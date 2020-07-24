Финансы
Газета.RuЦентробанк России снизил ключевую ставку до 4,25%
Центральный Банк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта - до 4,25% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора. Кроме того, ЦБ сузил прогноз по падению ВВП России в текущем году до 4,5-5,5% с прежних 4-6%.
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с чего всё началось
Совет директоров Банка России сегодня принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 п. п. — с 4,5% до 4,25% годовых, сообщается на сайте регулятора.БИЗНЕС Online06:30
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Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган произнес азан (призыв к молитве) в соборе Святой Софии в Стамбуле, где начался первый после 1934 года пятничный намаз.
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В прокат картина выйдет 27 августа.
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Фанаты смогли увидеть, как Алла Пугачева и Максим Галкин танцуют и подпевают под популярные песни.
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Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов прокомментировал информацию о дебоше, который якобы он устроил на борту самолета.
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Внешние повреждения, полученные черными ящиками сбитого в Иране лайнера Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", не помешали экспертам расшифровать данные.
Вестник Кавказа 03:24
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Общество
Суд в Москве огласит приговор по делу «Нового величия» 6 августа
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Гаджеты
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В Волгоградской области остаются пять крупных очагов коронавируса
На сегодняшний день активными остаются пять очагов коронавируса. Один в ближайшие дни снимается, – пояснила Ольга Зубарева.
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AMD сегодня представила сразу две линейки гибридных процессоров для настольных компьютеров. Этом модели Ryzen 4000G и Ryzen 4000G Pro.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 августа обратится с посланием к белорусскому народу и парламенту.
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Хотя действительно могу где-то и напихать немножко, чтобы не расслаблялся.
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По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
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TinyBuild анонсировала Hello Neighbor 2 и выпустила демоверсию игры
В Steam открылась страница с описанием игры. В магазине можно скачать демоверсию хоррора.
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Червиченко: один Тиль перекрывает все мои затраты на неликвидных игроков раз в пять!
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Муляж гранаты нашли на станции метро «Новокузнецкая»
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Врио главы Хабаровского края сменил трех чиновников из команды Фургала
Дегтярева назначили врио главы региона после того, как занимавшего пост губернатора Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ.
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Halo Infinite получит локальный кооператив со сплитскрином
В Halo Infinite можно будет сыграть в кооперативе, а также в режиме сплитскрина.
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В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль «Циклон»
В Керчи на судостроительном заводе "Залив" состоялся торжественный спуск на воду малого ракетного корабля "Циклон" проекта 22800 "Каракурт", заложенного в 2016 году.
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