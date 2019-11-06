Экономика

Накануне.RuНакануне.RuЦентробанк анонсировал рост доходов населения

Центробанк России сообщил, что росту спроса в экономике поспособствуют бюджетные инвестиции, а низкая инфляция стимулирует рост доходов россиян.
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Экономическая активность не поддается уговорам чиновников

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Аналитики ЦБ назвали предел роста ВВП России по итогам 2019 года

РБК09:01

ЦБ счёл расходы бюджета фактором роста спроса в экономике РФ

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Центробанк сообщил о низкой экономической активности в России

REGNUM10:24

Рост ВВП РФ в 2019 году может составить 0,8-1,0%

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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 19:29, Ашберн
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Россия ответит на возможный выход США из Договора по открытому небу

Россия подготовила ответ на возможный выход США из Договора по открытому небу.
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СМИ сообщили о попытке угона самолета в аэропорту Амстердама

В аэропорте Схипхол в Амстердаме на борту одного из самолетов произошла внештатная ситуация, сообщила пресс-служба аэропорта в Twitter.
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В Киеве подорвали автомобиль с российско-украинским бизнесменом

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В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.
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У бывшей жены Путина нашли связь с микрокредитным бизнесом

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Хоккейные клубы СКА и «Ак Барс» совершат обмен игроками.
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Путин сказал, что ресурс лучше заменить российским аналогом.
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В сети появилось изображение Соника из нового фильма

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Уточняется, что 4,65% годовых составляет максимальная ставка по вкладу «Сохраняй». Она была снижена на 0,45 процентного пункта.
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На Украине арестовали жену «киборга» Владислава Геращенко Ирину. Женщина и сама «героический» персонаж, которая воевала под позывным «Пума».
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В октябре 2019-го разработчики шутера о грабителях сообщили, что возобновят работу над обновлениями, а издатель анонсировал третью часть серии.
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