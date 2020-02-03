Экономика
Красная веснаЦентробанк России снова понизит ключевую ставку, считают экономисты
Понизит ключевую ставку на 0,25 процентных пункта Центробанк России в ходе очередного заседания совета директоров, которое должно состояться в пятницу, 7 февраля. Такого мнения придерживается большинство экспертов согласно результатам опроса, опубликованного 4 февраля на сайте РБК.
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