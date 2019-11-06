Экономика
Накануне.RuЦентробанк анонсировал рост доходов населения
Центробанк России сообщил, что росту спроса в экономике поспособствуют бюджетные инвестиции, а низкая инфляция стимулирует рост доходов россиян.
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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 19:29, Ашберн
Политика
Россия ответит на возможный выход США из Договора по открытому небу
Россия подготовила ответ на возможный выход США из Договора по открытому небу.
РБК 18:08
Происшествия
СМИ сообщили о попытке угона самолета в аэропорту Амстердама
В аэропорте Схипхол в Амстердаме на борту одного из самолетов произошла внештатная ситуация, сообщила пресс-служба аэропорта в Twitter.
Коммерсантъ 14:49
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
В Новосибирской области, как ранее в среду писали «Известия», второклассницу унизили во время классного чаепития из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса.
Известия 08:43
Армия и оружие
Российские подлодки защитят от ядерного удара
Уникальные бронированные укрытия с системами подачи воды, электроэнергии и пара, которые способны защитить подлодки не только от бомб и ракет, но и от ядерного удара, получат российские субмарины.
Газета.Ru 17:36
Футбол
Лига чемпионов. «Тоттенхэм» крупно победил «Црвену Звезду»
Гости выиграли с крупным счетом 4:0. "Тоттенхэм" снова крупно победил "Звезду", забив на один мяч меньше, чем дома.
Вести.Ru 17:32
Космос
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин вновь приедет в Омск
Новый Омск 04 ноября в 03:00
Политика
На Западе опасаются углубления интеграции России и Белоруссии
Усилия по созданию Россией и Белоруссией совместного Союзного государства вызывает тревогу в Европе, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на европейских и американских чиновников.
Газета.Ru 14:29
Футбол
«Краснодар» зимой планирует расстаться с четырьмя легионерами
«Краснодар» зимой планирует расстаться с четырьмя легионерами: Кайо, Рамиресом, Фьолусоном и Намли.
Metaratings 17:33
Экономика
Минфин назвал рост доходов бюджета от повышения НДС рекордным
Повышение ставки НДС с 2019 года принесет стране более двух триллионов рублей, следует из документов Минфина, содержащихся в проекте федерального бюджета на следующие три года, пишет РБК.
РИА Новости вчера в 01:06
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.
Bimru.ru 07:26
Общество
Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране
Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Политика
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей, передает агентство "Украинские новости".
РИА Новости 05:26
Хоккей
СКА и «Ак Барс» поменяются игроками
Хоккейные клубы СКА и «Ак Барс» совершат обмен игроками.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 07:57
Политика
Путин объяснил смысл замены «Википедии» российской энциклопедией
Путин сказал, что ресурс лучше заменить российским аналогом.
Пятый канал вчера в 14:42
Политика
Миллер назвал условия заключения контракта по транзиту газа с Украиной
Глава "Газпрома" Алексей Миллер обсудил с уполномоченным правительства Германии по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее взаимодействия "Газпрома" и Украины в газовой сфере с 2020 года и условия заключения пакетного соглашения с Киевом, говорится в релизе "Газпрома".
РИА Новости 06:12
Кино
В сети появилось изображение Соника из нового фильма
CyberSport.ru 10:15
Общество
Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
ТАСС 10:40
Финансы
Сбербанк снизил ставки по рублёвым вкладам
Уточняется, что 4,65% годовых составляет максимальная ставка по вкладу «Сохраняй». Она была снижена на 0,45 процентного пункта.
REGNUM 12:02
Происшествия
Жену «киборга» , воевавшую на Донбассе, арестовали в день суда над мужем
На Украине арестовали жену «киборга» Владислава Геращенко Ирину. Женщина и сама «героический» персонаж, которая воевала под позывным «Пума».
Новостной фронт 07:02
Киберспорт
Разработчики Payday 2 показали трейлер нового дополнения
В октябре 2019-го разработчики шутера о грабителях сообщили, что возобновят работу над обновлениями, а издатель анонсировал третью часть серии.
CyberSport.ru вчера в 13:42
Футбол
«Манчестер Сити» удержал ничью в Италии с полевым игроком в воротах
Гости доигрывали с полевым игроком в воротах. Гости открыли счет на 7-й минуте.
LiveSport.ru 17:01
Футбол
«Шахтер» спасся от поражения в матче с загребским «Динамо»
Загребское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с донецким «Шахтером» (3:3) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
LiveSport.ru 16:58
Политика
Захарова сообщила, что встречу с Deutsche Welle задокументировали
Московский представитель офиса Deutsche Welle встречался с руководителем пресс-центра МИД России, встреча задокументирована.
News.ru 09:55
Экономика
Финская таможня три года неправильно конвертировала курс рубля
Таможня Финляндии обнародовала информацию о том, что из-за ошибки в курсах валют, ведомство в течение трех лет неверно рассчитывало суммы при растаможивании товаров.
Российская газета 10:06