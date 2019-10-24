Финансы

ПРАЙМПРАЙМЦентробанк Турции снизил ключевую ставку до 14% годовых

Центробанк Турции снизил ключевую ставку на 2,5 процентного пункта — с 16,5% до 14% годовых, сообщил в четверг регулятор. "Совет по денежно-кредитной политике принял решение снизить ставку по недельным операциям РЕПО с 16,5% до 14% годовых", — говорится в сообщении.
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Центробанк Турции снизил ключевую ставку до 14%

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