Финансы
РБКЦентробанк анонсировал ускоренное снижение ключевой ставки в России
На финансовом форуме в Сочи Набиуллина анонсировала ускоренное снижение ставки. «Мы сейчас видим, что тренды в инфляции, скорее всего, позволят нам ослаблять денежно-кредитную политику быстрее, чем мы предполагали», — заявила глава Центробанка.
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Футбол
Федун: «Очень приятная победа. Головин, Дзюба и Джикия тащат сборную»
Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу сборной России над Шотландией (4:0) в отборочном матче Евро-2020.
Sport24.ru 16:53
Происшествия
Волонтеры приостановили поиски пропавшей в Саратове школьницы
Участники волонтерского объединения «Лиза Алерт» приостановили операцию по поиску пропавшей в Саратове девятилетней девочки.
Вечерняя Москва 17:59
Политика
Названа длительность пресс-марафона Зеленского
Газета.Ru 10:20
Происшествия
Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне
Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
ТАСС 10:32
Политика
Минюст включил ФБК в список иноагентов
«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведённого Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за её деятельностью», — говорится на сайте ведомства.
RT на русском вчера в 09:50
Футбол
Гильерме: после первого гола матчи всегда становятся легче
Был спокойный матч, во втором тайме мы были сильны. После первого гола матчи всегда становятся легче.
Чемпионат 17:57
Политика
Владимир Зеленский назвал Ольгу Скабееву «очень опасной»
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что сознательно отказывается от общения с российскими СМИ.
Вести.Ru 14:15
Политика
На Кубе выбрали первого президента
На высший пост республики претендовали 17 человек. Диас-Канель — первый президент Кубы в новое время.
Lenta.ru 14:28
Армия и оружие
Ми-35 снес трибуны на военном параде
Вертолет Ми-35 российского производства разрушил трибуны во время военного парада в Индонезии.
Lenta.ru вчера в 06:17
Армия и оружие
Минобороны опубликовало документы об освобождении Риги
Министерство обороны России к 75-летию освобождения Риги от немецко-фашистских оккупантов опубликовало рассекреченные документы.
RT на русском 17:01
Политика
Украинцы-информаторы Джулиани по делу Байдена арестованы в США
В США арестованы двое уроженцев Советского Союза, а ныне бизнесменов из Флориды, имеющих гражданство Украины, – Лев Парнас и Игорь Фруман – по обвинению в помощи адвокату главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфу Джулиани инициировать расследование на Украине против бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера.
Газета.Ru 13:59
Армия и оружие
Анкара ответила на угрозы Трампа из-за военной операции в Сирии
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ответил на угрозы президента США Дональда Трампа ввести жесткие экономические санкции против Турции из-за ее операции в Сирии.
РБК 16:26
Происшествия
Число погибших в ДТП под Калугой увеличилось до пяти
Число погибших в результате столкновения грузовика и микроавтобуса в Калужской области увеличилось до пяти человек.
RT на русском 17:21
Здоровье
Минздрав выявил нарушения в работе онкоцентра им. Блохина
Комиссия Минздрава выявила серьёзные нарушения в работе НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ им. Блохина.
Суть событий 05:22
Экономика
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.
RT на русском 02:27
Футбол
Гендиректор «Зенита» прокомментировал новость об операции Малкома
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал новость об операции, которую сегодня, 10 октября, перенёс полузащитник Малком.
Чемпионат 06:14
Политика
МИД Украины: Россия вернет корабли, захваченные в Керченском проливе
По словам украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко, в ближайшее время Москва вернет корабли, которые пограничная служба задержала в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.
Московский Комсомолец 16:35
Технологии
Китай построил «безголовую» субмарину
Китай построил субмарину, в верхней части корпуса которой не заметно рубки, сообщает Forbes со ссылкой на разведку, проведенную на основе открытых источников (спутниковые снимки).
Lenta.ru 13:33
Политика
Владимир Зеленский: Порошенко ответит за все свои дела
Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что Петр Порошенко ответит за все, что он сделал.
АБН 12:26
Киберспорт
В Dota 2 изменили групповой подбор игр для рангов Divine и Immortal
Вечером 10 октября Valve выпустила обновление для Dota 2, в котором изменила групповой подбор матчей для рангов Divine и Immortal.
CyberSport.ru 15:34
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
REGNUM вчера в 07:00
Футбол
Президент УЕФА объяснил проведение финала Лиги чемпионов в Петербурге
Экономика сегодня 02:39
Армия и оружие
Эрдоган заверил США в намерении продвинуться вглубь Сирии на 30 километров
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил президента США Дональда Трампа в намерении продвинуться на 30 километров вглубь Сирии, заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.
РИА Новости 17:49
Политика
Зарплаты и пенсии военных планируют увеличить
С 1 января 2020 года в России могут вырасти зарплаты военнослужащих и пенсии военных пенсионеров.
Петрозаводск говорит 03:59
Политика
Зеленский рассказал о возможной встрече с Путиным
Глава Украины Владимир Зеленский прокомментировал события на юго-востоке страны. считает, что донбасский конфликт можно обсуждать в двух вариантах.
Капитал страны 05:22
Общество
Клишас объяснил необходимость закона о блокировке электронной почты
В новом законопроекте требования распространяются на сервисы, которые включены в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора, среди них «Яндекс.Почта», Почта Mail.ru, «Рамблер.Почта».
РБК 08 октября в 12:33
Армия и оружие
Трамп заявил о готовности стать посредником между Турцией и курдами
Президент США Дональд Трамп предложил стать посредником в разрешении конфликта между Турцией и сирийскими курдами.
Lenta.ru 16:57