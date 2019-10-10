Финансы

РБКРБКЦентробанк анонсировал ускоренное снижение ключевой ставки в России

На финансовом форуме в Сочи Набиуллина анонсировала ускоренное снижение ставки. «Мы сейчас видим, что тренды в инфляции, скорее всего, позволят нам ослаблять денежно-кредитную политику быстрее, чем мы предполагали», — заявила глава Центробанка.
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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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