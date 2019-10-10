Финансы
РБКНабиуллина допустила более быстрое снижение ключевой ставки
На прошлой неделе зампред ЦБ Ксения Юдаева заявляла, что регулятор допускает еще одно снижение ключевой ставки в этом году. До конца года совет директоров ЦБ проведет два заседания, посвященных ключевой ставке: в октябре и декабре.
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Экономика
Медведев потребовал прекратить банковский роуминг
В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
Футбол
В Иране женщин пустили на футбол впервые за 40 лет
Иранские женщины впервые с момента образования Исламской Республики Иран были допущены на стадион, где проходил футбольный матч между мужскими командами.
Гаджеты
Xiaomi оценила недорогой смартфон Redmi Note 8 Pro в 17 990 рублей
Младшая версия Redmi Note 8 Pro оценивается в 17 990 рублей, а вариант с 128 ГБ памяти стоит 19 990 рублей, пишет "АСТЕРА"
Здоровье
Любимые методы профилактики простуды признали бесполезными для россиян
Ранее сообщалось, что во время простуды 17 процентов россиян предпочитают не принимать лекарства и обходиться горячим чаем с малиной и куриным бульоном.
Общество
Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка
Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24.
Армия и оружие
Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
Футбол
Назван стартовый состав сборной России на матч с Шотландией
Главный тренер национальной команды России по футболу Станислав Черчесов определился с игроками, которые выйдут на поле с первых минут в сегодняшнем матче отборочного цикла Евро-2020 в "Лужниках" против Шотландии.
Футбол
Сборная Казахстана дома уступила Кипру в матче отбора Евро-2020
Добавим, что в следующем туре Казахстан на своем поле сыграет против сборной Бельгии, а Кипр дома сыграет с командой России.
Политика
Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву
Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.
Шоу-бизнес
Бочкарева из-за скандала с наркотиками лишилась театральной студии
Напомним, в конце сентября сотрудники правоохранительных органов задержали Наталью Бочкареву. При личном досмотре у нее выявили наркотики.
Происшествия
Самолет внепланово сел в Ростове-на-Дону из-за пассажира с пистолетом
В пресс-службе «Аэрофлота» сообщили, что самолет совершил внеплановую посадку в Ростове-на-Дону в целях обеспечения безопасности полета, поскольку «одним из пассажиров были нарушены правила перевозки специальных средств на воздушном судне».
Армия и оружие
Командование ВСУ сообщило о ликвидации в Донбассе украинского боевика
Сегодня, 10 октября в зоне проведения карательной операции Киева в Донбассе был ликвидирован украинский боевик.
Спорт
Путин предложил создать в компаниях должность спортивного инструктора
«Возможно, стоит подумать о введении в штатное расписание трудовых коллективов и муниципальных организаций ставок инструкторов по спорту», — цитирует главу государства агентство «РИА Новости».
Здоровье
Доктор Мясников перечислил вызывающие развитие рака продукты
Известный российский доктор Александр Мясников перечислил вызывающие развитие рака и при этом опасные для здоровья человека продукты, которые мы потребляем практически каждый день, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Экономика
Льготную ипотеку могут запустить в десяти российских регионах
Программы по предоставлению льготной ипотеки могут быть введены в десяти регионах.
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
Культура
Умер Владимир Румянцев, нарисовавший «Петербургских котов»
Автор серии картин "Петербургские коты" и эмблемы музея кошек в Санкт-Петербурге, художник Владимир Румянцев скончался накануне, 9 октября, ему было 62 года.
Политика
Зеленский отреагировал на обвинения Порошенко
Владимир Зеленский, украинский лидер, прокомментировал обвинения Петра Порошенко, бывшего президента страны, связанные с «формулой Штайнмайера».
Армия и оружие
Турция отправила в бой устаревшие танки
Согласно опубликованными в сеть фото, турецкая сторона направила в бой ранние модификации.
Экономика
AliExpress запустит в России онлайн-магазин электроники Molnia
AliExpress запускает онлайн-магазин по продаже электроники в России под названием Molnia Electronics, в нем будет продаваться техника преимущественно китайских производителей, сообщил РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.
Происшествия
В Саратове около тысячи людей ищут пропавшую 9-летнюю девочку
В Саратове разыскивают пропавшую накануне 9-летнюю Лизу К. К поискам подключены наиболее опытные следователи и криминалисты.
Политика
Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.
Общество
Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде
Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
Армия и оружие
Глава МИД Турции рассказал о первом этапе военной операции в Сирии
Турецкие войска планируют войти внутрь территории Сирии на 30 километров, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Футбол
Защитник «Крыльев Советов»: «Вроде Гончаренко лично звонил Соболеву»
Игрок обороны самарских «Крыльев Советов» Никита Чернов, ранее выступавший за ЦСКА, сообщил об интересе армейской команды к форварду волжан Александру Соболеву.
Технологии
Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201
Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний автомата АК-201.
Футбол
Адиев объявил об уходе из «Ахмата» спустя 10 дней после назначения
Магомед Адиев объявил об уходе из грозненского «Ахмата» спустя десять дней после своего назначения.
Шоу-бизнес
Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану
Могилы родных актрисы Анастасии Заворотнюк на сельском кладбище в Анкудиново взяты под охрану.