Финансы
РБКЦентробанк анонсировал ускоренное снижение ключевой ставки в России
На финансовом форуме в Сочи Набиуллина анонсировала ускоренное снижение ставки. «Мы сейчас видим, что тренды в инфляции, скорее всего, позволят нам ослаблять денежно-кредитную политику быстрее, чем мы предполагали», — заявила глава Центробанка.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 15:08, Ашберн
Политика
Зеленский высказался о возможности подачи воды в Крым
Президент Украины Владимир Зеленский не исключил возможности переговоров с российской стороной относительно возобновления подачи днепровской воды в Крым.
РИА Новости Крым 09:29
Единоборства
Путин на встрече с боксерами вспомнил о сломанном носе
Глава государства в общении с боксерами вспомнил, как однажды во время занятия этим видом спорта ему сломали нос.
Газета.Ru 13:21
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 09:54
Происшествия
Поиски пропавшей в Саратове Елизаветы Киселёвой продолжаются
В Саратове продолжаются поиски пропавшей девятилетней Елизаветы Киселёвой.
КП - Саратов 01:23
Политика
Названа длительность пресс-марафона Зеленского
Стало известно, сколько длится пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского.
Газета.Ru 10:20
Политика
Зеленский пообещал наказать Порошенко за содеянное
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами в четверг, 10 октября, заявил, что его предшественник Петр Порошенко ответит за содеянное.
Известия 13:13
Шоу-бизнес
Прессе предложили интервью с больной Анастасией Заворотнюк
Напомним, недавно в СМИ попала информация, что бывшая сотрудница медицинского центра, где проходила лечение Анастасия Заворотнюк, предлагала прессе купить фотографии и видео с больной звездой.
Территория новостей 09:52
Политика
Зеленский анонсировал появление даты «нормандской встречи»
Собеседник, близкий к офису Зеленского, в разговоре с РБК отметил, что встреча в «нормандском формате» возможна в ноябре.
РБК 14:49
Происшествия
Военнослужащий, «потерявший» пушку в Ингушетии, заплатит 25 млн рублей
Военнослужащего обязали выплатить по иску Минобороны 25,4 млн рублей, пишет «КоммерсантЪ».
REGNUM 06:48
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Калугой
Четыре человека погибли в ДТП с участием микроавтобуса в Калужской области.
Известия 12:53
Происшествия
Три россиянки убили надзирательницу в тюрьме Пакистана
RT на русском 11:32
Политика
Зеленский отверг возможность автономии Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона отверг возможность предоставление Донбассу автономии, передает «Интерфакс-Украина».
Rambler News Service 12:24
Технологии
Китай построил «безголовую» субмарину
Китай построил субмарину, в верхней части корпуса которой не заметно рубки, сообщает Forbes со ссылкой на разведку, проведенную на основе открытых источников (спутниковые снимки).
Lenta.ru 13:33
Шоу-бизнес
Ольга Бузова пригрозила Тарасову подать в суд на раздел имущества
Ни разу после скандального развода с Дмитрием Тарасовым, который произошел в декабре 2016 года, Ольга Бузова не поднимала тему расставания в таком ключе.
7Дней.ру 10:30
Культура
Умер Владимир Румянцев, нарисовавший «Петербургских котов»
Автор серии картин "Петербургские коты" и эмблемы музея кошек в Санкт-Петербурге, художник Владимир Румянцев скончался накануне, 9 октября, ему было 62 года.
Радио Sputnik 09:30
Гаджеты
Вышла стабильная версия MIUI 11 для Xiaomi Mi 8
Хорошая новость для всех владельцев прошлогоднего флагмана Xiaomi: как пишет источник, компания выпустила стабильную версию MIUI 11 для Mi 8. Пока новая прошивка распространяется только в Китае, но через небольшой промежуток времени она станет доступна и в других странах.
iXBT.com вчера в 10:10
Гаджеты
Samsung инвестирует $11 млрд в создание дисплеев нового поколения
Разработка и производство дисплеев нового поколения Samsung будет поддержана правительством Южной Кореи, которое со своей стороны инвестирует около 400 млрд вон в такие разработки, сообщил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
ИА REX 11:44
Авто
Показан обновлённый Geely Emgrand X7
Китайская компания представила обновленный Vision X6, который известен на российском рынке под названием Emgrand X7.
32CARS.ru 05:33
Авто
В Сети появилась информация о новом кроссовере Kia Seltos для России
На форуме «Киа Селтос Клуб Россия» в четверг, 10 октября, опубликована первая информация о двигателях, коробках передач и комплектациях нового компактного кроссовера Kia Seltos, который появится на российском рынке в первой половине 2020 года.
Известия 11:48
Наука
Китай представил боевую летающую тарелку
Среди прочего на мероприятии заметили необычный боевой вертолёт в форме летающей тарелки.
News.ru 13:56
Общество
Эль Фаннинг назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей
Молодая актриса назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей, но отметила, что та была «очень хороша».
Дни24 05:47
Кино
Звезда «Сватов» уходит из сериала
Из сериала "Сваты" уходит исполняющий роль Митяя актер Николай Добрынин, сообщает VistaNews.
Газета.Ru вчера в 10:54
Происшествия
Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне
Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
ТАСС 10:32
Хоккей
Величкина уволили с поста вице-президента «Металлурга»
Геннадий Величкин отправлен в отставку с поста вице-президента магнитогорского «Металлурга».
Нева Спорт 13:14
Политика
Зеленский пообещал уволить министров в случае отсутствия результатов
Украинские министры будут уволены, если до конца года их работа не принесет результатов, сейчас у них испытательный срок, заявил президент во время общения с журналистами президент Владимир Зеленский, сообщает 10 октября ТАСС.
Известия 05:57