Общество
РБКЦентробанк Швеции начал тестировать электронную крону
Центральный банк Швеции совместно с консалтинговой компанией Accenture занялся поиском технического решения по созданию электронной кроны, сообщается на сайте регулятора. Пилотный проект продлится до февраля 2021 года.
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Технологии
Спрос на устройства печати на мировом рынке падает
Исследование, проведённое компанией International Data Corporation (IDC), говорит о том, что мировой рынок устройств печати в последней четверти прошлого года показал смешанные результаты.
Кино
Мартин Скорсезе написал письмо режиссеру «Паразитов»
Общество
Туроператоры попросят власти компенсировать им убытки от коронавируса
Ассоциация туроператоров России намерена обратиться в правительство РФ с просьбой о компенсациях убытков из-за эпидемии коронавируса.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Новосибирском
Общество
Спросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу
Петербургские власти нашли работу местной жительнице Зинаиде Беликовой, которая во время встречи с президентом России Владимиром Путиным пожаловалась на материальное положение и проблемы со здоровьем.
Общество
Власти Украины предупредили о снижении пенсий
Подавляющее большинство украинцев получает пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
Происшествия
Ставивших сына коленями на гречку родителей отправили в колонию
В Омске суд отправил в колонию 35-местного жителя, избивавшего малолетнего сына своей сожительницы и ставившего ребенка коленями на гречку, сообщает "Интерфакс".
Политика
Зеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»
Президент Украины Владимир Зеленский назвал зачинщиков беспорядков в Новых Санжарах Полтавской области вирусологами в спортивных костюмах.
Футбол
«Газпром» выделит «Томи» 660 миллионов рублей
Газпром выделит Томи 660 миллионов рублей, чтобы оказать поддержку испытывающему финансовые проблемы клубу.
Экономика
Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимо большим объем неизрасходованных средств бюджета за 2019 год.
Кино
Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии
Футбол
«Барселона» объявила о трансфере Брэйтуэйта
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может разорвать нефтяной союз с Россией
Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщает, что Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из союза с Россией по добыче нефти из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-2019 в Китае.
Общество
Певица Валерия создаст партию для женщин
Российская певица Валерия создаст и возглавит политическую партию по борьбе с домашним насилием и за права женщин.
Политика
Сандерс посоветовал Путину «держаться подальше» от выборов в США
Сенатор от Вермонта Берни Сандерс, который собирается участвовать в выборах от Демократической партии, прокомментировал статью The Washington Post о том, что Россия пытается вмешаться в президентскую кампанию и помочь ему.
Спорт
Большунов назвал чушью обвинения в помощи снегохода
Лыжники Иверсен и Нортуг заявили, что россиянин победил только из-за помощи снегохода, который следовал параллельно его курсу, закрывая от бокового ветра.
Игры
Cyberpunk 2077 будет доступна в GeForce Now в день релиза
NVIDIA объявила, что добавит Cyberpunk 2077 в облачный сервис GeForce Now в день релиза игры — 17 сентября 2020 года.
Происшествия
В Красноярске пять человек пострадали при пожаре в жилом доме
Футбол
Руни проводит 500-й матч в английских чемпионатах
Нападающий "Дерби Каунти" Уэйн Руни проводит 500-й матч в английских чемпионатах, сообщает "Би-би-си".
Гаджеты
Новый флагман LG засветился в Сети
На сайте Slashleaks опубликовали результаты тестирования смартфона LG V60 ThinQ, который будет являться флагманским устройством южнокорейской компании в этом году.
Политика
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе
Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Идлибе, передает РИА "Новости" со ссылкой на администрацию турецкого лидера.
Политика
Песков прокомментировал расследование убийства Немцова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос журналистов об интересе ОБСЕ к расследованию убийства политика Бориса Немцова, заявив, что по действующему законодательству, этим должны заниматься следственные органы РФ и никакие международные расследования на территории РФ проводиться не могут.
Здоровье
Федеральный СПИД-центр поспорил с Минздравом из-за ВИЧ
Представитель Минздрава заявила, что за последние 3 года темпы заражения ВИЧ в России снизились и ведомство держит ситуацию под контролем.
Космос
В России создадут ракету для бюджетных запусков
Общество
Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными
Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
Интернет
Microsoft усложнила процесс установки Windows 10
Корпорация Microsoft запретила использовать локальную учетную запись при установке операционной системы Windows 10, пишет DrWindows.
Экономика
Наценки аптек выросли впервые с 2016 года
По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%, это увеличение произошло впервые с 2016 года и связано с падением спроса на медицинские препараты.
Шоу-бизнес
Британка спела хит Леди Гаги в переходе и стала звездой в Сети
Британка, спела в подземном переходе хит Леди Гаги Shallow из фильма «Звезда родилась» и стала звездой Интернета.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать бренд SussexRoyal
Шоу-бизнес
«Это будет мегахит года»: Бузова презентовала отрывок новой песни
Работу над треком артистка обещала завершить в ближайшее время. Отрывок свежей песни презентовала в Instagram Ольга Бузова.