Центробанк анонсировал проект по сбору монет у россиян
К началу 2026 года, подсчитали в Центробанке, объем наличных денег в обращении в России может составить 13, 6 – 16 трлн руб. Как объяснил зампред ЦБ Михаил Алексеев, существует так называемый парадокс наличных денег: объем банкнот и монет на руках у населения и бизнеса увеличивается одновременно с ростом числа безналичных операций.В источнике
С чего всё началось
Размен имеет значение
Банк России запланировал провести эксперимент со сбором монет у граждан через специальные автоматы. Комиссии за прием монеты не будет или она будет минимальной, сообщили "Российской газете" в Банке России.
Российская газетавчера в 12:02