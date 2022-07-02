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Центробанк России с 3 июля ограничит переплату по новым ипотечным кредитам

Полностью инициатива прописана
 так: при заключении договора ставка не может более чем на треть превышать наименьшую из двух величин — 365% годовых или рассчитанное ЦБ среднерыночное значение полной стоимости кредита (ПСК).
Forbes
Соответствующие поправки внесены в закон «О потребительском кредите (займе)».
Известия
Полная стоимость кредита (ПСК) включает все расходы заемщика, в том числе страховку, проценты по кредиту, дополнительные платежи.
Центр Градостроительного Развития (CUD.NEWS)
В Центробанке напомнили, с 1 июля перестал действовать временный мораторий на ограничение ПСК по потребительским кредитам, введенный 25 февраля на фоне резкого повышения процентных ставок.
Известия

Подробнее о событии

С 3 июля Банк России ограничит переплату по новым ипотечным кредитам
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Вступает в силу закон, ограничивающий переплату по ипотеке
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ЦБ ограничит переплату по новым ипотечным кредитам
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Переплату по новым ипотечным кредитам ограничат в России с 3 июля
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ЦБ РФ ограничит переплату по новым ипотечным кредитам
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