Финансы
Право.руЦентробанк потратил рекордную сумму на поддержку рубля
В перерасчете на рубли регулятор выбросил на биржу 16,8 млрд руб. Доллар, нефть и коронавирус на 22 апреля Суммы, которые Центробанк тратил на поддержку российской валюты в предыдущие сессии торгов, 17 и 20 апреля, на тот момент тоже были рекордными – 14,8 млрд руб. в перерасчете.
Читать в источнике
Оценить574
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 11:36, Ашберн
Комментарии
Культура
Сериал «Зулейха открывает глаза» побил рекорды телеэфира
Культуромания вчера в 12:25
Футбол
Кокорин вспомнил тюрьму и простил «Зенит»
Во время карантина Кокорин дал интервью bobsoccer.ru рассказал об отношениях с «Зенитом», а также поделился воспоминаниями о тюрьме.
МК-Спорт 10:45
Экономика
Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
БИЗНЕС Online вчера в 07:50
Общество
Минздрав считает нужным продлить карантин на майские праздники
Главный внештатный специалист, эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что введенные российскими властями для борьбы с COVID-19 ограничительные меры стоит продлить на майские праздники.
Газета.Ru 08:27
Происшествия
После митинга во Владикавказе госпитализировали пятерых силовиков
В Северной Осетии после несанкционированного митинга, прошедшего 20 апреля во Владикавказе, госпитализированы пять сотрудников правоохранительных органов.
RT на русском 09:15
Спорт
«Динамо» пригласило Владимира Соловьева на следующий домашний матч
«Динамо» позвало телеведущего Владимира Соловьева на следующий домашний матч команды, который будет проведен со зрителями.
Metaratings 11:00
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
Общество
Кадыров побрился наголо после просьбы открыть парикмахерские в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился наголо и рекомендовал мужчинам последовать своему примеру.
РБК вчера в 14:22
Киберспорт
Игра World of Tanks отмечает свой 10-летний юбилей
Одно из самых популярных игровых приложений World of Tanks отмечает завтра, 22 апреля, свой юбилей.
Актуальные Новости вчера в 11:59
Здоровье
Глава Минздрава прогнозирует спад эпидемии коронавируса к лету
Глава Минздрава выразил надежду на то, что уже к лету этого года ситуация начнет меняться в лучшую сторону и эпидемия пойдет на спад.
Петербургский дневник 20 апреля в 12:24
Общество
Украина продлила карантин до 11 мая
Правительство Украины продлило до 11 мая действующий в стране карантин в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
Коммерсантъ 08:27
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Экономика
В России выросло число закрывшихся ИП
По итогам марта 2020 года в России выросло число закрывшихся ИП. Об этом свидетельствуют данные Федеральной налоговой службы (ФНС).
9111.ru вчера в 06:06
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю выросли на 15 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 17 апреля, увеличились на 15 млн баррелей — до 518,6 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).
Rambler News Service 10:53
Футбол
ВЭБ стал основным владельцем ЦСКА
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» закрыла сделку по приобретению 77,63% акций футбольного клуба ЦСКА.
РБК 09:14
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
Вести.Ru 20 апреля в 23:55
Энергетика
Цена российской нефти упала ниже 12 долларов за баррель
Стоимость российской нефти в Северо-Западной Европе (СЗЕ) в абсолютном исчислении упала на $ 5.92 / баррель — до $ 11.59 / барр. (CIF Роттердам).
Profinance.ru 07:17
Армия и оружие
Трамп приказал открывать огонь по иранским кораблям в случае конфликта
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что распорядился открывать огонь по иранским патрульным катерам, если те будут устраивать провокации против американских кораблей.
РБК 11:14
Здоровье
В США предупредили о разрушительной второй волне коронавируса
Вторая волна эпидемии коронавируса в США может стать более страшной, чем первая.
РБК вчера в 22:31
Здоровье
На Кубани по решению суда принудительно госпитализированы 10 человек
10 человек по решению суда подвергнуты принудительной госпитализации в недобровольном порядке.
Югополис 05:59
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ 08:33
Футбол
Червиченко рассказал, как падение цен на нефть повлияет на «Спартак»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о том, как падение цен на нефть может сказаться на московском клубе.
Metaratings 06:40
Экономика
Единственный в России завод по производству картошки фри остановился
Группа компаний «Белая Дача» временно остановила работу единственного в России завода по производству картофеля фри.
Lenta.ru 10:34
Общество
Доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии коронавируса
Российский доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии китайского коронавируса.
Evo-rus.com 08:59
Здоровье
В Омской области уволили главврача больницы и двух замглав минздрава
Московский Комсомолец 01:03
Политика
Брянский депутат Валуев предупредил обидчицу Ирины Родниной
Депутат Госдумы от Брянской области Николай Валуев высказался по поводу ответственности, которую может понести россиянка, обвинившая другого депутата Госдумы, Ирину Роднину, в том, что у нее есть американский паспорт.
Брянские новости 08:31
Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС вчера в 10:37