Центробанк Турции запретил расчеты в криптовалютах
Законодательный запрет на использование криптовалют в Турции в финансовых расчетах, как напрямую, так и через посредников, впервые оформил Центральный банк страны.
«Поставщики платежных сервисов не смогут строить бизнес-модели с использованием криптовалюты прямо или косвенно, и не смогут предоставлять подобные услуги», — говорится в заявлении Центробанка.
В ночь на 16 апреля курс биткоина достигал $63,8 тыс., однако на фоне запрета криптовалютных платежей в Турции начал резко снижаться.
Уточняется, что данный запрет вступит в силу с 30 апреля нынешнего года и затронет любые операции с криптовалютами в расчетах между частными лицами и организациями. При этом криптовалюты в Турции формально перестанут быть доступным платежным средством для покупки товаров и услуг.