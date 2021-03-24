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РБК

Центробанк анонсировал проект по сбору монет у россиян

К началу 2026 года, подсчитали в Центробанке, объем наличных денег в обращении в России может составить 13, 6 – 16 трлн руб. Как объяснил зампред ЦБ Михаил Алексеев, существует так называемый парадокс наличных денег: объем банкнот и монет на руках у населения и бизнеса увеличивается одновременно с ростом числа безналичных операций.В источнике
С чего всё началось

Размен имеет значение

Банк России запланировал провести эксперимент со сбором монет у граждан через специальные автоматы. Комиссии за прием монеты не будет или она будет минимальной, сообщили "Российской газете" в Банке России.
Российская газетавчера в 12:02

Подробнее о событии

Центробанк проведет эксперимент по сбору монет у россиян

Московский Комсомолец07:25

ЦБ начнет собирать монеты у россиян

Lenta.ruвчера в 13:03

Экономист оценил планы Центробанка собирать монеты у россиян

РИА Новости04:53

Банк России проведет эксперимент по сбору монет у населения

Известия01:34

Центробанк анонсировал проект по сбору монет у россиян

РБКвчера в 15:10

ЦБ проведёт эксперимент по сбору монет у населения

RT на русском05:21

Размен имеет значение

Российская газетавчера в 12:02
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Шойгу напомнил о С-400 на Сахалине после запуска ракет в Северной Корее

Зенитные ракетные комплексы С-400 на Сахалине, С-300В4 — на Курильских островах и самолеты-перехватчики МиГ-31БМ — на Чукотке обеспечивают надежное прикрытие дальневосточных рубежей от Чукотского до Японского морей.
Lenta.ru07:07

Тима Белорусских признал вину по делу о хранении наркотиков

У Тимы Белорусских в ходе личного обыска были обнаружены запрещенные наркотические вещества: гашиш массой 0,4 г и амфетамин массой 0,03 г. 29 января Следственный комитет Белоруссии подтвердил задержание певца Тимы Белорусских с наркотиками.
Известия07:31