КоммерсантъЦентробанк России ввел новые меры поддержки участников финансового рынкаЦентробанк России утвердил новые меры поддержки для негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний, финансовых посредников и учетной инфраструктуры.Коммерсантъ«Банк России планирует увеличивать срок исполнения предписаний и запросов надзорного характера, направляемых в адрес участников финансового рынка», — цитирует РИА Новости информационное письмо регулятора.RT на русскомЦБ также отменит меры воздействия на участников рынка за некоторые нарушения нормативов, вызванные нынешними рыночными условиями.КоммерсантъМинфин благодаря изменениям сможет инвестировать средства Фонда национального благосостояния в государственные ценные бумаги России и акции госкомпаний.ВедомостиЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомФАНПрофильЭкономика сегодняПодробнее о событииЦентробанк России ввел новые меры поддержки участников финансового рынкаКоммерсантъвчера в 11:04ЦБ ввел новые меры поддержки негосударственных пенсионных фондовФАНвчера в 11:31Центробанк представил меры поддержки пенсионных фондов и других структурПрофильвчера в 11:08Банк России принял новые меры поддержки НПФЭкономика сегоднявчера в 12:05ЦБ объявил о новых мерах поддержки участников финансового рынкаВедомостивчера в 10:47Центробанк принял меры поддержки негосударственных пенсионных фондовРеальное времявчера в 10:19ЦБ принял новые меры поддержки негосударственных пенсионных фондов и других финструктурРИА Новостивчера в 10:13Показать ещёОценить16Поделиться