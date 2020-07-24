с чего всё началось

Центральный Банк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта - до 4,25% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора. Кроме того, ЦБ сузил прогноз по падению ВВП России в текущем году до 4,5-5,5% с прежних 4-6%.

Общество Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. 147

Происшествия Посол Армении назвал ночные драки в Москве организованной провокацией Столкновения в Москве в ночь на пятницу между выходцами из Азербайджана и Армении были спланированными акциями, заявил радиостанции "Говорит Москва" посол Армении Вардан Тоганян. 1,3K

Политика Памфилова предложила забыть о «нормальных условиях» проведения выборов О нормальных условиях проведения выборов можно надолго забыть, заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

Хоккей Путин выразил соболезнования в связи со смертью Александра Гусева Российский президент Владимир Путин направил соболезнования родным и близким олимпийского чемпиона по хоккею Александра Гусева, сообщается на сайте Кремля. 6

Общество Тарасов опроверг информацию о дебоше в самолете Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов прокомментировал информацию о дебоше, который якобы он устроил на борту самолета. 61

Политика МИД Украины: черные ящики сбитого в Иране Boeing расшифрованы Внешние повреждения, полученные черными ящиками сбитого в Иране лайнера Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", не помешали экспертам расшифровать данные.

Происшествия Человек погиб в столкновении поезда с пожарной машиной на Алтае В Алтайском крае один человек погиб и еще несколько пострадали из-за столкновения грузового поезда с пожарной машиной, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-центре регионального правительства. 1

Общество Суд в Москве огласит приговор по делу «Нового величия» 6 августа Люблинский суд Москвы огласит приговор по делу "Нового величия" 6 августа. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Гаджеты AMD представила APU Ryzen 4000G и Ryzen 4000G Pro AMD сегодня представила сразу две линейки гибридных процессоров для настольных компьютеров. Этом модели Ryzen 4000G и Ryzen 4000G Pro. 3

Политика Лукашенко 3 августа обратится с посланием к народу и парламенту Президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 августа обратится с посланием к белорусскому народу и парламенту.

Игры Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru". 524

Игры TinyBuild анонсировала Hello Neighbor 2 и выпустила демоверсию игры В Steam открылась страница с описанием игры. В магазине можно скачать демоверсию хоррора.