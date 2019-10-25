с чего всё началось

Мы видим, что наша ставка может быть не просто снижена, но мы можем действовать более решительно.

Центральный банк Российской Федерации снизил ключевую ставку на 0,5%, до 6,5% годовых, говорится 25 октября в сообщении регулятора. Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в начале сентября 2019 года на 0,25 базисных пункта, до 7%.

Музыка Селена Гомес посвятила новую песню Джастину Биберу «Если Селена хочет петь о Джастине, пусть поет, не мешайте ей выплескивать свои чувства», – пишут поклонники Селены Гомес, обсуждая ее новое видео на композицию Lose You To Love Me.

Происшествия Опубликован список погибших в Забайкалье военных Telegram-канал LIFE SHOT опубликовал список восьми военнослужащих, погибших в результате стрельбы в поселке Горный Забайкальского края, которую открыл солдат-срочник.

Общество Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.

Политика Кучма назвал «формулу Штайнмайера» капканом для Украины 1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.

Общество Модель из Сарапула Киру Майер обвинили в оказании эскорт услуг Модель и блогера из Сарапула Киру Майер в ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» обвинили в оказании эскорт услуг.

Энергетика Цена нефти Brent поднялась до $62 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,54% - до $62 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:25 мск.

Общество «Мегафон» спишет долг за отправку смс степными орлами Оператор сотовой связи «Мегафон» спишет долг Центра реабилитации диких животных за отправку смс при отслеживании миграции степных орлов.

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Общество Строители показали Крымский мост с подсветкой В рамках тестирования и настройки подсветки арочного участка Крымского моста строители на час подсветили его белыми и красными светодиодами, сообщает инфоцентр «Крымский мост».

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Происшествия Задержанного в Пулково за наркотики американца выдворят из России Московский районный суд Санкт-Петербурга принял решение о выдворении из России задержанного в аэропорту Пулково гражданина США Алета Тэраду.

Происшествия Задержаны двое подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике в Англии Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.

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