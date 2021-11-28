Газета.RuЦентробанк России предложил создать специальный вклад для малоимущихЦентробанк России выступил с предложением о создании нового для страны типа банковского вклада, пишут "Известия". Сообщается, что этот продукт предназначен для людей с малым доходом.В источникеГазета.RuГазета.RuOm1.ruDeita.ruРЕН ТВРегионы РоссииInfopro54InkazanПетербургский дневникВечерняя МоскваРадио 1Вятка-На-СетиИзвестияПодробнее о событииЦБ собирается ввести новую льготу для россиян с низкими доходамиURA.Ru18:33Добавить надо: малоимущим россиянам предложат новый тип вкладовИзвестия16:02Самое цитируемое«Известия»: Банк России предложил создать специальный вклад для малоимущихLenta.ru17:25Какие изменения готовит Центробанк и Госдума РФ по вкладам россиянOnline-buhuchet.ru27 ноября в 06:18В России появится банковский вклад с привязкой к ключевой ставке ЦБDeita.ru26 ноября в 01:15Специальный вклад планируют ввести для малообеспеченных новосибирцевOm1.ru26 ноября в 00:46Капштык считает запоздалой инициативу ЦБ о вкладах для малообеспеченныхInkazan25 ноября в 23:11Центробанк предложил создать специальные депозиты для малообеспеченных россиянInfopro5425 ноября в 22:41Показать ещёПоделиться