Финансы
REGNUMЦентробанк России снизил ключевую ставку на 0,5%
Центральный банк Российской Федерации снизил ключевую ставку на 0,5%, до 6,5% годовых, говорится 25 октября в сообщении регулятора. Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в начале сентября 2019 года на 0,25 базисных пункта, до 7%.
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Мы видим, что наша ставка может быть не просто снижена, но мы можем действовать более решительно.
— Эльвира Набиуллина, российский политикВедомости 08:50
с чего всё началось
ЦБ в своем заявлении отметил, что инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировалось,— в сентябре в годовом выражении она опустилась до 4% с 4,3% в августе и, по оценкам на 21 октября, составила около 3,8%. Снижаются и инфляционные ожидания, проинфляционные внешние риски при этом не реализовались.Коммерсантъ07:19
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Происшествия
После гибели футболиста в Калининграде уволили двоих полицейских
После гибели 36-летнего футболиста в Калининграде уволили двоих полицейских.
Газета.Ru 11:21
Музыка
Селена Гомес посвятила новую песню Джастину Биберу
«Если Селена хочет петь о Джастине, пусть поет, не мешайте ей выплескивать свои чувства», – пишут поклонники Селены Гомес, обсуждая ее новое видео на композицию Lose You To Love Me.
Sunmag.me 23 октября в 11:08
Футбол
«Рубин» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ
Матч 14-го тура чемпионата Российской премьер-лиги между футболистами "Рубина" (Казань) и "Урала" (Екатеринбург) завершился вничью.
Интерфакс-Спорт 14:30
Происшествия
Опубликован список погибших в Забайкалье военных
Telegram-канал LIFE SHOT опубликовал список восьми военнослужащих, погибших в результате стрельбы в поселке Горный Забайкальского края, которую открыл солдат-срочник.
Lenta.ru 08:47
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 11:59
Политика
Кучма назвал «формулу Штайнмайера» капканом для Украины
1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.
Lenta.ru 11:39
Общество
Модель из Сарапула Киру Майер обвинили в оказании эскорт услуг
Модель и блогера из Сарапула Киру Майер в ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» обвинили в оказании эскорт услуг.
ГТРК Удмуртия 03:46
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась до $62
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,54% - до $62 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:25 мск.
ТАСС 14:53
Общество
«Мегафон» спишет долг за отправку смс степными орлами
Оператор сотовой связи «Мегафон» спишет долг Центра реабилитации диких животных за отправку смс при отслеживании миграции степных орлов.
BFM.ru 10:50
Общество
Россияне стали тратить больше на автомобильные штрафы
Автомобильных хулиганов в России стали наказывать строже. Среднегодовой платеж по штрафам на одного водителя заметно увеличился.
РЕН ТВ 13:57
Общество
Строители показали Крымский мост с подсветкой
В рамках тестирования и настройки подсветки арочного участка Крымского моста строители на час подсветили его белыми и красными светодиодами, сообщает инфоцентр «Крымский мост».
РБК 14:48
Кино
На «Оскар» снова номинирован Леонардо Ди Каприо
Русская Планета вчера в 01:25
Экономика
Бизнесмен Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд
Основатель и генеральный директор технологической компании Amazon Джефф Безос, являющийся самым богатым в мире человеком, потерял за сутки около $7 млрд.
REGNUM 02:25
Происшествия
Задержанного в Пулково за наркотики американца выдворят из России
Московский районный суд Санкт-Петербурга принял решение о выдворении из России задержанного в аэропорту Пулково гражданина США Алета Тэраду.
РБК 14:35
Происшествия
Задержаны двое подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике в Англии
Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.
RT на русском 07:43
Политика
В Кремле пока не думают о преемнике Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не думают о преемнике президента России Владимира Путина, поскольку до выборов еще далеко.
Газета.Ru вчера в 05:41
Общество
Троюродного племянника Кадырова проверят за пытки электрошокером
Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров — сын троюродного брата главы Чечни Рамзана Кадырова — стал фигурантом полицейской проверки.
Lenta.ru 02:18
Транспорт
Минтранс предложил обменивать пластиковые бутылки на проездные в метро
За рубежом, указывает он, уже есть опыт установки таких автоматов: в 2019 году власти Рима запустили пилотный проект по сбору пластиковых бутылок в обмен на проездные билеты на метро.
РБК 12:25
Политика
Марию Бутину освободили из американской тюрьмы
Осужденную в США россиянку Марию Бутину освободили из американской тюрьмы, сообщает CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем.
Ведомости 10:24
Авто
Компания Toyota привезла в Россию VIP-минивэн
Российские дилеры Toyota встали принимать заказы на новую VIP-версию минивэна Hiace с 9-местным салоном повышенной комфортности.
Тарантас Ньюс 06:18
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 9T получил глобальную версию прошивки MIUI 11
Китайский смартфон Xiaomi Mi 9T получил глобальную версию прошивки MIUI 11, в том числе для России.
UfacityNews.ru 08:31
Армия и оружие
Нефтяные рокировки: Сирия потребовала от США вернуть скважины
Сирия в жесткой форме потребовала от США покинуть нефтяные поля в провинции Дейр-эз-Зор.
Известия вчера в 17:01
Общество
Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России
Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Российская газета 13:30
Общество
«Нафтогаз» сообщил об аресте судом Амстердама акций «Южного потока»
Окружной суд Амстердама 23 октября арестовал 100% акций компании "Южный поток" (South Stream Transport B.V.), которая отвечает за строительство и управление "Турецким потоком", сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Интерфакс 09:33
Здоровье
Эндокринолог рассказала о вреде хлеба с вареньем и какао с молоком
Екатерина Иванникова советует отказаться и от белого хлеба с джемом или вареньем.
Российская газета вчера в 14:06
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова опровергла собственное заявление о беременности
Дни24 вчера в 08:54