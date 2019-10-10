Финансы
Экономика сегодняНабиуллина анонсировала снижение прогноза по инфляции
Банк России снизит прогноз по инфляции на 2019 год и опубликует уточненный макропрогноз после заседания совета директоров 25 октября, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, сейчас инфляция действительно складывается ниже, чем ожидалось.
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Политика
Путин сменил трех начальников управлений в Кремле
Начальником управления информационного и документационного сопровождения президента до назначения Федорова был Сергей Осипов, утвержденный на этом посту в 2012 году и освобожденный от должности 29 августа 2019 года.
РБК 06:25
Космос
Как образуются магнетары во вселенной
Более десяти лет назад ученые предположили, что сильные магнитные поля образуются при столкновении двух звезд.
AstroNews.ru вчера в 16:31
Политика
Зеленский не опубликует стенограмму переговоров с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограмму переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, так как это не приведет к положительному исходу.
Газета.Ru 08:10
Экономика
Mastercard и НСПК запустят быстрые переводы за рубеж через систему ЦБ
Для вывода СБП на международный рынок Mastercard и Национальная система платежных карт заключили рамочное соглашение о сотрудничестве в развитии системы быстрых трансграничных платежей.
Российская газета 07:51
Происшествия
В Екатеринбурге совершил аварийную посадку военный самолет Ан-12
Российская газета 03:22
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова больше не участвует в шоу «Уральских пельменей»
Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова покинула проект. Об этом сообщил источник, близкий к коллективу.
Пятый канал 01:23
Общество
В СПбГУ ответили противникам переезда университета в Пушкин
Руководство Санкт-Петербургского государственного университета прокомментировало волну протестов, которую взывали новости о скором переезде вуза в новый общий кампус в Пушкине.
Peterburg2.ru 08 октября в 08:28
Происшествия
Взрыв прогремел рядом с аэропортом в австрийском Линце
По данным РИА Новости, взрыв произошел на предприятии по утилизации мусора, которое располагается недалеко от аэропорта.
Российская газета 05:17
Спорт
Путин заявил, что Россия полностью выполняет требования WADA
Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона полностью выполняет все требования Всемирного антидопингового агентства (WADA).
RT на русском 08:06
Авто
Nissan отзывает в России 162 тысячи автомобилей
Motor вчера в 06:45
Армия и оружие
Российская подлодка выполнила стрельбу «Калибрами» в Черном море
Подводная лодка Черноморского флота "Колпино" из подводного положения выполнила учебные стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" в акватории Черного моря.
ИА Крыминформ вчера в 09:08
Экономика
Глава ПФР дал прогноз об увеличении страховой пенсии в 2020 году
Дроздов уточнил, что законом предусмотрена индексация пенсий на уровне 6,6% в 2020 году, 6,3% — в 2021 году и 5,9% — в 2022 году.
REGNUM 03:21
Здоровье
Директор НМИЦ имени Блохина рассказал об увольнениях врачей
Сотрудникам НМИЦ в июле снизили зарплаты на 40-50% из-за материальных проблем, которые возникли из-за ошибок заместителя Стилиди - Виктора Молостова, рассказал директор центра.
Интерфакс 01:29
Футбол
Сборная России сыграет против шотландцев в красной форме
Российская сборная по футболу определилась с цветом формы на игру группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Шотландии.
Вести.Ru 06:08
Транспорт
После подорожания проезда в Воронеже отменят ночной тариф
10 октября руководитель управления по государственному регулированию тарифов Евгений Бажанов дал пресс-конференцию, главной темой которой стало ближайшее подорожание проезда в общественном транспорте Воронежа.
Блокнот Воронеж 07:15
Общество
Дно признали самым матерящимся городом России
Город Дно Псковской области возглавил рейтинг самых матерящихся в соцсетях городов России.
Lenta.ru 07:01
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил ЕС открыть границы для сирийских беженцев
В ходе своего выступления, трансляцию которого вел телеканал NTV, турецкий лидер пригрозил открыть дверь для беженцев в Европу, если та назовет эту операцию вторжением.
ТАСС 07:19
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель Lada Van в 2020 году
В Сети появилась информация, что компания АвтоВАЗ собирается выпустить летом следующего года новый автомобиль под названием Van.
ИнфоСМИ 08 октября в 12:52
Здоровье
Ученые рассказали, как молоко сказывается на здоровье человека
Специалисты Пермского государственного медицинского университета установили, что для полностью здорового человека жирность питьевого молока не имеет большого значения.
Smolnarod.ru 01:31
Единоборства
Тони Фергюсон: «Абдель-Азиз портит Хабибу жизнь»
Менеджер Хабиба — Тони Фергюсону: «Приноси свою задницу в марте-апреле, получи взбучку и завершай карьеру» Тренер Сен-Пьера: «Победитель боя Фергюсон — Хабиб станет величайшим легковесом в истории»
Sports.ru 07:21
Происшествия
В Лондоне умер беглый российский банкир
Точная причина смерти не сообщается. Где пройдут похороны, пока неизвестно. Уралтрансбанк был одним из известных региональных банков.
Lenta.ru 07:39
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк продолжила лечение в реабилитационной клинике
Анастасия Заворотнюк, выписанная из больницы на улице Щепкина в Москве, продолжила лечение в другой реабилитационной клинике.
Актуальные Новости вчера в 02:50
Происшествия
В Крыму задержали готовившего теракт россиянина
РИА Новости 06:31
Происшествия
Полковник ФСБ получил 20 лет колонии в Самарской области
В Самарской области гарнизонный военный суд приговорил к 20 годам колонии и штрафу 90,5 млн рублей заместителя начальника службы экономической безопасности управления ФСБ полковника Сергея Гудованого.
Газета.Ru 08:50
Экономика
ЦБ впервые раскрыл масштаб продаж персональных данных россиян
В первой половине 2019 года специалисты ЦБ обнаружили 13 тыс. объявлений о продаже и покупке баз персональных данных, говорится в ежегодном докладе ФинЦЕРТ (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России).
РБК 08:42
Здоровье
Самарские власти объяснили слова замминистра о ненужности преднизолона
Министерство здравоохранения Самарской области прокомментировало слова замглавы ведомства Мергена Бадмы-Гаряева о том, что преднизолон "нафиг не нужен", заявив, что фраза была вырвана из контекста.
РИА Новости 07:26
Происшествия
Самолет Bombardier вернулся в Шереметьево из-за проблем с шасси
Самолет Bombardier CRJ200, на борту которого находились 36 человек, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево из-за проблем с передней стойкой шасси, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 08:31
Происшествия
Саратовским полицейским предъявили обвинение по делу о пытках утюгом
Троим сотрудникам полиции, задержанным за пытки задержанного утюгом, предъявили обвинение. Им может грозить до 10 лет лишения свободы.
Инфо24 вчера в 04:45
Политика
Зарплаты и пенсии военных повысят еще раз
Как сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда", с 1 января 2012 г. благодаря новой системе выплат зарплат военным уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5-3 раза.
Вести.Финанс 04:47