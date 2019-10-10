Финансы

Экономика сегодняЭкономика сегодняНабиуллина анонсировала снижение прогноза по инфляции

Банк России снизит прогноз по инфляции на 2019 год и опубликует уточненный макропрогноз после заседания совета директоров 25 октября, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, сейчас инфляция действительно складывается ниже, чем ожидалось.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Эльвира Набиуллина рассказала о снижении ключевой ставки

Российская газета08:08

Центробанк готов быстрее смягчать денежно-кредитную политику

Ведомости08:04

ЦБ снизит прогноз по инфляции на 2019 год

ТАСС06:04

ЦБ снизит прогноз по инфляции на 2019 год

Коммерсантъ06:59

Набиуллина: ЦБ снизит прогноз по инфляции на 2019 год

REGNUM06:51

Центробанк анонсировал ускоренное снижение ключевой ставки в России

РБК07:20

Набиуллина допустила пересмотр прогноза по инфляции

Интерфакс07:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 09:00, Ашберн
Политика

Путин сменил трех начальников управлений в Кремле

Начальником управления информационного и документационного сопровождения президента до назначения Федорова был Сергей Осипов, утвержденный на этом посту в 2012 году и освобожденный от должности 29 августа 2019 года.
РБК 06:25
Космос

Как образуются магнетары во вселенной

Более десяти лет назад ученые предположили, что сильные магнитные поля образуются при столкновении двух звезд.
AstroNews.ru вчера в 16:31
Политика

Зеленский не опубликует стенограмму переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограмму переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, так как это не приведет к положительному исходу.
Газета.Ru 08:10
Экономика

Mastercard и НСПК запустят быстрые переводы за рубеж через систему ЦБ

Для вывода СБП на международный рынок Mastercard и Национальная система платежных карт заключили рамочное соглашение о сотрудничестве в развитии системы быстрых трансграничных платежей.
Российская газета 07:51
Происшествия

В Екатеринбурге совершил аварийную посадку военный самолет Ан-12

Российская газета 03:22
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова больше не участвует в шоу «Уральских пельменей»

Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова покинула проект. Об этом сообщил источник, близкий к коллективу.
Пятый канал 01:23
Общество

В СПбГУ ответили противникам переезда университета в Пушкин

Руководство Санкт-Петербургского государственного университета прокомментировало волну протестов, которую взывали новости о скором переезде вуза в новый общий кампус в Пушкине.
Peterburg2.ru 08 октября в 08:28
Происшествия

Взрыв прогремел рядом с аэропортом в австрийском Линце

По данным РИА Новости, взрыв произошел на предприятии по утилизации мусора, которое располагается недалеко от аэропорта.
Российская газета 05:17
Спорт

Путин заявил, что Россия полностью выполняет требования WADA

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона полностью выполняет все требования Всемирного антидопингового агентства (WADA).
RT на русском 08:06
Авто

Nissan отзывает в России 162 тысячи автомобилей

Motor вчера в 06:45
Армия и оружие

Российская подлодка выполнила стрельбу «Калибрами» в Черном море

Подводная лодка Черноморского флота "Колпино" из подводного положения выполнила учебные стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" в акватории Черного моря.
ИА Крыминформ вчера в 09:08
Экономика

Глава ПФР дал прогноз об увеличении страховой пенсии в 2020 году

Дроздов уточнил, что законом предусмотрена индексация пенсий на уровне 6,6% в 2020 году, 6,3% — в 2021 году и 5,9% — в 2022 году.
REGNUM 03:21
Здоровье

Директор НМИЦ имени Блохина рассказал об увольнениях врачей

Сотрудникам НМИЦ в июле снизили зарплаты на 40-50% из-за материальных проблем, которые возникли из-за ошибок заместителя Стилиди - Виктора Молостова, рассказал директор центра.
Интерфакс 01:29
Футбол

Сборная России сыграет против шотландцев в красной форме

Российская сборная по футболу определилась с цветом формы на игру группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Шотландии.
Вести.Ru 06:08
Транспорт

