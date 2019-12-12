Финансы

RT на русскомRT на русскомЦентробанк Турции снизил ключевую ставку

В октябре Центробанк Турции снизил ключевую ставку на 2,5 процентного пункта — с 16,5% до 14% годовых.
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Центробанк Турции снизил ключевую ставку

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