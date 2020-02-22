Общество

РБКРБКЦентробанк Швеции начал тестировать электронную крону

Центральный банк Швеции совместно с консалтинговой компанией Accenture занялся поиском технического решения по созданию электронной кроны, сообщается на сайте регулятора. Пилотный проект продлится до февраля 2021 года.
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Центробанк Швеции начал тестировать электронную крону

РБКвчера в 22:08

Центробанк Швеции тестирует электронную крону

Коммерсантъвчера в 10:27

Центробанк Швеции намерен протестировать цифровую валюту

Эхо Москвывчера в 19:32

Банк Швеции начал тестирование собственной криптовалюты

Вести.Ruвчера в 07:59

Центробанк Швеции начал тестирование электронной кроны

Известиявчера в 22:33

Швеция начала тестировать электронную национальную валюту

News.ruвчера в 23:20

Швеция начала тестировать электронную крону

Forbesвчера в 07:08
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
Технологии

Спрос на устройства печати на мировом рынке падает

Исследование, проведённое компанией International Data Corporation (IDC), говорит о том, что мировой рынок устройств печати в последней четверти прошлого года показал смешанные результаты.
3DNews вчера в 23:48
Кино

Мартин Скорсезе написал письмо режиссеру «Паразитов»

Московский Комсомолец вчера в 21:06
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Туроператоры попросят власти компенсировать им убытки от коронавируса

Ассоциация туроператоров России намерена обратиться в правительство РФ с просьбой о компенсациях убытков из-за эпидемии коронавируса.
Profi.travel 19 февраля в 12:13
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП под Новосибирском

Известия вчера в 13:27
Общество

Спросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу

Петербургские власти нашли работу местной жительнице Зинаиде Беликовой, которая во время встречи с президентом России Владимиром Путиным пожаловалась на материальное положение и проблемы со здоровьем.
РИА Новости вчера в 14:05
Общество

Власти Украины предупредили о снижении пенсий

Подавляющее большинство украинцев получает пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
РИА Новости вчера в 14:00
Происшествия

Ставивших сына коленями на гречку родителей отправили в колонию

В Омске суд отправил в колонию 35-местного жителя, избивавшего малолетнего сына своей сожительницы и ставившего ребенка коленями на гречку, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 08:15
Политика

Зеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал зачинщиков беспорядков в Новых Санжарах Полтавской области вирусологами в спортивных костюмах.
Известия вчера в 18:40
Футбол

«Газпром» выделит «Томи» 660 миллионов рублей

Газпром выделит Томи 660 миллионов рублей, чтобы оказать поддержку испытывающему финансовые проблемы клубу.
Советский спорт 19 февраля в 02:45
Экономика

Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимо большим объем неизрасходованных средств бюджета за 2019 год.
РИА Новости 20 февраля в 04:42
Кино

Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии

Народные новости 20 февраля в 15:25
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«Барселона» объявила о трансфере Брэйтуэйта

ODDS.ru 20 февраля в 05:44
Энергетика

WSJ: Саудовская Аравия может разорвать нефтяной союз с Россией

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщает, что Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из союза с Россией по добыче нефти из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-2019 в Китае.
RT на русском вчера в 20:01
Общество

Певица Валерия создаст партию для женщин

Российская певица Валерия создаст и возглавит политическую партию по борьбе с домашним насилием и за права женщин.
Известия вчера в 10:31
Политика

Сандерс посоветовал Путину «держаться подальше» от выборов в США

Сенатор от Вермонта Берни Сандерс, который собирается участвовать в выборах от Демократической партии, прокомментировал статью The Washington Post о том, что Россия пытается вмешаться в президентскую кампанию и помочь ему.
РБК вчера в 16:50
Спорт

Большунов назвал чушью обвинения в помощи снегохода

Лыжники Иверсен и Нортуг заявили, что россиянин победил только из-за помощи снегохода, который следовал параллельно его курсу, закрывая от бокового ветра.
ГЛАС.RU вчера в 04:02
Игры

Cyberpunk 2077 будет доступна в GeForce Now в день релиза

NVIDIA объявила, что добавит Cyberpunk 2077 в облачный сервис GeForce Now в день релиза игры — 17 сентября 2020 года.
CyberSport.ru 19 февраля в 15:20
Происшествия

В Красноярске пять человек пострадали при пожаре в жилом доме

РИА Новости вчера в 21:04
Футбол

Руни проводит 500-й матч в английских чемпионатах

Нападающий "Дерби Каунти" Уэйн Руни проводит 500-й матч в английских чемпионатах, сообщает "Би-би-си".
Газета.Ru вчера в 17:35
Гаджеты

Новый флагман LG засветился в Сети

На сайте Slashleaks опубликовали результаты тестирования смартфона LG V60 ThinQ, который будет являться флагманским устройством южнокорейской компании в этом году.
iXBT.com 18 февраля в 22:30
Политика

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе

Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Идлибе, передает РИА "Новости" со ссылкой на администрацию турецкого лидера.
Газета.Ru вчера в 12:15
Политика

Песков прокомментировал расследование убийства Немцова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос журналистов об интересе ОБСЕ к расследованию убийства политика Бориса Немцова, заявив, что по действующему законодательству, этим должны заниматься следственные органы РФ и никакие международные расследования на территории РФ проводиться не могут.
РИА Новости вчера в 05:59
Здоровье

Федеральный СПИД-центр поспорил с Минздравом из-за ВИЧ

Представитель Минздрава заявила, что за последние 3 года темпы заражения ВИЧ в России снизились и ведомство держит ситуацию под контролем.
RuNews24.ru вчера в 12:43
Космос

В России создадут ракету для бюджетных запусков

Известия 18 февраля в 17:11
Общество

Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными

Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
РИА Новости вчера в 14:22
Интернет

Microsoft усложнила процесс установки Windows 10

Корпорация Microsoft запретила использовать локальную учетную запись при установке операционной системы Windows 10, пишет DrWindows.
Аргументы и Факты вчера в 23:08
Экономика

Наценки аптек выросли впервые с 2016 года

По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%, это увеличение произошло впервые с 2016 года и связано с падением спроса на медицинские препараты.
Известия 20 февраля в 17:40
Шоу-бизнес

Британка спела хит Леди Гаги в переходе и стала звездой в Сети

Британка, спела в подземном переходе хит Леди Гаги Shallow из фильма «Звезда родилась» и стала звездой Интернета.
ФАН вчера в 12:27
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать бренд SussexRoyal

Газета.Ru вчера в 23:17
Шоу-бизнес

«Это будет мегахит года»: Бузова презентовала отрывок новой песни

Работу над треком артистка обещала завершить в ближайшее время. Отрывок свежей песни презентовала в Instagram Ольга Бузова.
Пятый канал вчера в 04:23
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