После подорожания проезда в Воронеже отменят ночной тариф

10 октября руководитель управления по государственному регулированию тарифов Евгений Бажанов дал пресс-конференцию, главной темой которой стало ближайшее подорожание проезда в общественном транспорте Воронежа.
Блокнот Воронеж 07:15
Общество

Дно признали самым матерящимся городом России

Город Дно Псковской области возглавил рейтинг самых матерящихся в соцсетях городов России.
Lenta.ru 07:01
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил ЕС открыть границы для сирийских беженцев

В ходе своего выступления, трансляцию которого вел телеканал NTV, турецкий лидер пригрозил открыть дверь для беженцев в Европу, если та назовет эту операцию вторжением.
ТАСС 07:19
Авто

«АвтоВАЗ» выпустит новую модель Lada Van в 2020 году

В Сети появилась информация, что компания АвтоВАЗ собирается выпустить летом следующего года новый автомобиль под названием Van.
ИнфоСМИ 08 октября в 12:52
Здоровье

Ученые рассказали, как молоко сказывается на здоровье человека

Специалисты Пермского государственного медицинского университета установили, что для полностью здорового человека жирность питьевого молока не имеет большого значения.
Smolnarod.ru 01:31
Единоборства

Тони Фергюсон: «Абдель-Азиз портит Хабибу жизнь»

Менеджер Хабиба — Тони Фергюсону: «Приноси свою задницу в марте-апреле, получи взбучку и завершай карьеру» Тренер Сен-Пьера: «Победитель боя Фергюсон — Хабиб станет величайшим легковесом в истории»
Sports.ru 07:21
Происшествия

В Лондоне умер беглый российский банкир

Точная причина смерти не сообщается. Где пройдут похороны, пока неизвестно. Уралтрансбанк был одним из известных региональных банков.
Lenta.ru 07:39
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк продолжила лечение в реабилитационной клинике

Анастасия Заворотнюк, выписанная из больницы на улице Щепкина в Москве, продолжила лечение в другой реабилитационной клинике.
Актуальные Новости вчера в 02:50
Происшествия

В Крыму задержали готовившего теракт россиянина

РИА Новости 06:31
Происшествия

Полковник ФСБ получил 20 лет колонии в Самарской области

В Самарской области гарнизонный военный суд приговорил к 20 годам колонии и штрафу 90,5 млн рублей заместителя начальника службы экономической безопасности управления ФСБ полковника Сергея Гудованого.
Газета.Ru 08:50
Общество

Сын журналистки ворвался в студию и прервал прямой эфир

Lenta.ru 04:21
Экономика

ЦБ впервые раскрыл масштаб продаж персональных данных россиян

В первой половине 2019 года специалисты ЦБ обнаружили 13 тыс. объявлений о продаже и покупке баз персональных данных, говорится в ежегодном докладе ФинЦЕРТ (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России).
РБК 08:42
Здоровье

Самарские власти объяснили слова замминистра о ненужности преднизолона

Министерство здравоохранения Самарской области прокомментировало слова замглавы ведомства Мергена Бадмы-Гаряева о том, что преднизолон "нафиг не нужен", заявив, что фраза была вырвана из контекста.
РИА Новости 07:26
Происшествия

Самолет Bombardier вернулся в Шереметьево из-за проблем с шасси

Самолет Bombardier CRJ200, на борту которого находились 36 человек, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево из-за проблем с передней стойкой шасси, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 08:31
Происшествия

Саратовским полицейским предъявили обвинение по делу о пытках утюгом

Троим сотрудникам полиции, задержанным за пытки задержанного утюгом, предъявили обвинение. Им может грозить до 10 лет лишения свободы.
Инфо24 вчера в 04:45
Политика

Зарплаты и пенсии военных повысят еще раз

Как сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда", с 1 января 2012 г. благодаря новой системе выплат зарплат военным уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5-3 раза.
Вести.Финанс 04:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное