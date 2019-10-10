На финансовом форуме в Сочи Набиуллина анонсировала ускоренное снижение ставки. «Мы сейчас видим, что тренды в инфляции, скорее всего, позволят нам ослаблять денежно-кредитную политику быстрее, чем мы предполагали», — заявила глава Центробанка.

Происшествия В Саратовской области второй день разыскивают 9-летнюю девочку Следственным отделом по Кировскому району города Саратов СУ СК РФ по Саратовской области по факту пропажи девятилетней девочки было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Футбол Самолёт с польскими футболистами сел в Челябинске вместо Екатеринбурга Воздушное судно, следовавшее в екатеринбургский аэропорт «Кольцово», не смогло совершить посадку в месте назначения из-за аварийной посадки военно-транспортного самолета Ан-12.

Происшествия В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.

Гаджеты Samsung инвестирует $11 млрд в создание дисплеев нового поколения Разработка и производство дисплеев нового поколения Samsung будет поддержана правительством Южной Кореи, которое со своей стороны инвестирует около 400 млрд вон в такие разработки, сообщил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Экономика В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.

Экономика AliExpress запустит в России онлайн-магазин Новый магазин сделает доступными к покупке азиатские бренды техники и электроники.

Экономика Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены исходящих телефонных звонков с номера на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций.

Шоу-бизнес Умерла вдова Анатолия Папанова актриса Надежда Каратаева Советская и российская актриса, вдова Анатолия Папанова Надежда Каратаева скончалась в возрасте 95 лет.

Армия и оружие Трамп не исключил посредничество между Турцией и сирийскими курдами Президент США Дональд Трамп не исключил посредничества американской стороны для достижения договоренности между Турцией и курдами в Сирии.

Футбол Россия – Шотландия. Первый тайм завершился без забитых мячей В параллельной игре группы I сборная Бельгии после первого тайма громит Сан-Марино со счетом 6:0, дублем отметился Ромелу Лукаку.

Политика Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.

Футбол Адиев покинул «Ахмат» спустя 10 дней после назначения Напомним, 30 сентября Адиев был назначен помощником нового главного тренера грозненского клуба Игоря Шалимова, который заменил на этом посту Рашида Рахимова.

Футбол Сборная Кипра обыграла на выезде Казахстан Матч в Нур-Султане закончился со счетом 2:1 в пользу гостей. Счет открыли хозяева на 34-й минуте матча усилиями Темирлана Ерланова.

Авто Раскрыты все версии Kia Seltos для России На российском рынке продажи кроссовера Kia Seltos начнутся не ранее 2020 года, однако перечень оборудования модели уже раскрыт благодаря одному из официальных дилеров марки.

Общество Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.

Футбол Защитник «Крыльев Советов»: «Вроде Гончаренко лично звонил Соболеву» Игрок обороны самарских «Крыльев Советов» Никита Чернов, ранее выступавший за ЦСКА, сообщил об интересе армейской команды к форварду волжан Александру Соболеву.

Армия и оружие Командование ВСУ сообщило о ликвидации в Донбассе украинского боевика Сегодня, 10 октября в зоне проведения карательной операции Киева в Донбассе был ликвидирован украинский боевик.

Политика Зарплаты и пенсии военных планируют увеличить С 1 января 2020 года в России могут вырасти зарплаты военнослужащих и пенсии военных пенсионеров.

Армия и оружие США перебросили в Европу бомбардировщики B-52H США в четверг, 10 октября, перебросили на британскую базу Фэрфорд стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, способные нести ядерное оружие.