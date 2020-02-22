Общество
РБКЦентробанк Швеции начал тестировать электронную крону
Центральный банк Швеции совместно с консалтинговой компанией Accenture занялся поиском технического решения по созданию электронной кроны, сообщается на сайте регулятора. Пилотный проект продлится до февраля 2021 года.
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Политика
Зеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»
Президент Украины Владимир Зеленский назвал зачинщиков беспорядков в Новых Санжарах Полтавской области вирусологами в спортивных костюмах.
Общество
Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными
Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
Политика
Сенатор поддержал инициативу упрощенного получения гражданства РФ
Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков прокомментировал данные о предоставление упрощенного порядка получения гражданства России для приезжих из Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
Футбол
В России закрылось зимнее трансферное окно
В России 22 февраля закрылось зимнее трансферное окно.
Хоккей
Панарин набрал больше 80 очков в третьем сезоне НХЛ подряд
Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин набрал больше 80 очков в третьем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подряд.
Общество
Власти Украины предупредили о снижении пенсий в будущем
Ненюченко объяснила, что пенсии будут снижаться из-за наличия «ограниченного финансового ресурса солидарной пенсионной системы, теневой занятости и теневой выплаты заработной платы».
Кино
Умер советский и американский актер Борис Лескин
В Москве на 98-ом году жизни умер советский и американский актер Борис Лескин.
Транспорт
Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
Здоровье
Диетолог перечислил уникальные свойства гречки
Диетолог Андрей Бобровский перечислил уникальные свойства гречки. Об этом специалист рассказал в интервью радио Sputnik.
Происшествия
Подросток попытался убить ребенка в Мурманской области
Подросток из города Кандалакша Мурманской области попытался убить ребенка, по данному факту возбуждено уголовное дело.
Политика
Сергей Шнуров присоединился к «Партии роста»
Общество
Эвакуация из КНР: у водителя автобуса поднялась температура – Аваков
По словам украинского министра у одного из водителей автобуса «немножко поднялась температура».
Политика
Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос в ГБР
Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) бывшего украинского президента Петра Порошенко, пишет телеканал «112 Украина», ссылаясь на решение суда.
Происшествия
Сбой произошёл на Сокольнической линии московского метро
Сбой в движении поездов произошёл на Сокольнической линии Московского метрополитена из-за человека на пути.
Экономика
В РЖД число незадействованных поездов достигло максимума
В 2014-2018 годах количество брошенных поездов на сети ОАО РЖД не превышало 666 в сутки, а в 2019-м оно достигло 1246, сообщает «Коммерсантъ».
Культура
HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
Происшествия
Один из пострадавших при пожаре в доме в Красноярске погиб
Один из пострадавших в результате пожара в жилом доме в Красноярске умер в больнице.
Происшествия
В ДТП под Новосибирском погибли двое взрослых и двое детей
В результате ДТП на месте погибли водитель и двое детей, ехавших в Opel Astra.
Происшествия
В доме бывшего главы МИД Украины было найдено тело мужчины – СМИ
В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары (возглавлял министерство при президенте Викторе Януковиче) было найдено тело мужчины 1963 года рождения.
Футбол
«Газпром» выделит «Томи» 660 миллионов рублей
Газпром выделит Томи 660 миллионов рублей, чтобы оказать поддержку испытывающему финансовые проблемы клубу.
Шоу-бизнес
Похудевшая на 20 кг Скулкина опубликовала фото в леггинсах
Звезда Comedy Woman опубликовала в Инстаграме фото, на котором она позирует в облегающих леггинсах.
Политика
NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы
Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
Политика
Эрдоган назвал Путину условие урегулирования в Идлибе
Как сообщили в администрации турецкого президента, Эрдоган назвал главным условием урегулирования в Идлибе реализацию Сочинского соглашения.
Общество
Спросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу
Кино
Похудевший на 20 кг Прилучный показал кадры из вертикального фильма
Павел Прилучный опубликовал в Instagram кадры из первого фильма для смартфонов режиссера Тимура Бекмамбетова «Фау-2: Побег из ада», актер пообещал и дальше делиться новостями со съемок в соцсети.
Здоровье
Диетологи объяснили, как может навредить гречневая каша в рационе
Гречневая каша относится к числу полезных блюд, однако, в некоторых случаях ее употребление может навредить организму и здоровью в целом.
Армия и оружие
В США прошли учения с имитацией ядерного удара по России
По сценарию учений, Россия ведет войну в Европе и решает ограниченно применить ядерное оружие малой мощности против объекта на территории военного блока НАТО.
Политика
Лидеры Евросоюза не договорились по многолетнему бюджету ЕС
Главы государств и правительств Евросоюза не смогли достичь договоренности по многолетнему бюджету ЕС на 2021-2027 годы.