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Происшествия Кубань: сильные дожди затопили Горячий Ключ По информации паблика "Горячий Ключ news", в городе введён режим ЧС, в ряде районов пропало электричество. https: / / www.instagram.com / p / B8IspRdDbK _ / Как ранее сообщало ИА REGNUM, сильные ливни обрушились на регион вечером 3 февраля.

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