Lenta.ruЦентробанк России с 3 июля ограничит переплату по новым ипотечным кредитамПолностью инициатива прописана так: при заключении договора ставка не может более чем на треть превышать наименьшую из двух величин — 365% годовых или рассчитанное ЦБ среднерыночное значение полной стоимости кредита (ПСК).ForbesСоответствующие поправки внесены в закон «О потребительском кредите (займе)».ИзвестияПолная стоимость кредита (ПСК) включает все расходы заемщика, в том числе страховку, проценты по кредиту, дополнительные платежи.Центр Градостроительного Развития (CUD.NEWS)В Центробанке напомнили, с 1 июля перестал действовать временный мораторий на ограничение ПСК по потребительским кредитам, введенный 25 февраля на фоне резкого повышения процентных ставок.ИзвестияЧитать далееСвернутьKonkurent.ruKonkurent.ruФорпост Северо-ЗападFrank MediaИзвестияСеверпостПервый ТульскийВыберу.руАК&МБизнес журналЦентр Градостроительного Развития (CUD.NEWS)Yakutsk.ruПодробнее о событииС 3 июля Банк России ограничит переплату по новым ипотечным кредитамПРАЙМ22:44Вступает в силу закон, ограничивающий переплату по ипотекеБизнес журналвчера в 04:25ЦБ ограничит переплату по новым ипотечным кредитамВедомостивчера в 08:31Переплату по новым ипотечным кредитам ограничат в России с 3 июляИзвестиявчера в 07:24ЦБ РФ ограничит переплату по новым ипотечным кредитамФонтанка.Рувчера в 04:53ЦБ ограничит переплату по новым ипотечным кредитамForbesвчера в 12:12Переплата по новым ипотечным кредитам будет ограниченаЛюдиИпотеки.рфвчера в 04:16Показать ещёОценить19Поделиться