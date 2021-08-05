В Минобороны ответили на данные датских моряков о российской подлодке

«Один из эскортных переходов из Балтийского моря войдет в историю как драматичный и захватывающий, когда у атомной штурмовой субмарины «Орел» класса Оскар II возникли проблемы с двигателем и она намертво встала в водах у острова Сейерё», — сообщили моряки.