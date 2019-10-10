Финансы

РБКРБКНабиуллина допустила более быстрое снижение ключевой ставки

На прошлой неделе зампред ЦБ Ксения Юдаева заявляла, что регулятор допускает еще одно снижение ключевой ставки в этом году. До конца года совет директоров ЦБ проведет два заседания, посвященных ключевой ставке: в октябре и декабре.
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Центробанк готов быстрее смягчать денежно-кредитную политику

Ведомости08:04

Набиуллина допустила пересмотр прогноза по инфляции

Интерфакс07:00

Набиуллина рассказала о вариантах снижения ключевой ставки в 2019 году

Московский Комсомолец06:24

ЦБ снизит прогноз по инфляции на 2019 год

Коммерсантъ06:59

Центробанк анонсировал ускоренное снижение ключевой ставки в России

РБК07:20

К концу текущего года ставка Банка России может составить 6,5%

ПРАЙМ07:10

Банк России рассматривает варианты снижения ключевой ставки в 2019 году

ТАСС07:01
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Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 14:10, Ашберн
Экономика

Медведев потребовал прекратить банковский роуминг

В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
Ведомости 08:44
Футбол

В Иране женщин пустили на футбол впервые за 40 лет

Иранские женщины впервые с момента образования Исламской Республики Иран были допущены на стадион, где проходил футбольный матч между мужскими командами.
Коммерсантъ 13:32
Гаджеты

Xiaomi оценила недорогой смартфон Redmi Note 8 Pro в 17 990 рублей

Младшая версия Redmi Note 8 Pro оценивается в 17 990 рублей, а вариант с 128 ГБ памяти стоит 19 990 рублей, пишет "АСТЕРА"
Газета DAILY вчера в 05:22
Здоровье

Любимые методы профилактики простуды признали бесполезными для россиян

Ранее сообщалось, что во время простуды 17 процентов россиян предпочитают не принимать лекарства и обходиться горячим чаем с малиной и куриным бульоном.
Lenta.ru 01:49
Общество

Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка

Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24.
РБК 09:46
Армия и оружие

Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
Газета.Ru вчера в 11:59
Футбол

Назван стартовый состав сборной России на матч с Шотландией

Главный тренер национальной команды России по футболу Станислав Черчесов определился с игроками, которые выйдут на поле с первых минут в сегодняшнем матче отборочного цикла Евро-2020 в "Лужниках" против Шотландии.
Российская газета 13:37
Футбол

Сборная Казахстана дома уступила Кипру в матче отбора Евро-2020

Добавим, что в следующем туре Казахстан на своем поле сыграет против сборной Бельгии, а Кипр дома сыграет с командой России.
Советский спорт 12:33
Политика

Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву

Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.
Lenta.ru 11:18
Шоу-бизнес

Бочкарева из-за скандала с наркотиками лишилась театральной студии

Напомним, в конце сентября сотрудники правоохранительных органов задержали Наталью Бочкареву. При личном досмотре у нее выявили наркотики.
RuNews24.ru 11:08
Происшествия

Самолет внепланово сел в Ростове-на-Дону из-за пассажира с пистолетом

В пресс-службе «Аэрофлота» сообщили, что самолет совершил внеплановую посадку в Ростове-на-Дону в целях обеспечения безопасности полета, поскольку «одним из пассажиров были нарушены правила перевозки специальных средств на воздушном судне».
РБК 13:41
Армия и оружие

Командование ВСУ сообщило о ликвидации в Донбассе украинского боевика

Сегодня, 10 октября в зоне проведения карательной операции Киева в Донбассе был ликвидирован украинский боевик.
ИА Новороссия 10:02
Спорт

Путин предложил создать в компаниях должность спортивного инструктора

«Возможно, стоит подумать о введении в штатное расписание трудовых коллективов и муниципальных организаций ставок инструкторов по спорту», — цитирует главу государства агентство «РИА Новости».
РБК 11:13
Здоровье

Доктор Мясников перечислил вызывающие развитие рака продукты

Известный российский доктор Александр Мясников перечислил вызывающие развитие рака и при этом опасные для здоровья человека продукты, которые мы потребляем практически каждый день, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:50
Экономика

Льготную ипотеку могут запустить в десяти российских регионах

Программы по предоставлению льготной ипотеки могут быть введены в десяти регионах.
РБК 09:40
Политика

Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 09:54
Культура

Умер Владимир Румянцев, нарисовавший «Петербургских котов»

Автор серии картин "Петербургские коты" и эмблемы музея кошек в Санкт-Петербурге, художник Владимир Румянцев скончался накануне, 9 октября, ему было 62 года.
Радио Sputnik 09:30
Политика

Зеленский отреагировал на обвинения Порошенко

Владимир Зеленский, украинский лидер, прокомментировал обвинения Петра Порошенко, бывшего президента страны, связанные с «формулой Штайнмайера».
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Армия и оружие

Турция отправила в бой устаревшие танки

Согласно опубликованными в сеть фото, турецкая сторона направила в бой ранние модификации.
ГЛАС.RU 11:01
Экономика

AliExpress запустит в России онлайн-магазин электроники Molnia

AliExpress запускает онлайн-магазин по продаже электроники в России под названием Molnia Electronics, в нем будет продаваться техника преимущественно китайских производителей, сообщил РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.
Коммерсантъ вчера в 10:16
Происшествия

В Саратове около тысячи людей ищут пропавшую 9-летнюю девочку

В Саратове разыскивают пропавшую накануне 9-летнюю Лизу К. К поискам подключены наиболее опытные следователи и криминалисты.
Вести.Ru 05:15
Политика

Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.
РИА Новости 05:07
Общество

Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде

Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
Lenta.ru вчера в 10:55
Армия и оружие

Глава МИД Турции рассказал о первом этапе военной операции в Сирии

Турецкие войска планируют войти внутрь территории Сирии на 30 километров, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
РИА Новости 13:40
Общество

Нобелевскую премию по литературе присудили Петеру Хандке

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Защитник «Крыльев Советов»: «Вроде Гончаренко лично звонил Соболеву»

Игрок обороны самарских «Крыльев Советов» Никита Чернов, ранее выступавший за ЦСКА, сообщил об интересе армейской команды к форварду волжан Александру Соболеву.
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Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201

Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний автомата АК-201.
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Адиев объявил об уходе из «Ахмата» спустя 10 дней после назначения

Магомед Адиев объявил об уходе из грозненского «Ахмата» спустя десять дней после своего назначения.
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Выход российского экипажа МКС в открытый космос перенесли на январь

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Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану

Могилы родных актрисы Анастасии Заворотнюк на сельском кладбище в Анкудиново взяты под охрану.
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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