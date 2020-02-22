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Энергетика WSJ: Саудовская Аравия может разорвать нефтяной союз с Россией Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщает, что Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из союза с Россией по добыче нефти из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-2019 в Китае.

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Политика Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Идлибе, передает РИА "Новости" со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

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