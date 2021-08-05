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Ведомости

Центробанк Венесуэлы объявил о вводе цифрового боливара

Центральный банк Венесуэлы объявил о том, что 1 октября нынешнего года проведет деноминацию национальной валюты, так что за один новый боливар будут давать 1 млн старых.
РБК
Введение цифрового боливара, заверил ЦБ, позволит снизить операционные издержки, а модернизация платежных систем позволит сократить время проведения транзакций с использованием цифровой валюты до нескольких секунд.
РБК
Введение цифровой валюты поможет восстановлению экономики страны, уверены в ЦБ.
РИА Новости
Только в прошлом году гиперинфляция в Венесуэле достигла 2575%, а за $1 сейчас можно получить больше 4 млн боливаров.
Коммерсантъ

С чего всё началось

Центральный банк Венесуэлы объявил
 о том, что 1 октября нынешнего года проведет деноминацию национальной валюты, так что за один новый боливар будут давать 1 млн старых.

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