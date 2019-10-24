Финансы
ПРАЙМЦентробанк Турции снизил ключевую ставку до 14% годовых
Центробанк Турции снизил ключевую ставку на 2,5 процентного пункта — с 16,5% до 14% годовых, сообщил в четверг регулятор. "Совет по денежно-кредитной политике принял решение снизить ставку по недельным операциям РЕПО с 16,5% до 14% годовых", — говорится в сообщении.
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Мария Бутина вернется в Россию 26 октября
Осужденная в США россиянка Мария Бутина вернется на родину завтра, 26 октября, сообщил журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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Порядка 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию, они помогут отвести курдские отряды от границы с Турцией, сообщило в пятницу Минобороны.
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Общество
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В Коми нашли останки древнейшего предка всех наземных позвоночных
В Коми ученые обнаружили хорошо сохранившиеся окаменелости раннего тетрапода, говорится в научном журнале Nature.
Экономика
Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд
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На российские экраны вышел «Текст» с Александром Петровым
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Финансы
Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки до 6% до конца года
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В Топкинском районе Кузбасса охотник погиб от лап медведя. Следственные органы начали проверку.
Экономика
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Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
Футбол
ЦСКА проиграл третий матч в Лиге Европы
Московский ЦСКА уступил венгерскому "Ференцварошу" на групповом этапе Лиги Европы. Команда проиграла третий матч подряд.
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Составлен рейтинг самых надежных автомобилей в России
Частные специалисты сумели составить список самых надёжных и высококачественных автомобилей, которые представлены на территории Российской Федерации.
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Побитый в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию
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