Финансы

RT на русскомRT на русскомБанк России снизил ключевую ставку до 6,25%

Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора. Отмечается, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось.
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Банк России на последнем в этом году заседании Совета директоров снизил ключевую ставку до 6,25% годовых

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В Германии при взрыве в жилом доме пострадали 25 человек

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