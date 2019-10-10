Финансы
РБКЦентробанк анонсировал ускоренное снижение ключевой ставки в России
На финансовом форуме в Сочи Набиуллина анонсировала ускоренное снижение ставки. «Мы сейчас видим, что тренды в инфляции, скорее всего, позволят нам ослаблять денежно-кредитную политику быстрее, чем мы предполагали», — заявила глава Центробанка.
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ЦБ будет смягчать денежно-кредитную политику до прихода в экономику бюджетных денег
Коммерсантъвчера в 19:04
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Экономика
Миноритарий девелоперской группы ПИК продал более 2% акций компании
Компания Firlibia Holdings Limited, бенефициаром которой выступает Марк Роудс, продала 14,2 млн акций, что соответствует примерно 2,15% капитала компании через процедуру ускоренного формирования книги заявок, сообщил РБК вице-президент по рынкам капитала и корпоративным финансам ГК «ПИК» Юрий Ильин.
Происшествия
Жители Саратова хотели устроить самосуд над убийцей 9-летней девочки
Жители Саратова потребовали самосуда над мужчиной, которого подозревают в убийстве 9-летней девочки.
Происшествия
ЗАГС назвал фейком информацию о причинах бездетности жителя Дзержинска
Главное управление ЗАГС Нижегородской области опровергает информацию о том, что сотрудники в ответ на запрос полиции перечислили причины бездетности 29-летнего Степана Чугунова.
Происшествия
Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии
В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Здоровье
Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом
Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке.
Футбол
Маммана может пропустить до восьми месяцев из-за травмы колена
Защитник санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Эмануэль Маммана выбыл на срок до восьми месяцев из-за серьезной травмы колена, сообщается на официальном сайте команды.
Армия и оружие
Нигерия обсуждает с РФ покупку истребителей Су-57
Нигерия обсуждает с Россией покупку истребителей пятого поколения Су-57, а также другой военной техники.
Политика
Пранкеры Вован и Лексус разыграли американского сенатора
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк публично поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку
Известный певец Стас Михайлов на фоне распространившихся сплетен о здоровье Заворотнюк решил поддержать актрису и ее семью.
Наука
В Китае создали боевую летающую тарелку
Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).
Происшествия
Чемпион мира по боксу попал в серьезное ДТП
Происшествия
В Тюменской области уволили агрессивного учителя ОБЖ
Учителя ОБЖ, который нецензурно выражался и бил школьников во время урока в школе поселка Боровский Тюменской области, уволен, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Андрей Степанов.
Политика
Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года
Президент России Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Политика
Путин обсудил с президентом Туркменистана поставки автомобилей Aurus
В свою очередь Бердымухамедов напомнил Путину, что Туркменистан уже подал заявку на поставку автомобиля "Aurus-седан".
Футбол
Дубль Дзюбы помог России разгромить Шотландию в отборе на Евро-2020
В матче седьмого тура отборочного раунда чемпионата Европы по футболу сборная России на поле стадиона "Лужники" в Москве разгромила национальную команду Шотландии, забив четыре безответных мяча – 4:0. Первый тайм завершился без забитых мячей.
Происшествия
В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета
Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
Политика
Медведев назначил врио руководителя «Артека» Федоренко его директором
Премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев утвердил в качестве директора Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Международный детский центр Артек» временно исполняющего обязанности руководителя центра Константина Федоренко.
Шоу-бизнес
Максим Галкин предстал перед пользователями в одних трусах
Максим Галкин удивил пользователей социальной сети Instagram новым видео. Юморист предстал перед подписчиками в одних трусах.
Кино
Добронравов прокомментировал сведения об уходе Добрынина из «Сватов»
Актер Федор Добронравов прокомментировал появившуюся в СМИ информацию об уходе из сериала «Сваты» его коллеги Николая Добрынина.
Экономика
Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии
Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.
Общество
Минтруд хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком
Минтруд считает, что претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет могут те, кто уделяет этому достаточно времени.
Шоу-бизнес
Умерла заслуженная артистка Надежда Каратаева
Скончалась заслуженная артистка РСФСР Надежда Каратаева.
Футбол
Путин поддержал создание единого футбольного фонда в России
Президент России Владимир Путин поддержал идею создания отдельного фонда для финансирования футбольных клубов.
Авто
В Bentley произвели презентацию новой спецификации Flying Spur
В Bentley презентовали новую спецификацию Flying Spur. Последнее исполнение модели получило название Black Line.
Происшествия
Число жертв ДТП в Калужской области возросло до пяти человек
Число погибших в столкновении микроавтобуса и грузовика в Калужской области выросло до пяти, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Происшествия
Адвокат Голунова попросил, чтобы делом журналиста занялось ФСБ
Защитник журналиста Ивана Голунова, которого задержали по несправедливому обвинению в хранении наркотиков, потребовал Генпрокуратуру передать материалы проверки полицейских в Управление «М» ФСБ России.
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Экономика
Банк России рассказал о новом способе хищений с банковских карт
В этом году у банковских мошенников появился новый инструмент — они выдают себя за сотрудников банков с помощью технологии подмены телефонных номеров.
Экономика
Медведев потребовал прекратить банковский роуминг
В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».