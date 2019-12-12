Финансы
RT на русскомЦентробанк Турции снизил ключевую ставку
В октябре Центробанк Турции снизил ключевую ставку на 2,5 процентного пункта — с 16,5% до 14% годовых.
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Общество
В Кремле оценили данные о рекордной убыли населения России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата, согласно которым убыль населения по итогам 2019 года станет самой высокой с 2008 года.
Политика
В России оценили ход переговоров о транзите газа на Украину
Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко ранее сообщил, что по итогам газовых переговоров между Россией и Украиной в Вене украинская сторона осталась довольна ходом переговоров между странами.
Армия и оружие
Россию включили в список стран с самым мощным флотом
На первое место журналисты поместили Военно-морские силы (ВМС) США, которые обладают самой большой группировкой военных кораблей в мире — 10 авианосцев, девять десантных кораблей, 22 крейсера, 62 эсминца, 17 фрегатов и 72 подлодки.
Политика
Левченко объяснил отставку с поста главы Иркутской области
Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.
Происшествия
На «Адмирале Кузнецове» нашли тело второго погибшего военного
Специалисты нашли тело второго военного, погибшего при пожаре на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", стоящем на 82-м судоремонтном заводе в Мурманске.
Автоспорт
Гоночная академия Ferrari ищет пилотесс
В следующем году возрастёт число участников Гоночной академии Ferrari, в которую сейчас входят Роберт Шварцман, Мик Шумахер, Маркус Армстронг, Каллум Айлотт и Джулиано Алези.
Футбол
ЦСКА хочет купить форварда и центрального защитника зимой
По информации «Бизнес Online», московский клуб собирается купить форварда и при этом продать 23-летнего японца Такуму Нисимуру, который провел за ЦСКА 5 матчей в РПЛ в этом сезоне и не отметился результативными действиями.
Политика
Корреспондента НТВ не пустили на Украину
Корреспондент НТВ Сергей Савин сообщил, что ему отказали в пятницу во въезде на Украину, остальные члены его съемочной группы благополучно пересекли границу.
Происшествия
В Башкирии высокопоставленного чиновника задержали за взятку в 3 млн
Чиновника задержали сотрудники регионального управления ФСБ с поличным сразу после получения денег.
Биатлон
Миронова завоевала бронзу в спринте на этапе Кубка мира
Футбол
Гончаренко подвёл итоги первой половины сезона для ЦСКА
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко оценил выступление своей команды в первой половине сезона-2019/20.
Политика
Путин рассказал о самом важном для него событии в 2020 году
Шоу-бизнес
Сын Рудковской и Плющенко боится лишиться родительской любви
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр боится лишиться родительской любви.
Армия и оружие
Полковника ВСУ отстранили от службы за критику радикалов
Ноздрачова отстранили от обязанностей на время проведения расследования, отметили в военной службе правопорядка ВСУ, передает «Интерфакс».
Происшествия
Трехлетний ребенок отравился наркотиками в Москве
В Москве трехлетний ребенок попал в больницу с наркотиками в крови, следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщила РИАМО представитель пресс-службы столичного ГСУ СК РФ Юлия Иванова.
Шоу-бизнес
Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла
Актриса Екатерина Дурова скончалась после долгой болезни. Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 61 года.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
Авто
Skoda начала в России производство кроссовера Karoq
Серийное производство кроссовера Skoda Karoq стартовало в РФ 13 декабря, а в продажу он поступит в начале следующего года.
Политика
Путин поздравил Джонсона с победой
Президент РФ Владимир Путин поздравил Бориса Джонсона с назначением на пост премьер-министра Великобритании и пожелал успехов в столь ответственной деятельности.
Политика
Захарова высмеяла слова о том, что Зеленский вывел Лаврова из себя
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на утверждения о том, что на "нормандском саммите" в Париже президент Украины Владимир Зеленский якобы довел министра иностранных дел России Сергея Лаврова до "синего каления".
Футбол
Гинер высказался о передаче 75% акций ЦСКА госкорпорации
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер высказался о передаче 75% акций клуба государственной корпорации ВЭБ.РФ.
Происшествия
Студентка напала с ножом на преподавателя чебоксарского колледжа
Студентка Чебоксарского экономико-технологического колледжа напала с ножом на преподавателя, женщину доставили в больницу, сообщили в республиканском управлении МВД.
Шоу-бизнес
Помощница Петросяна отреагировала на слухи о свадьбе
Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которую СМИ назвали его новой женой, прокомментировала сообщения о свадьбе.
Политика
Скабеева не оценила ответ Зеленского на шутку Путина про газ
Телеведущая Ольга Скабеева негативно оценила в своем Telegram-канале шуточный ответ президента Украины Владимира Зеленского на ироничную реплику российского лидера Владимира Путина о газе.
Авто
Составили топ-5 самых экономичных трехлетних японских кроссоверов
Ну и замыкает топ-5 самых экономичных японских кроссоверов трехлетний Mazda CX-5 первой генерации с расходом 6,3 литра на 100 км пути.
Здоровье
Медики рассказали, какую воду надо пить для снижения давления
Как рассказали специалисты из Harvard Health, регулярная физическая активность укрепляет сердце, а сильное сердце может качать больше крови с меньшими усилиями.
Армия и оружие
Forbes признал уникальность российской подлодки
Напомним, что Б-274 "Петропавловск-Камчатский" представляет из себя дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка".