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Центробанк России ввел новые меры поддержки участников финансового рынка

Центробанк России утвердил новые меры поддержки для негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний, финансовых посредников и учетной инфраструктуры.
Коммерсантъ
«Банк России планирует увеличивать срок исполнения предписаний и запросов надзорного характера, направляемых в адрес участников финансового рынка», — цитирует РИА Новости информационное письмо регулятора.
RT на русском
ЦБ также отменит меры воздействия на участников рынка за некоторые нарушения нормативов, вызванные нынешними рыночными условиями.
Коммерсантъ
Минфин благодаря изменениям сможет инвестировать средства Фонда национального благосостояния в государственные ценные бумаги России и акции госкомпаний.
Ведомости

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Центробанк России ввел новые меры поддержки участников финансового рынка
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