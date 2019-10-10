Финансы

Экономика сегодняЭкономика сегодняНабиуллина анонсировала снижение прогноза по инфляции

Банк России снизит прогноз по инфляции на 2019 год и опубликует уточненный макропрогноз после заседания совета директоров 25 октября, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, сейчас инфляция действительно складывается ниже, чем ожидалось.
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Эльвира Набиуллина рассказала о снижении ключевой ставки

Российская газета08:08

Центробанк готов быстрее смягчать денежно-кредитную политику

Ведомости08:04

ЦБ снизит прогноз по инфляции на 2019 год

ТАСС06:04

ЦБ снизит прогноз по инфляции на 2019 год

Коммерсантъ06:59

Набиуллина: ЦБ снизит прогноз по инфляции на 2019 год

REGNUM06:51

Центробанк анонсировал ускоренное снижение ключевой ставки в России

РБК07:20

Набиуллина допустила пересмотр прогноза по инфляции

Интерфакс07:00
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Шоу-бизнес

Сергей Семак женился на бывшей супруге в Италии

МИР 24 08 октября в 13:23
Здоровье

Минздрав нашел в работе онкоцентра им. Блохина серьезные нарушения

Внеплановая проверка работы Научно-исследовательского института (НИИ) детской онкологии и гематологии имени Николая Блохина показала, что лечение детей проводилось с нарушениями.
REGNUM 05:06
Происшествия

Два бортпроводника найдены мертвыми в квартире в Химках

Газета.Ru 05:58
Экономика

Миноритарий девелоперской группы ПИК продал более 2% акций компании

Компания Firlibia Holdings Limited, бенефициаром которой выступает Марк Роудс, продала 14,2 млн акций, что соответствует примерно 2,15% капитала компании через процедуру ускоренного формирования книги заявок, сообщил РБК вице-президент по рынкам капитала и корпоративным финансам ГК «ПИК» Юрий Ильин.
РБК 05:41
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил Евросоюзу открыть границы для сирийских беженцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал страны Евросоюза, осудившие военную операцию Анкары в Сирии.
РИА Новости 06:30
Происшествия

Военнослужащий, «потерявший» пушку в Ингушетии, заплатит 25 млн рублей

Военнослужащего обязали выплатить по иску Минобороны 25,4 млн рублей, пишет «КоммерсантЪ».
REGNUM 06:48
Политика

Госдума отказалась сделать понедельник после Пасхи выходным

Законопроект об установлении в России выходного дня после праздника православной Пасхи внесли в Госдуму в 2017 году депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов.
РБК 11:20
Политика

В Минюсте рассказали о финансировании ФБК из Испании и США

В Минюсте прокомментировали включение Фонда борьбы с коррупцией в список иностранных агентов и сообщили, что организация получала финансирование из Испании и США.
РИА Новости вчера в 09:55
Космос

Названа цена страхования пуска ракеты «Ангара»

В 2017 году в докладе отдела коммерческих космических перевозок Федерального управления гражданской авиации США указывалась ориентировочная цена пуска "Ангары-А5" в 100 млн долларов США.
РИА Новости 06:11
Общество

Нобелевские премии по литературе получили писатели из Польши и Австрии

РБК 07:05
Политика

Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Армия и оружие

Из офиса президента Украины изымут документы по Иловайской трагедии

Главная военная прокуратура Украины изымет из офиса президента документы по расследованию Иловайской трагедии в Донбассе, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
РИА Новости 10:27
Политика

Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.
РИА Новости 05:07
Экономика

Кабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости

Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".
Российская газета 07:10
Происшествия

В мужском монастыре в Оренбургской области произошла стрельба

Один человек пострадал при стрельбе в мужском монастыре в оренбургском Бузулуке, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Оренбургской области.
BFM.ru 09:38
Происшествия

У готовившего теракт в Крыму россиянина нашли украинский паспорт

Задержанный в четверг в Крыму россиянин Олег Приходько, которого подозревают в подготовке взрыва в одном из административных зданий, имеет украинский паспорт.
ТАСС 10:40
Происшествия

Три россиянки убили надзирательницу в тюрьме Пакистана

Три россиянки, которые являются сторонницами террористической организации «Исламское государство»*, убили надзирательницу в тюрьме провинции Белуджистан в Пакистане.
RT на русском 11:32
Происшествия

В Тюменской области школьники сняли на видео агрессивного учителя ОБЖ

РИА Новости 08:24
Гаджеты

Xiaomi оценила недорогой смартфон Redmi Note 8 Pro в 17 990 рублей

Младшая версия Redmi Note 8 Pro оценивается в 17 990 рублей, а вариант с 128 ГБ памяти стоит 19 990 рублей, пишет "АСТЕРА"
Газета DAILY вчера в 05:22
Происшествия

Украинская девочка родила в 12 лет и отказалась от ребенка

В украинском городе Ровно 12-летняя девочка родила ребенка.
Lenta.ru 03:55
Футбол

«Спартак» и Пилипчук не подписывали контракт

Газета.Ru вчера в 19:45
Политика

Кремль обвинил Украину в срыве разведения сил в Донбассе

Напомним, как сообщалось ранее, 1 октября на встрече Контактной группы в Минске стороны конфликта в Донбассе достигли договоренности о начале разведения сил в Золотом (ЛНР) и Петровском (ДНР) 7 октября текущего года, однако этого не произошло.
Красная весна 10:54
Армия и оружие

National Interest: Русское оружие не переносит сирийскую жару

До начала сирийской операции не было возможности проверить оружие в подобных условиях.
Военное обозрение вчера в 06:37
Футбол

В Мексике хотят наказать фаната, положившего руку на грудь футболистки

Национальная служба новостей 08:42
Кино

Актер Николай Добрынин уходит из сериала «Сваты»

Заметим, что в 4 сезоне сериала ушел актер Анатолий Васильев, исполнявший роль Юрия Ковалева.
Вечерний курьер вчера в 12:42
Кино

Вуди Аллен показал свой «Нью-Йорк»

В России стартовал прокат «Дождливого дня в Нью-Йорке». Главные роли в ленте исполнили Эль Фанниг, Тимоти Шаламе и Селена Гомес.
Коммерсантъ FM 09:45
Политика

Зеленский рассказал, что его не устраивает в Минских соглашениях

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что в плане по урегулированию конфликта в Донбассе, который в 2015 году был подписан в Минске, Киев не устраивает порядок действий, зафиксированный в данном документе С момента подписания соглашения представителями Украины Киев затягивал его выполнение.
Украина.ру 09:48
Спорт

Путин предложил создать в компаниях должность спортивного инструктора

«Возможно, стоит подумать о введении в штатное расписание трудовых коллективов и муниципальных организаций ставок инструкторов по спорту», — цитирует главу государства агентство «РИА Новости».
РБК 11:13
Политика

Зеленский может легализовать марихуану, но несколько позже

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в принципе не против легализации марихуаны в стране, но пока не время для этого.
Новостной фронт 11:26
Происшествия

Полковник ФСБ получил 20 лет колонии в Самарской области

Газета.Ru 08:50
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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