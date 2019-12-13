Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз за год — до 6,25%

Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 6,5% до 6,25% годовых. Ранее в текущем году регулятор четырежды снижал ставку. В последний раз регулятор снижал ключевую ставку 25 октября.
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Рубль почти не отреагировал на решение ЦБ снизить ключевую ставку

ТАССвчера в 06:06

Эксперт прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

RT на русскомвчера в 12:48

Реакция рынков на решение по ставке было крайне сдержанной

Finam.Ruвчера в 13:00

13 декабря. Главное за минуту

Банки.рувчера в 12:00

ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с курсом, ипотекой и кредитами

РИА Новости00:00

Эксперты оценили решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

Газета.Ruвчера в 06:47

Эксперты считают возможным очередное снижение ключевой ставки

Banknn.ru11 декабря в 08:50
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Общество

Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
РБК 02:01
Биатлон

Российские биатлонистки упустили победу в эстафете на этапе Кубка мира

Сборная Норвегии заняла первое место в женской эстафете на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
РБК 07:13
Экономика

Минфин закроет возможность обналичивать замороженные пенсии

Минфин уберет из новой пенсионной системы возможность обналичить такие средства.
BFM.ru 05:18
Политика

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 16:47
Фигурное катание

Тутберидзе отреагировала на приостановку карьеры Загитовой

News.ru вчера в 14:01
Происшествия

В Петербурге спасли ребенка, которого мать хотела выбросить из окна

РИА Новости 04:37
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15

Число пассажиров, пострадавших в перевернувшемся на трассе Пермь - Екатеринбург автобусе, увеличилось до 15, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.
Российская газета 03:55
Общество

Гидрометцентр прогнозирует потепление в европейской части России

В ближайшие дни температура воздуха в европейской части России вырастет на 5–8 градусов, сообщает Гидрометцентр.
Коммерсантъ 03:45
Политика

Российскую журналистку не пустили на Украину из-за фото в Крыму

Российскую журналистку не пустили на Украину из-за опубликованных в соцсетях фотографий из Крыма.
ФАН 07:14
Политика

Глава МИД Украины не отказался от идеи ввода миротворцев в Донбасс

Украина может возвратиться к идее размещения миротворческого контингента ООН на территории Донбасса, если будут исчерпаны все возможности Минских договоренностей, заявил в программе "Свобода слова Савика Шустера" в эфире телеканала "Украина" министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Интерфакс вчера в 18:08
Политика

Экс-президенту Судана дали два года вместо десяти

Суд Судана сократил тюремный срок бывшему президенту страны Омару аль-Баширу с десяти до двух лет, сообщает телеканал Al Hadath.
Вести.Ru 06:30
Религия

Глава ПЦУ официально объявил о ликвидации Киевского патриархата

Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний официально объявил о ликвидации Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.
Газета.Ru 06:34
Хоккей

Вратарь сборной Финляндии забросил шайбу в ворота Швеции

РИА Новости 06:02
Музыка

Верка Сердючка спела новую песню

Артист Андрей Данилко, выступающий под творческим псевдонимом Верка Сердючка, представил зрителям новую композицию на английском языке.
News.ru вчера в 16:26
Политика

МИД рассказал о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже

Российская делегация на саммите «нормандской четверки», который прошел 9 декабря в Париже, сумела не допустить пересмотра Минских соглашений, несмотря на то, что разговор иногда велся на «повышенных тонах».
Рамблер вчера в 07:53
Наука

Названы продукты, вызывающие бессонницу

Югополис вчера в 23:59
Общество

Академика Сахарова убили отравляющим веществом: неизвестная статья Собчака

Один знакомый Собчака — ученый-химик, очень известный человек, — сказал ему, что, по его мнению, к Сахарову было применено отравляющее вещество, вызывающее остановку сердца и не оставляющее следов.
Московский Комсомолец вчера в 07:59
Музыка

Forbes назвал самые популярные клипы десятилетия на YouTube

Самым популярным музыкальным видео с 2010 года по конец 2019-го стал клип на композицию Despacito пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки, сообщает Forbes.
РИА Новости 01:12
Политика

В Киеве заявили о сложности обмена пленными до Нового года

13 декабря министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев готов идти на серьезные компромиссы в вопросе по обмену пленными, чтобы забрать как можно большее число своих людей.
Lenta.ru 07:07
Общество

В Сингапуре россиянина обвинили в 30 эпизодах махинаций с банками

По данным издания, 51-летнего Вадима Корягина обвиняют в том, что в 2014–2016 годах он помогал четырем сингапурцам в махинациях с деньгами от банков OCBC, DBS и Maybank Singapore.
РБК 07:08
Общество

В России четверть школ запретила пользоваться телефонами на уроках

Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что более 10,6 тыс. — почти четверть — российских школ ограничили использование телефонов во время занятий.
RT на русском 03:28
Политика

Дмитрий Медведев и Румас обсудили вопросы интеграции и энергодиалога

Дмитрий Медведев и Сергей Румас рассмотрели интеграционные вопросы и взаимодействие в торгово-экономической сфере, в том числе в энергетической.
Российская газета 05:53
Культура

На шоу «Поле чудес» допустили ошибку в отгаданном слове

В телешоу «Поле чудес» на «Первом канале» редакторы допустили грубую ошибку в загаданном слове, которая проскочила в эфир.
URA.Ru вчера в 19:13
Общество

ФССП опровергла информацию о десятках миллионов невыездных россиян

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России опровергла информацию о нескольких десятках миллионов невыездных россиян-должников.
Известия 06:12
Экономика

В России взлетели цены на яблоки

В России осенью взлетела оптовая цена на яблоки по сравнению с тем же периодом 2018 года.
Lenta.ru 07:03
Кино

На «Союзмультфильме» показали продолжение мультфильма «Умка»

Продолжение дилогии "Умка" о белом медвежонке выйдет в онлайн кинотеатре Ivi 17 декабря, на официальном канале "Союзмультфильма" в YouTube он появится 23 декабря.
РИА Новости 06:10
Происшествия

Перестрелка произошла на овощебазе в Петербурге

Как установила полиция, на территории базы пятеро неизвестных вышли из автомобилей, после чего между ними произошел конфликт с применением травматического оружия.
Интерфакс 04:23
Происшествия

Башенный кран упал на дорогу в уральском Карпинске

Башенный кран упал на проезжую часть в городе Карпинске Свердловской области в субботу, пострадал крановщик, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Интерфакс 05:59
Музыка

Шнуров раскритиковал Гагарину на шоу «Голос»

Телеканал 360° 01:56
Происшествия

Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке

В Омске 35-летний мужчина избивал сына своей 27-летней любовницы, а за малейшую провинность заставлял 8-летнего мальчика стоять коленями на гречке.
Вести.Ru 12 декабря в 17:59
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