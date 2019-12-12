Финансы

RT на русскомRT на русскомЦентробанк Турции снизил ключевую ставку

В октябре Центробанк Турции снизил ключевую ставку на 2,5 процентного пункта — с 16,5% до 14% годовых.
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Центробанк Турции снизил ключевую ставку

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ЦБ Турции понизил ключевую ставку на фоне стабилизации курса лиры

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Центробанк Турции вновь снизил ключевую ставку

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Турецкая лира отреагировала на снижение ключевой ставки

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Семь человек пострадали в ДТП под Пензой

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Общество

В Кремле оценили данные о рекордной убыли населения России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата, согласно которым убыль населения по итогам 2019 года станет самой высокой с 2008 года.
REGNUM 06:37
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В России оценили ход переговоров о транзите газа на Украину

Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко ранее сообщил, что по итогам газовых переговоров между Россией и Украиной в Вене украинская сторона осталась довольна ходом переговоров между странами.
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Россию включили в список стран с самым мощным флотом

На первое место журналисты поместили Военно-морские силы (ВМС) США, которые обладают самой большой группировкой военных кораблей в мире — 10 авианосцев, девять десантных кораблей, 22 крейсера, 62 эсминца, 17 фрегатов и 72 подлодки.
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Левченко объяснил отставку с поста главы Иркутской области

Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.
РИА Новости 08:00
Происшествия

На «Адмирале Кузнецове» нашли тело второго погибшего военного

Специалисты нашли тело второго военного, погибшего при пожаре на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", стоящем на 82-м судоремонтном заводе в Мурманске.
Газета.Ru 11:17
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Гоночная академия Ferrari ищет пилотесс

В следующем году возрастёт число участников Гоночной академии Ferrari, в которую сейчас входят Роберт Шварцман, Мик Шумахер, Маркус Армстронг, Каллум Айлотт и Джулиано Алези.
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ЦСКА хочет купить форварда и центрального защитника зимой

По информации «Бизнес Online», московский клуб собирается купить форварда и при этом продать 23-летнего японца Такуму Нисимуру, который провел за ЦСКА 5 матчей в РПЛ в этом сезоне и не отметился результативными действиями.
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Корреспондента НТВ не пустили на Украину

Корреспондент НТВ Сергей Савин сообщил, что ему отказали в пятницу во въезде на Украину, остальные члены его съемочной группы благополучно пересекли границу.
ТАСС 10:22
Происшествия

В Башкирии высокопоставленного чиновника задержали за взятку в 3 млн

Чиновника задержали сотрудники регионального управления ФСБ с поличным сразу после получения денег.
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Миронова завоевала бронзу в спринте на этапе Кубка мира

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Женская сборная РФ по гандболу проиграла Нидерландам в полуфинале ЧМ

РИА Новости 04:58
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Гончаренко подвёл итоги первой половины сезона для ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко оценил выступление своей команды в первой половине сезона-2019/20.
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Политика

Путин рассказал о самом важном для него событии в 2020 году

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Шоу-бизнес

Сын Рудковской и Плющенко боится лишиться родительской любви

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр боится лишиться родительской любви.
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Армия и оружие

Полковника ВСУ отстранили от службы за критику радикалов

Ноздрачова отстранили от обязанностей на время проведения расследования, отметили в военной службе правопорядка ВСУ, передает «Интерфакс».
Взгляд.ру 10:13
Происшествия

Трехлетний ребенок отравился наркотиками в Москве

В Москве трехлетний ребенок попал в больницу с наркотиками в крови, следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщила РИАМО представитель пресс-службы столичного ГСУ СК РФ Юлия Иванова.
РИАМО 04:33
Шоу-бизнес

Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла

Актриса Екатерина Дурова скончалась после долгой болезни. Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 61 года.
МР7.ру 09:24
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
РИА Новости 10:10
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Skoda начала в России производство кроссовера Karoq

Серийное производство кроссовера Skoda Karoq стартовало в РФ 13 декабря, а в продажу он поступит в начале следующего года.
Tvoe-avto.com вчера в 16:03
Политика

Путин поздравил Джонсона с победой

Президент РФ Владимир Путин поздравил Бориса Джонсона с назначением на пост премьер-министра Великобритании и пожелал успехов в столь ответственной деятельности.
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Политика

Захарова высмеяла слова о том, что Зеленский вывел Лаврова из себя

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на утверждения о том, что на "нормандском саммите" в Париже президент Украины Владимир Зеленский якобы довел министра иностранных дел России Сергея Лаврова до "синего каления".
РИА Новости 09:08
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Гинер высказался о передаче 75% акций ЦСКА госкорпорации

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер высказался о передаче 75% акций клуба государственной корпорации ВЭБ.РФ.
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Студентка напала с ножом на преподавателя чебоксарского колледжа

Студентка Чебоксарского экономико-технологического колледжа напала с ножом на преподавателя, женщину доставили в больницу, сообщили в республиканском управлении МВД.
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Помощница Петросяна отреагировала на слухи о свадьбе

Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которую СМИ назвали его новой женой, прокомментировала сообщения о свадьбе.
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Ольга Бузова сделала свой главный выбор в рамках шоу «План Б»

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Скабеева не оценила ответ Зеленского на шутку Путина про газ

Телеведущая Ольга Скабеева негативно оценила в своем Telegram-канале шуточный ответ президента Украины Владимира Зеленского на ироничную реплику российского лидера Владимира Путина о газе.
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Составили топ-5 самых экономичных трехлетних японских кроссоверов

Ну и замыкает топ-5 самых экономичных японских кроссоверов трехлетний Mazda CX-5 первой генерации с расходом 6,3 литра на 100 км пути.
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Медики рассказали, какую воду надо пить для снижения давления

Как рассказали специалисты из Harvard Health, регулярная физическая активность укрепляет сердце, а сильное сердце может качать больше крови с меньшими усилиями.
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Forbes признал уникальность российской подлодки

Напомним, что Б-274 "Петропавловск-Камчатский" представляет из себя дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка".
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