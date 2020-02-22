Общество

РБКРБКЦентробанк Швеции начал тестировать электронную крону

Центральный банк Швеции совместно с консалтинговой компанией Accenture занялся поиском технического решения по созданию электронной кроны, сообщается на сайте регулятора. Пилотный проект продлится до февраля 2021 года.
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Центробанк Швеции начал тестировать электронную крону

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Центробанк Швеции тестирует электронную крону

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Центробанк Швеции намерен протестировать цифровую валюту

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Forbesвчера в 07:08

Швеция начала тестировать электронную национальную валюту

News.ruвчера в 23:20
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Панарин набрал больше 80 очков в третьем сезоне НХЛ подряд

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Подросток попытался убить ребенка в Мурманской области

Подросток из города Кандалакша Мурманской области попытался убить ребенка, по данному факту возбуждено уголовное дело.
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По словам украинского министра у одного из водителей автобуса «немножко поднялась температура».
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Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос в ГБР

Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) бывшего украинского президента Петра Порошенко, пишет телеканал «112 Украина», ссылаясь на решение суда.
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Происшествия

Сбой произошёл на Сокольнической линии московского метро

Сбой в движении поездов произошёл на Сокольнической линии Московского метрополитена из-за человека на пути.
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SpaceX: орбитальный полёт прототипа Starship состоится в этом году

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В РЖД число незадействованных поездов достигло максимума

В 2014-2018 годах количество брошенных поездов на сети ОАО РЖД не превышало 666 в сутки, а в 2019-м оно достигло 1246, сообщает «Коммерсантъ».
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В Нигере в ходе военной операции ликвидировали 120 террористов

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Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
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Один из пострадавших при пожаре в доме в Красноярске погиб

Один из пострадавших в результате пожара в жилом доме в Красноярске умер в больнице.
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В доме бывшего главы МИД Украины было найдено тело мужчины – СМИ

В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары (возглавлял министерство при президенте Викторе Януковиче) было найдено тело мужчины 1963 года рождения.
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Газпром выделит Томи 660 миллионов рублей, чтобы оказать поддержку испытывающему финансовые проблемы клубу.
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Эрдоган назвал Путину условие урегулирования в Идлибе

Как сообщили в администрации турецкого президента, Эрдоган назвал главным условием урегулирования в Идлибе реализацию Сочинского соглашения.
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Лидеры Евросоюза не договорились по многолетнему бюджету ЕС

Главы государств и правительств Евросоюза не смогли достичь договоренности по многолетнему бюджету ЕС на 2021-2027 годы.
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