Финансы

Газета.RuГазета.RuЦентробанк России снизил ключевую ставку до 4,25%

Центральный Банк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта - до 4,25% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора. Кроме того, ЦБ сузил прогноз по падению ВВП России в текущем году до 4,5-5,5% с прежних 4-6%.
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Совет директоров Банка России сегодня принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 п. п. — с 4,5% до 4,25% годовых, сообщается
 на сайте регулятора.
БИЗНЕС Online06:30

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Центробанк России снизил ключевую ставку до 4,25%

Газета.Ru07:13

Центробанк снизил ключевую ставку до нового минимума

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 августа обратится с посланием к белорусскому народу и парламенту.
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Хотя действительно могу где-то и напихать немножко, чтобы не расслаблялся.
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