Финансы
OAnewsЦентробанк России потратил рекордную сумму валюты на поддержку рубля
Центробанк России отчитался в том, что 20 апреля потратил рекордную сумму валюты на поддержку рубля. Как стало известно, принятые меры не имели большого эффекта, поскольку они совпали с обвалом расценок на нефть.
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Шоу-бизнес
Певица Слава поправилась и станцевала в одних трусах
Экспресс газета 07:36
Авто
ГАЗ разрабатывает новый среднетоннажный грузовик
«Группа ГАЗ» работает над новым бескапотным грузовиком.
Автоновости дня вчера в 04:40
Общество
Собянин прогнозирует заполнение коечного фонда через 3–4 недели
При существующих темпах распространения коронавируса коечный фонд в 80 тыс. будет заполнен через три-четыре недели, сообщил мэр Москвы, зампред координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:04
Интернет
«Яндекс» выпустил собственный мессенджер
Предыдущий мессенджер был доступен в приложении «Яндекса» и позволял общаться с представителями компаний, подписываться на каналы, вести беседы с помощником «Алиса» и сторонними чат-ботами.
Ведомости 08:38
Политика
В КНДР готовят преемника Ким Чен Ына
Наша версия 07:10
Армия и оружие
20 дней — до Великой Победы. Что было 20 апреля 1945 года
ГТРК Пенза 20 апреля в 04:45
Общество
Цифровые пропуска внедрят в 21 регионе России
В России начали внедрять цифровые пропуска Система цифровых пропусков вслед за Москвой и Московской областью заработает в 21 регионе России.
Lenta.ru 13:58
Происшествия
В Петербурге названы районы-лидеры по нарушению режима самоизоляции
Санкт-Петербург, 22 апреля 2020, 16:48 — REGNUM Жители пяти районов Петербурга чаще остальных нарушают режим самоизоляции в период пандемии.
REGNUM 09:48
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин в России
Министр энергетики России Александр Новак в ходе видеоконференции с лидерами думских фракций выступил против снижения цен на бензин в стране.
Известия 08:13
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер показалась без макияжа
Предпринимательница Кайли Дженнер вышла на улицу без макияжа. Ее фотографии попали в сеть и поразили поклонников.
Peterburg2.ru 15:53
Авто
Объявлены цены на рамный внедорожник Haval H5
Стоит отметить, что модель Haval H5 уже третий раз выходит на российский рынок, ранее этот внедорожник продавался у нас под брендами Great Wall и DW.
Тарантас Ньюс 03:29
Культура
Разворот (утренний): Гузель Яхина
Гузель Яхина, писатель, автор романа «Зулейха открывает глаза» была у нас на прямой связи.
Эхо Москвы 20 апреля в 04:56
Экономика
Правительство не поддержало повышенную выплату к пенсии с 75 лет
Комиссия правительства по законопроектной деятельности подготовила отрицательные отзывы на два законопроекта, предусматривающих повышенную фиксированную выплату к пенсии для граждан старше 75 лет.
Коммерсантъ 01:25
Футбол
Кучук официально возглавил минское «Динамо»
Советский спорт 08:39
Армия и оружие
Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27
Самолеты НАТО заметили российские истребители над Балтийским морем. Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27.
Piter.tv вчера в 06:14
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
Вести.Ru 20 апреля в 23:55
Футбол
УЕФА настоятельно рекомендует всем лигам доиграть сезон
Европейский футбольный союз настоятельно рекомендовал всем национальным лигам доиграть текущий сезон.
ProstoProSport вчера в 10:57
Общество
Россиянам раскрыли план действий при уменьшении зарплаты работодателем
Россиянам начали срезать, а то и вовсе не выдавать заработную плату. Граждане зачастую теряются при решении таких вопросов.
ФедералПресс 20:17
Экономика
Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения
Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
РБК 20:55
Общество
«Ведомостям» запретили критиковать обнуление сроков Путина
Новый исполняющий обязанности главреда «Ведомостей» Андрей Шмаров запретил публиковать в издании соцопросы «Левада-центра», а также критические материалы об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Компания 10:29
Кино
Премьеру продолжения «Венома» перенесли на 2021 год
Российская газета вчера в 15:41
Футбол
РПЛ не планирует доигрывать чемпионат в одном городе
"Урал", "Уфа" и "Ахмат" не хотят доигрывать сезон РПЛ УЕФА настоятельно рекомендовал лигам завершить сезон РПЛ и клубы согласуют дату возобновления сезона за три недели до старта Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей российского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.
Metaratings 11:42
Общество
Депутаты обратились к Голиковой из-за домашнего насилия на изоляции
Авторы законопроекта о домашнем насилии обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой срочно помочь в утверждении мер по защите пострадавших.
News.ru вчера в 20:15
Общество
Глава Хакасии предложил выставить пост на границе с Красноярским краем
Глава Хакасии сообщил у себя Вконтакте, что сегодня во время заседания оперативного штаба он поручил организовать в короткие сроки пост на северной границе с Красноярским краем.
Московский Комсомолец Хакасия 10:21
Шоу-бизнес
Вера Брежнева снялась в домашней эротической фотосессии
Певица Вера Брежнева, скучающая на карантине без концертов и мероприятий, решила попробовать формат домашних web-фотосессий, который стал популярен в период эпидемии коронавируса.
Super.ru 10:09
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
Общество
Кабмин разрешил не проводить поверку бытовых счётчиков до 2021 года
«Все бытовые приборы учёта могут применяться физическими лицами — потребителями коммунальных услуг — без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе с истёкшим сроком поверки», — говорится в сообщении.
RT на русском 01:58
Спорт
Звезды спорта примут участие в «Домашней суперлиге»
Запрос на занятия спортом сохранился и в режиме самоизоляции, следствием чего стало масштабное появление в соцсетях контента спортивных тренировок и челленджей.
Советский спорт вчера в 06:30
Происшествия
В Чите наркодиспансер закрылся на коронавирусный карантин
Несколько случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксировано в наркологическом диспансере Читы, в здании введен карантин, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Интерфакс 20 апреля в 00:45
Происшествия
Автомобиль с пятью детьми провалился под лед в Якутии
Машина с пятью детьми провалилась под лед в Верхневилюйском районе Якутии, один ребенок погиб.
Газета.Ru 04:18