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РБК

Центробанк анонсировал проект по сбору монет у россиян

К началу 2026 года, подсчитали в Центробанке, объем наличных денег в обращении в России может составить 13, 6 – 16 трлн руб. Как объяснил зампред ЦБ Михаил Алексеев, существует так называемый парадокс наличных денег: объем банкнот и монет на руках у населения и бизнеса увеличивается одновременно с ростом числа безналичных операций.В источнике
С чего всё началось

Размен имеет значение

Банк России запланировал провести эксперимент со сбором монет у граждан через специальные автоматы. Комиссии за прием монеты не будет или она будет минимальной, сообщили "Российской газете" в Банке России.
Российская газетавчера в 12:02

Подробнее о событии

Эксперимент по сбору мелочи у населения запустят в одном из регионов

Газета.Ru07:55

Банк России проведет эксперимент по сбору монет у населения

Известия01:34

Экономист оценил планы Центробанка собирать монеты у россиян

РИА Новости04:53

ЦБ проведёт эксперимент по сбору монет у населения

RT на русском05:21

ЦБ планирует собирать у населения монеты с помощью специальных аппаратов

ТАСС17:19

ЦБ начнет собирать монеты у россиян

Lenta.ruвчера в 13:03

Размен имеет значение

Российская газетавчера в 12:02
Интересное

Руководство ЛУКОЙЛа обязали «кровно и рублем» отвечать за вред экологии

«Менеджеры кровно, рублем заинтересованы в том, чтобы снижать карбоновую нагрузку на нашу экологию», — отметил Федун, отвечая на вопрос модератора, есть ли смысл встраивать экологические показатели в KPI для руководства ЛУКОЙЛа по примеру компаний из Великобритании и Франции.
РБК11:07

Отбор на ЧМ-2022: футбольный матч Таджикистан - Монголия. Трансляция завершена

Обыграть, как три года назад: Таджикистан готовится к матчу с Монголией Монголия же не имеет шансов на выход из группы F: она занимает последнее место, выиграв только один матч против Мьянмы.
Sputnik Таджикистан08:45

Малахов оскорбил Аршавина за равнодушие к болезни экс-жены футболиста Алисы Казьминой

Телеведущий Андрей Малахов в эфире передачи "Прямой эфир" оскорбил Андрея Аршавина за то, что он равнодушен к серьезному заболеванию своей бывшей супруги Алисы Казьминой.
CT news23 марта в 10:37