Введение цифрового боливара, заверил ЦБ, позволит снизить операционные издержки, а модернизация платежных систем позволит сократить время проведения транзакций с использованием цифровой валюты до нескольких секунд.
Ученые Севастопольского государственного университета разрабатывают технологию для дыхания под водой, которая в перспективе позволит даже водить туристические группы на прогулку по дну Марианской впадины, сообщил ТАСС проректор вуза Максим Евстигнеев.
«Один из эскортных переходов из Балтийского моря войдет в историю как драматичный и захватывающий, когда у атомной штурмовой субмарины «Орел» класса Оскар II возникли проблемы с двигателем и она намертво встала в водах у острова Сейерё», — сообщили моряки.