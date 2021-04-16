Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
REGNUM

Центробанк Турции запретил расчеты в криптовалютах

Законодательный запрет на использование криптовалют в Турции в финансовых расчетах, как напрямую, так и через посредников, впервые оформил Центральный банк страны.
REGNUM
«Поставщики платежных сервисов не смогут строить бизнес-модели с использованием криптовалюты прямо или косвенно, и не смогут предоставлять подобные услуги», — говорится в заявлении Центробанка.
РБК
В ночь на 16 апреля курс биткоина достигал $63,8 тыс., однако на фоне запрета криптовалютных платежей в Турции начал резко снижаться.
РБК

Уточняется, что данный запрет вступит в силу с 30 апреля нынешнего года и затронет любые операции с криптовалютами в расчетах между частными лицами и организациями. При этом криптовалюты в Турции формально перестанут быть доступным платежным средством для покупки товаров и услуг.

REGNUM
Парламентская газета
ПРАЙМ
Экономика сегодня
Царьград
Центральная Служба Новостей
Новые Известия
Аргументы и Факты
Газета.Ru
3DNews
Актуальные Новости
Блокчейн24
Инфорос
Вести.Ru
News.ru
ToDay News Ufa
Рамблер
Росбалт
РБК
МИР 24

Подробнее о событии

Турция запрещает с 30 апреля рассчитываться криптовалютой

Говорит Москва16 апреля в 03:47

Рынок увидит еще больше запретов на использование Bitcoin

Finam.Ru16 апреля в 09:29

Биткоин упал ниже $61 000 после частичного запрета криптовалют в Турции

Forbes16 апреля в 06:53

Запрет криптовалюты в Турции скажется на состоянии лиры

Экономика сегоднявчера в 07:57

Турция запретила расчеты в криптовалютах

ТАСС16 апреля в 03:34

Турция запрещает использование криптовалюты для покупки товаров и услуг

ПРАЙМ16 апреля в 03:05

Биткоин подешевел на фоне запрета криптовалют в Турции

РБК16 апреля в 02:53
Интересное