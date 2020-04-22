Финансы

Право.руПраво.руЦентробанк потратил рекордную сумму на поддержку рубля

В перерасчете на рубли регулятор выбросил на биржу 16,8 млрд руб. Доллар, нефть и коронавирус на 22 апреля Суммы, которые Центробанк тратил на поддержку российской валюты в предыдущие сессии торгов, 17 и 20 апреля, на тот момент тоже были рекордными – 14,8 млрд руб. в перерасчете.
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