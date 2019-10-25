Финансы
BFM.ruБанк России снизил ключевую ставку до 6,5% годовых
Совет директоров Банка России 25 октября 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 6,5% годовых, говорится в сообщении на сайте Центробанка. Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось.
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Мы видим, что инфляция оказалась ниже прогнозируемого уровня и продолжает падать. Темпы роста экономики остаются сдержанными, но теперь мы можем действовать более решительно.
— Эльвира Набиуллина, российский политикГлобалМСК.ру 25 октября в 17:42
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МСП Банк готов расширить кредитование для бизнеса с учетом снижения ключевой ставки
ТАСС25 октября в 12:48
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Коммерсантъ 03:24
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Культура
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