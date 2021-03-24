К началу 2026 года, подсчитали в Центробанке, объем наличных денег в обращении в России может составить 13, 6 – 16 трлн руб. Как объяснил зампред ЦБ Михаил Алексеев, существует так называемый парадокс наличных денег: объем банкнот и монет на руках у населения и бизнеса увеличивается одновременно с ростом числа безналичных операций.

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С чего всё началось Размен имеет значение Банк России запланировал провести эксперимент со сбором монет у граждан через специальные автоматы. Комиссии за прием монеты не будет или она будет минимальной, сообщили "Российской газете" в Банке России. Российская газета вчера в 12:02