы заражения коронавирусом.
РИА Новости 11:52
Наука
Следы коронавируса обнаружили в слезах заразившейся итальянки
Коронавирус живет на слизистой оболочке глаз еще минимум неделю после того, как инфекция исчезает со слизистой носа, выяснили итальянские ученые из Национального института инфекционных болезней Ладзаро Спаллланцани.
Вечерний курьер 13:47
Армия и оружие
Трамп приказал уничтожать преследующие суда США иранские корабли
Президент США Дональд Трамп заявил, что дал распоряжение ВМС уничтожать иранские боевые корабли, которые преследуют американские суда в море.
RT на русском 08:29
Политика
Кремль назвал срок пика заболеваемости коронавирусом в России
По прогнозам отечественных специалистов, пик заболеваемости коронавирусом в России наступит в мае.
РБК 14:59
Общество
Карту распространения коронавируса обновили в Подмосковье
В региональном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что болезнь победили 186 жителей Подмосковья, 49 – умерли.
Live24 02:04
Наука
Назван наиболее вероятный путь заражения коронавирусом
Исследователь Хендрик Штреек заявил, что ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ передачи COVID-19.
Газета.Ru 05:32
Авто
ГАЗ разрабатывает новый среднетоннажный грузовик
«Группа ГАЗ» работает над новым бескапотным грузовиком.
Автоновости дня вчера в 04:40
Общество
В ВОЗ уверены, что коронавирус пришел в мир надолго
Во Всемирной организации здравоохранения призвали страны мира оставаться бдительными, так как большинство жителей Земли все еще уязвимы к коронавирусу.
АБН 14:22
Общество
Единственный в России завод по производству картошки фри остановился
Группа компаний «Белая Дача» временно остановила работу единственного в России завода по производству картофеля фри.
Lenta.ru 10:34
Гаджеты
Motorola Edge+ представлен официально
Компания Motorola представила новый флагманский смартфон Motorola Edge+. Девайс отличается стильным дизайном и тройной камерой на 108 Мп.
Ридус 14:30
Происшествия
Оперативники ФСБ провели секретную операцию по задержанию российского бизнесмена
По данным издания, оперативники центрального аппарата спецслужбы приехали в загородный дом политика утром 22 апреля и тут же увезли его в Москву.
Lenta.ru 12:35
Происшествия
МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских
МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости 07:36
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Общество
Депутаты обратились к Голиковой из-за домашнего насилия на изоляции
Авторы законопроекта о домашнем насилии обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой срочно помочь в утверждении мер по защите пострадавших.
News.ru вчера в 20:15
Футбол
«Арсенал» вспомнил покер Аршавина в ворота «Ливерпуля»
Газета.Ru вчера в 05:57
Общество
В Москве с начала самоизоляции безработица выросла на 45%
Уровень зарегистрированной безработицы в Москве составил 0,66%. По сравнению с показателем до начала пандемии (0,44%) он вырос на 45%.
РБК 09:23
Политика
Михаил Мишустин провел совещание с главами регионов по коронавирусу
Заседание президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации, на котором в режиме видеоконференцсвязи обсудили готовность системы здравоохранения к борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией. провёл Премьер Михаил Мишустин.
Kurskcity.ru 11:33
Общество
Кадыров побрился наголо после просьбы открыть парикмахерские
Фото: скриншот Прежде на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения COVID-19 на территории ЧР, проходившем в прямом эфире в Instagram, жители обратились к нему с просьбой открыть салоны красоты и парикмахерские.
Капитал страны вчера в 15:18
Общество
В Москве заявили о возможности новых ограничений из-за коронавируса
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавируса в России носит управляемый характер и является сглаженной по сравнению с другими европейским странами и США.
Lenta.ru 14:34
Армия и оружие
В ЛНР девятые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
Украинские силовики девятые сутки не открывают огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости вчера в 00:48
Политика
Финляндия запросила у ФСБ доступ к архивам по Второй мировой войне
Финляндия запросила у ФСБ доступ к архивам по Второй мировой войне.
Piter.tv вчера в 11:39
Происшествия
Участники митинга во Владикавказе получили административный арест
Суд во Владикавказе назначил административные аресты 14 участникам несанкционированной акции, которая прошла у Дома правительства Северной Осетии в понедельник, сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции республики.
Интерфакс вчера в 15:30
Общество
Коммунистам по случаю 150-летия вождя приоткрыли Мавзолей
Коммерсантъ 12:38
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Футбол
«Боруссия» намерена предложить Санчо новый контракт
Дортмундская «Боруссия» намерена продлить контракт с английским вингером клуба Джейдоном Санчо.
Евро-футбол.ру 13:18
Шоу-бизнес
Бузова призналась, что не смогла забеременеть от Тарасова
Российская поп-исполнительница и телеведущая Ольга Бузова призналась, что у нее не получилось забеременеть от полузащитника «Рубина» Дмитрия Тарасова, с которым она находилась в браке на протяжении четырех лет.
Sport24.ru 14:28