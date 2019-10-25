с чего всё началось

Мы видим, что инфляция оказалась ниже прогнозируемого уровня и продолжает падать. Темпы роста экономики остаются сдержанными, но теперь мы можем действовать более решительно.

Банк России на сегодняшнем заседании Совета директоров решил снизить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, разослала сообщение пресс-служба Нацбанка Башкирии.

Происшествия В Донецке взорвали вышку сотовой связи В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что неизвестные подорвали в Донецке вышку сотовой связи.

Политика Песков рассказал, как создавался меморандум России и Турции по Сирии На встрече в Сочи 22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации.

Общество Мария Бутина вернулась в Россию Мария Бутина вернулась в Россию после того, как отбыла наказание в американской тюрьме и была депортирована из США.

Происшествия ФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов техникума Самое громкое массовое убийство в учебном заведении в последние годы в России произошло 17 октября 2018 года в Керченском политехническом колледже.

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Здоровье Ученые предупредили о неизбежности смертельной пандемии Смертельная эпидемия за считанные часы способна убить миллионы людей, заявляют американские ученые из университета Джонса Хопкинса.

Космос Оползни на Марсе не стали доказательством наличия воды Большие оползни на Марсе сходят в связи с конвекцией, а не по причине наличия большого количества воды в виде льда.

Авто Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом Ажиотажный спрос на Vitara Brezza не спадает несмотря на появление в продаже весьма серьезных конкурентов - Hyundai Venue и Kia Seltos.

Фигурное катание Трусова прокомментировала свою победу на Skate Canada Российская фигуристка Александра Трусова, одержавшая победу на этапе Гран-при Skate Canada c двумя мировыми рекордами, высказалась после выступления в произвольной программе.