Финансы
RT на русскомЦентробанк Турции снизил ключевую ставку
В октябре Центробанк Турции снизил ключевую ставку на 2,5 процентного пункта — с 16,5% до 14% годовых.
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Происшествия
Найден погибший при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» офицер
Политика
Евросоюз принял решение о продлении санкций против России
Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
Спорт
Женская сборная России проиграла в полуфинале чемпионата мира
Финансы
Курс доллара впервые с июля упал ниже 63 рублей
В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 12 декабря, курс доллара впервые с июля опустился ниже 63 рублей.
Политика
В Кремле прокомментировали идею Зеленского изменить Минские соглашения
Под минским комплексом мер стоит подпись представителей самопровозглашенных республик.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом. Она отметила, что причина таких кардинальных изменений – любовь.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Общество
Минтруд прокомментировал рекордное сокращение населения России
Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин прокомментировал данные о рекордном сокращении населения страны в 2019 году, заявив, что это было ожидаемо.
Происшествия
Шесть человек погибли при пожаре в Алтайском крае
Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.
Происшествия
Пожар на Варшавском шоссе в Москве локализован
На юге столицы локализовали пожар на складе тканей. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
Происшествия
Трехлетний ребенок отравился наркотиками в Москве
Трехлетний мальчик отравился наркотическими веществами в Москве, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя столичного управления Следственного комитета России Юлию Иванову.
Биатлон
Россиянка Миронова стала третьей в спринте на этапе КМ по биатлону
Политика
Климкин предрек переход части территорий Украины под контроль России
Россия не отказалась от планов разделения Украины и создания Новороссии, что чревато переходом части территорий страны под контроль РФ, заявил бывший глава украинского МИДа Павел Климкин.
Интернет
Google Chrome будет предупреждать о попытке кражи паролей и логинов
Для начала, когда юзер попытается войти на веб-сайт, Chrome оповестит его, если имя пользователя и пароль были скомпрометированы в результате похищения личной информации.
Наука
Палеонтологи нашли останки древнего кита, который мог выходить на сушу
Древний кит-протоцетид, который мог жить как на суше, так и в воде был найден палеонтологами в Египте.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова сделала свой главный выбор в рамках шоу «План Б»
В воскресенье в эфир канала ТНТ выйдет девятая серия реалити-шоу «План Б». В последнюю ночь пребывания на Бали Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов оказались перед сложным выбором: кто же из участников проекта заслужил шанс пройти в финал.
Космос
Конец света близко: что вызовет апокалипсис в 2020
Уфологи в очередной раз предсказывают человечеству конец света.
Политика
Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ
Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Политика
Губернатор Иркутской области Левченко ушел в отставку
Как сообщает пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков губернатор Иркутской области подал о отставку по собственному желанию.
Происшествия
Суд отправил подозреваемую в убийстве Шеремета под домашний арест
Подозреваемую Яну Дугарь отправили под домашний арест.
Происшествия
Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.
Общество
Минюст признал иноагентами фонды «Генезис» и «Правовая инициатива»
Минюст внес в реестр иностранных агентов фонд социального развития "Генезис" и фонд "Правовая инициатива".
Общество
Путин может открыть железнодорожное движение по Крымскому мосту
Президент Россия может принять участие в открытии железнодорожного сообщения с Крымом 23 декабря.
Хоккей
Сборная России проиграла Швеции в первом матче Кубка Первого канала
В Москве закончилась встреча в рамках Кубка Первого канала между сборными России и Швеции, где сильнее оказались гости.
Футбол
РФС отстранил президента ЦСКА Гинера на три месяца
Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца и год условно, а также оштрафован на 1 млн руб, сообщает ТАСС.
Общество
Федеральная торговая комиссия США планирует подать в суд на Facebook
Регулятор добивается ограничения возможностей компании по интеграции ее соцсетей и приложений.
Политика
Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ
Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
Игры
Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X
Компания Microsoft представила консоль нового поколения Xbox Series X, ранее известную как Project Scarlett.
Финансы
Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,25%
Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце октября 2019 года на 0,5 базисных пункта, до 6,5% годовых.