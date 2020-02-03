Экономика
Красная веснаЦентробанк России снова понизит ключевую ставку, считают экономисты
Понизит ключевую ставку на 0,25 процентных пункта Центробанк России в ходе очередного заседания совета директоров, которое должно состояться в пятницу, 7 февраля. Такого мнения придерживается большинство экспертов согласно результатам опроса, опубликованного 4 февраля на сайте РБК.
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40-летнюю любовницу Прохора Шаляпина засветила его мать
Политика
Эрдоган в Киеве произнёс бандеровское приветствие
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время официальной церемонии встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве поздоровался с почётным караулом приветствием «Слава Украине!», сообщило 3 февраля информационное агентство УНИАН.
Происшествия
Кубань: сильные дожди затопили Горячий Ключ
По информации паблика "Горячий Ключ news", в городе введён режим ЧС, в ряде районов пропало электричество. https: / / www.instagram.com / p / B8IspRdDbK _ / Как ранее сообщало ИА REGNUM, сильные ливни обрушились на регион вечером 3 февраля.
Общество
Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
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Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о запланированной на конец текущей недели встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
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Согласно информации издания Daily Mail, после завершения встречи футболисты попросили главного тренера команды Хосепа Гвардиолы воздержаться от постоянной ротации.
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Interfax-Russia.ru - Бизнесмен Олег Зубков - владелец крупнейшего в Европе парка львов "Тайган", заключенный под стражу на два месяца, отказался от пищи в симферопольском СИЗО, сообщила "Интерфаксу" во вторник пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина.
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Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
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Черышев не попал в заявку «Валенсии» на матч Кубка Испании
Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев не попал в заявку команды на матч четвертьфинала Кубка Испании против "Гранады", сообщает "Спорт-Экспресс".
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В Белоруссии начались съемки новых «Сватов»
В Белоруссии начались съемки седьмого сезона сериала "Сваты", сообщает сайт kp.ru.
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Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии
Боец центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России лейтенант Всеволод Трофимов действительно был среди погибших в Сирии спецназовцев.
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Посол Франции рассказал о неудавшейся изоляции России
Посол добавил, что Россия — крупный партнер, а у Франции есть свои интересы.
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В Хакасии заявили о нехватке денег на школы и детские сады
В пресс-службе Минфина РФ сообщили, что ведомство не получало в этом году обращения от Хакасии о предоставлении дополнительной помощи.
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Пленные боевики рассказали о поддержке Турцией террористов в Алеппо
Как рассказал другой пленный, Хусейн Абдель Азиз, он попал в плен, когда его отряд отступал к турецкому наблюдательному посту в районе Рашидин.
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Газпром сократил транзит газа через Украину
Транзит газа через украинскую территорию в Европу в январе снизился на 70% по сравнению с показателями первого месяца прошлого года — с 8,065 млрд до 2,65 млрд кубометров.
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В Зеленограде ловцы бродячих собак попали дротиком с ядом в прохожего
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Суд выпустил из СИЗО чиновника Минкультуры Мосолова
Басманный суд Москвы изменил меру пресечения заместителю директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павлу Мосолову, обвиняемому по делу о хищении более чем 20 млн рублей бюджетных средств.
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В Петербурге в заброшенной воинской части нашли четыре тела
Случайный прохожий обнаружил четыре тела на территории бывшей воинской части в Приморском районе Петербурга, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Здоровье
Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса
Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.