Финансы
РБКЦентробанк анонсировал ускоренное снижение ключевой ставки в России
На финансовом форуме в Сочи Набиуллина анонсировала ускоренное снижение ставки. «Мы сейчас видим, что тренды в инфляции, скорее всего, позволят нам ослаблять денежно-кредитную политику быстрее, чем мы предполагали», — заявила глава Центробанка.
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Политика
Зеленский признал отсутствие цивилизации в Крыму при украинской власти
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него в Крыму есть квартира, но ремонт он там сделать не успел.
РБК 22:07
Происшествия
В Саратове найдено тело 9-летней Лизы Киселевой
Как сообщают СМИ Саратова, 9-летняя Лиза пропала 9 октября. В 07:30 она вышла из домa в школу, но до учебного заведения не дошла.
Московский Комсомолец 17:18
Экономика
Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии
Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:15
Политика
Скабеева ответила назвавшему ее «очень опасной» Зеленскому
Ранее Зеленский назвал Скабееву, планировавшую приехать на марафон, «очень опасной».
РБК 17:41
Автоспорт
Официально: Все субботние заезды Гран При Японии отменены
В пятницу утром FIA и Liberty Media подтвердили, что все активности на трассе Сузука в субботу отменены из-за надвигающегося тайфуна «Хагибис».
Autosport.com.ru 21:33
Политика
Пушков счел неверным сравнение Зеленского Донбасса с Приднестровьем
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал аналогию президента Украины Владимира Зеленского, касающуюся Донбасса и Приднестровья.
Российская газета 20:17
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru 21:28
Происшествия
Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне
Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
ТАСС 10:32
Армия и оружие
Госдеп озвучил условия введения санкций против Турции
Госдепартамент США озвучил условия, при которых могут быть введены санкции против Анкары в связи с операцией Турции на севере Сирии.
Экономика сегодня 19:46
Футбол
Сборная России разгромила Шотландию в отборе на Евро-2020
Сборная России по футболу разгромила команду Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
РИА Новости 16:38
Политика
Зарплаты и пенсии военных повысят еще раз
Как сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда", с 1 января 2012 г. благодаря новой системе выплат зарплат военным уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5-3 раза.
Вести.Финанс 04:47
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Evo-rus.com вчера в 23:51
Технологии
РЛС для обнаружения миниатюрных беспилотников разработали в России
Российская газета 10:47
Здоровье
Врач назвал исключительный случай, когда алкоголь приносит пользу
При сильных психотравмах употреблять алкоголь может быть полезно, и это тот исключительный случай, когда врач не только не возражает, но и поддерживает выпивку.
MedikForum.ru 14:10
Политика
Порошенко предложил «формулу украинского мира» в Донбассе
Бывший президент Украины Петр Порошенко предложил реализовать Киеву разработанную им «формулу украинского мира» для урегулирования конфликта в Донбассе, содержащую семь шагов.
Lenta.ru 02:39
Происшествия
В МЧС назвали самую частую причину пожаров в домах
Почти каждый второй пожар в жилых домах россиян происходит по причине неисправной электропроводки.
RT на русском 20:30
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
REGNUM вчера в 07:00
Здоровье
Минздрав нашел серьезные нарушения в онкоцентре Блохина
Как отметил ТАСС, комиссия Минздрава не нашла нарушений для увольнения нового директора.
Lenta.ru 04:45
Кино
Появился трейлер шестого сезона «Викингов» с Данилой Козловским
На YouTube появился трейлер шестого сезона канадско-ирландского исторического сериала "Викинги".
Piter.tv 08 октября в 01:19
Интернет
Роскомнадзор обвинил Sony PlayStation в наплевательстве на россиян
Жаров сообщил, что ведомство готово полностью заблокировать «телегу», и для этого разработало принципиально новый метод, основанный на технологии DPI.
Ридус 17:17
Шоу-бизнес
Умерла вдова Анатолия Папанова актриса Надежда Каратаева
Советская и российская актриса, вдова Анатолия Папанова Надежда Каратаева скончалась в возрасте 95 лет.
Daily Storm 15:50
Общество
Возраст с согласия: время выхода на пенсию по НПО ограничат сверху
В среду Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому получить негосударственную пенсию в рамках добровольного страхования граждане могут по достижении «старого» пенсионного возраста: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Известия 17:01
Общество
В Самарской области многодетного отца хотят лишить родительских прав из-за отсутствия телевизора
Ивана Сидорова вызвали на комиссию по делам несовершеннолетних и обвинили в неисполнении родительских обязанностей, сообщает «ФедералПресс».
Говорит Москва 09:55
Футбол
Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук вернулся в клуб
РБК вчера в 16:36
Шоу-бизнес
Преобразившаяся Надежда Бабкина помолодела на 20 лет
Подписчики завалили артистку комплиментами, и сошлись во мнении, что в таком образе Бабкина выглядит лет на 20 моложе реального возраста.
Bimru.ru 08:12
Киберспорт
В Dota 2 изменили групповой подбор игр для рангов Divine и Immortal
Вечером 10 октября Valve выпустила обновление для Dota 2, в котором изменила групповой подбор матчей для рангов Divine и Immortal.
CyberSport.ru 15:34
Авто
Daihatsu представит четыре мультяшных концепт-кара
К автосалону в Токио компания Daihatsu подготовила необычную экспозицию. Она включает сразу четыре шоу-кара — один забавнее другого.
Авторевю 08:46
Единоборства
Путину подарили боксерскую перчатку, усеянную бриллиантами
Во время посещения выставки форума «Россия – спортивная держава» Владимир Путин получил подарок – бриллиантовую боксерскую перчатку.
Gorodovoy.spb.ru 13:11