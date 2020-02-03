Экономика

Красная веснаКрасная веснаЦентробанк России снова понизит ключевую ставку, считают экономисты

Понизит ключевую ставку на 0,25 процентных пункта Центробанк России в ходе очередного заседания совета директоров, которое должно состояться в пятницу, 7 февраля. Такого мнения придерживается большинство экспертов согласно результатам опроса, опубликованного 4 февраля на сайте РБК.
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Центробанк России снова понизит ключевую ставку, считают экономисты

Красная весна03:19

Наиболее вероятным сценарием выглядит снижение ключевой ставки ЦБ на очередные 25 бп до 6,0% - Банк «Русский Стандарт»

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Эксперты предсказали новое снижение ставки ЦБ

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Эксперты: Центробанк, возможно, снизит ставку

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Перелом со смешением

Российская газетавчера в 12:20

ЦБ РФ снизит ставку на 25 б.п. до 6% на фоне продолжившегося в январе замедления инфляции

Finam.Ruвчера в 09:15

Рынок ОФЗ ждет коррекция, если ЦБ возьмет паузу в снижении ставки

ПРАЙМвчера в 05:49
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Китайский вирус взвинтил цены на огурцы до 400 рублей

Lenta.ru 05:23
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Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов республики, передает агентство "БелТА".
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Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть у Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов покупать у России нефть по мировым ценам, однако в Москве, по его словам, настаивают на существенных премиях сверх этого.
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Общество

В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
РИА Новости вчера в 12:27
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В Чехии раскопали деревянный колодец возрастом семь тысяч лет

Колодец раскопали недалеко от города Остров во время строительства автомагистрали в 2018 году.
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Космос

«Роскосмос» выбрал место для подготовки экипажей к высадке на Луну

Госкорпорация "Роскосмос" определилась с местом размещения филиала Центра подготовки космонавтов на космодроме Восточный, где будут готовить экипажи к полетам на новом российском космическом корабле "Орел" на околоземную орбиту и к Луне, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
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РБК 04:35
Политика

Рада приняла в первом чтении проект о сокращении числа депутатов

Парламент Украины на заседании во вторник принял в первом чтении президентский законопроект о внесении изменений в конституцию, предполагающий сокращение числа депутатов с 450 до 300, такое решение поддержали 236 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Политика

Путин назвал поведение экс-главы Чувашии «безобразием»

Глава МЧС Евгений Зиничев назвал поведение Игнатьева недопустимым, а в «Единой России» решили исключить губернатора из своих рядов.
НТВ 07:15
Транспорт

«Уральские авиалинии» объяснили отказ провозить граждан СНГ из Китая

«Уральские авиалинии» с февраля имеют право перевозить из Китая только граждан России. Об этом РБК заявили в пресс-службе авиакомпании.
РБК 02:23
Происшествия

Брошенных в Шереметьеве мальчиков устроили в сад и школу

Мальчики, которых отец при странных обстоятельствах оставил в столичном аэропорту Шереметьево, с сегодняшнего дня могут посещать школу и садик в Комсомольске-на-Амуре.
Вести.Ru вчера в 00:57
Политика

Кремль ответил на заявление Эрдогана о Крыме

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что у президента Турции Тайипа Эрдогана есть действующее приглашение от главы России Владимира Путина посетить Крым для личного изучения ситуации с правами крымских татар.
Капитал страны вчера в 08:04
Финансы

Рубль повышается к доллару и евро

В начале торговой сессии во вторник, 4 февраля, рубль стал подниматься к евро и доллару, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Газета.Ru 02:09
Экономика

ЦБ отчитался о росте числа финансовых пирамид в России

ЦБ в 2019 году обнаружил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, в основном общества с ограниченной ответственностью и интернет-проекты, а также кредитные потребительские кооперативы, сообщил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
РБК 07:01
Энергетика

Цены на нефть упали в ходе торгов

Стоимость барреля нефти марки Brent опустилась вечером 3 февраля ниже $55 за баррель, цена нефти WTI упала ниже $51 за баррель впервые с января 2019 года.
Известия вчера в 12:21
Политика

Владимир Путин прилетел в Череповец

Самолет президента РФ Владимира Путина приземлился в череповецком аэропорту, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 05:11
Кино

Вышел тизер мультфильма «Миньоны: Грювитация»

Телеканал 360° 05:47
Культура

Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

РИА Новости вчера в 22:18
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ вчера в 12:16
Энергетика

«Газпром» в три раза сократил транзит газа через Украину

Транзит российского газа через Украину в январе 2020 года составил 2,55 млрд кубометров, что в три раза меньше по сравнению с показателем за тот же месяц прошлого года.
Российская газета вчера в 11:25
Авто

Компания «Зетта» получила патент на производство электромобилей

Напомним, серийное производство первого российского электромобиля Zetta в Тольятти планировали начать в I квартале 2020 года.
Волга Ньюс 05:14
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер впервые после расставания появились вместе

Американский актёр Брэдли Купер и российская модель Ирина Шейк впервые появились вместе на публике после расставания.
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Хабенский стал послом Санкт-Петербурга на Евро-2020

Оргкомитет Евро-2020 сообщил о том, что актёр Константин Хабенский стал послом Санкт-Петербурга на турнире.
Pravda.Ru 06:42
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Путин рассчитывает, что Китай с честью найдет выход из ситуации с коронавирусом

Президент РФ заявил об этом на встрече с общественностью в Череповце.
ТК Звезда 07:36
Армия и оружие

Пленные террористы в Сирии рассказали о помощи Турции

Турция спонсировала террористическую деятельность группировки «Джабхат Ан-Нусра» (запрещена в РФ) на территории Сирии.
Lenta.ru 00:32
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как снизить риск возникновения рака

В рамках Всемирного дня борьбы с раком - 4 февраля - специалисты напомнили, как максимально снизить риск развития онкологии.
Российская газета вчера в 23:57
Общество

Навальный, Макаревич и Улицкая просят не запрещать марш памяти Немцова

В мэрию Москвы подано письмо на имя Сергея Собянина, подписанное известными личностями, в котором сообщается о намерении провести 29 февраля в центре столицы многотысячный «Марш Бориса Немцова».
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66-летняя Проклова появилась перед зрителями в шортах и без макияжа

Кадр со съемочной площадки выложен в Сети. На снимке актриса без капли макияжа и в удобной одежде.
ТВ Центр 02:44
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