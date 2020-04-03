Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина видит потенциал для снижения ключевой ставки в 2020 г. Она заявила об этом на пресс-конференции 3 апреля.

Центробанк дал сигнал к снижению ключевой ставки в 2020 году

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