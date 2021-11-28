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Центробанк России предложил создать специальный вклад для малоимущих

Центробанк России выступил с предложением о создании нового для страны типа банковского вклада, пишут "Известия". Сообщается, что этот продукт предназначен для людей с малым доходом.В источнике

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ЦБ собирается ввести новую льготу для россиян с низкими доходами
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